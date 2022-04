El candidato presidencial Fico Gutiérrez advirtió este miércoles que en la campaña de Gustavo Petro se estaría fraguando una serie de beneficios para corruptos y para violentos a cambio de votos.



Le puede interesar: Francia Márquez confirma que recibió Ingreso Solidario: 'Me lo merezco'

​

Dijo que esto se suma la información sobre las presunta visitas de Piedad Córdoba a tres extraditables dedicados al narcotráfico en La Picota y que dichas visitas "habrían consistido en básicamente ofrecer beneficios para que no fueran extraditados" y que en una eventual victoria de Petro se aboliría la extradición.

"El país no se le puede entregar a los corruptos ni a los violentos ni a los narcos", dijo.



"Señora Piedad Córdoba (senadora electa del Pacto Histórico), señor Gustavo Petro aclárenle al país si se reunió la señora Piedad Córdoba con alias Gordo Lindo, con alias Douglas, de la oficina de la estructura criminal a la que tanto combatì desde Medellín", dijo el candidato.



"Los corruptos los violentos, los narcos y los extraditable tienen que estar en la cárcel", agregó.



Fico dijo que el diálogo debe ser con los ciudadanos y dijo que si quieren entregarle el país a los corruptos y a los violentos y a los narcos .



Gutiérrez agregó que "lo que están haciendo es armando es una tramoya de la mayor gravedad para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial narcotraficantes y hoy extraditables que están en la cárcel pendientes de un escenario extradición".



"Lo que era el Pacto Histórico se convirtió en el pacto criminal de La Picota", concluyó.



Puede leer: ‘Yo no me robé un peso’: Rodolfo Hernández sobre su gestión como alcalde