El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, habló este viernes durante la Cumbre de Gobernadores, realizada en Tolú (Sucre) del 1 al 3 de abril. En el encuentro organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), Gutiérrez dialogó con EL TIEMPO y El Meridiano durante un espacio llamado Las regiones proponen, los candidatos responden.



Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El aspirante a la Casa de Nariño inició su planteamiento al recordar que nació y ha vivido en Medellín: "Vengo de región y sé justamente lo que necesitan las regiones. He recorrido el país".



En el mismo espacio, el postulante presidencial recordó su experiencia como alcalde de Medellín al expresar que conoce lo que se necesita del Gobierno nacional tras haber estado desde "lo local".



De la misma manera, habló de la importancia de darle continuidad a los proyectos y cumplir con lo estipulado en las regiones: "El esfuerzo, si gano la Presidencia, será por el cumplimiento de los planes de desarrollo".



¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre la educación?

Gutiérrez recalcó la importancia de que los niños vuelvan al sistema escolar: "Sabemos la deficiencia de muchas áreas. Hay que disminuir la deserción escolar e invertir en infraestructura, no solo en las zonas urbanas, sino en las rurales".



En el marco de sus afirmaciones, recalcó la importancia que tiene para él trabajar con la primera infancia: "Lo que no hagamos con un niño entre los 0 y los 5 años ya no se hizo".



Prosiguió con su propuesta de disminuir la brecha en el acceso a la educación superior y garantizarle a esas personas "que sí puedan desempeñarse" en sus labores.



Finalmente, añadió su idea para las actividades extraclases de la juventud: "Una jornada complementaria a través del desarrollo humano, la cultura, el deporte, las artes".

Debate del 14 de marzo de la alianza Semana- El Tiempo con los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Gustavo Petro e Ingrid Betancourt. Foto: César Melgarejo/ CEET

¿Cómo garantizar la descentralización y la autonomía regional?

El exalcalde de Medellín indicó: "Hay que garantizar que los recursos lleguen a las regiones y que sean bien invertidos". Además, señaló que sí hay recursos, pero se necesita que estos "lleguen a los territorios".



Según el medellinense, en su modelo de país este debe desarrollarse desde las regiones. Dijo que su iniciativa le daría "herramientas a los gobernadores y alcaldes para que salgan adelante".



Sobre las regalías y las propuestas de cesar la exploración de hidrocarburos, el antioqueño aseveró: "Es condenar a Colombia a la miseria".

Cierre de campaña de Federico Gutiérrez antes de las elecciones del 13 de marzo. Foto: Prensa Federico Gutiérrez.

¿Cuál es su propuesta con respecto a los activos de la mafia que administra el Estado?

"El Estado no tiene nada que estar haciendo administrando activos de la mafia", dijo Gutiérrez. A su vez, enfatizó en que estos deberían ser convertidos en "activos permanentes sociales" articulados con proyectos de enfoque regional.

¿Qué iniciativas tomaría para mejorar la agricultura colombiana?

Frente a la preocupación que expresaron todos los gobernadores en la reunión por el alza de los precios de los fertilizantes, el candidato de Equipo por Colombia explicó que es necesario "eliminar los intermediarios" para que no "influyan" en los valores de dichos productos.



En la misma medida, mencionó que "el desarrollo de las regiones" debe darse "de la mano de una seguridad física y jurídica". Agregó que no solo deben aplicarse políticas de gobierno, sino políticas de Estado, de las cuales mencionó que "hay pocas".

Candidatos presidenciales 2022. Foto: Archivo Particular. EL TIEMPO.

¿Cuáles son los planes de Gutiérrez, en caso de ganar las elcciones, con el sistema de salud?

Para Gutiérrez es importante tener en cuenta el impacto de la pandemia en el sector financiero. Por ese motivo, aseguró que pretende "lograr la estabilidad financiera de las EPS e IPS".



En la misma línea, afirmó que Rodrigo Lara Sánchez, su fórmula vicepresidencial, tiene experiencia en el tema de salud, ya que es médico cirujano de profesión.



¿Cómo planea mejorar la conectividad nacional?

En cuanto a la conectividad vial, Federico Gutiérrez, entre otros proyectos, habló de cómo conectar a la Orinoquía. Sin embargo, insistió en que no es el único "gran sueño" que tiene al respecto.

Debate de la alianza EL TIEMPO-Semana entre Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro. Foto: Héctor Fabio Zamora/ EL TIEMPO

En materia de seguridad, ¿cuáles son sus banderas?

Aclaró que le dará "mucha importancia" a cómo frenar al contrabando y la corrupción que "existe alrededor de este". Frente al narcotráfico, enfatizó: "Un país que hoy está nadando en drogas no es viable".



Incluso mencionó que quiere actuar frente a quienes reinciden en delitos e hizo públicas sus diferencias con el funcionamiento del sistema de las cárceles: "El INPEC es un problema inmenso". A lo anterior le sumó que la institución tiene "demasiados sindicatos" y preferiría que este ente no se mantenga.



El candidato le reiteró su apoyo a la Fuerza Pública, a la que dijo que hay que "darle las garantías" para que desempeñe sus funciones: "Por cada polícia o soldado que llegue a cada región del país, tiene que llegar una maestra, un nutricionista, un ingeniero".



Finalmente, concluyó que la extinción de dominio es "fundamental" para combatir las actividades ilícitas.



