Federico Gutiérrez, candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia, finalmente sostuvo su encuentro de diálogo con el expresidente y jefe liberal César Gaviria.



(Lea: Los temas claves de la cita de Fico Gutiérrez con César Gaviria)



Según se conoció, el exalcalde de Medellín le expuso sus principales propuestas para un hipotético gobierno presidido por él, y su relación con la agenda liberal. Al igual que Gustavo Petro (Pacto Histórico), Gutiérrez estaría en la búsqueda de generar posibles alianzas con este sector político de cara a la primera vuelta.

La reunión sostenida por ambos líderes políticos se da luego de que el senador Roy Barreras, quien también es el jefe de debate de Petro, anunciara que este miércoles se reanudaron las conversaciones entre el Pacto Histórico y el sector liberal. De hecho, Barreras tuvo un encuentro con Gaviria.



(Le puede interesar: Roy Barreras dice que se reanudó diálogo entre Petro y César Gaviria)



Lo cierto es que hasta el momento el Partido Liberal, no ha anunciado concretamente su respaldo a la candidatura de ningún candidato presidencial.



Por otro lado, se conoció que la reunión entre Gutiérrez y Gaviria inició hoy hacia las 2 de la tarde, y siendo las 4 p. m. ambos líderes políticos continúan evaluando algunos asuntos de la "agenda liberal". Según han comunicado fuentes cercanas al Partido Liberal ambos "están encontrando puntos de convergencia".



(También: ¿Quién tendrá el apoyo de Gaviria? Candidatos a 'vice' hablan de alianzas)



Cabe mencionar que la agenda liberalista involucra 15 puntos como la renta básica obligatoria, la eliminando de exenciones, auxilio obligatorio para universitarios, reactivación del campo, reactivación de la política de educación, políticas reales de generación de empleo, entre otros.



En medio de la contienda electoral, Gutiérrez también ha expresado su intención de poder tener encuentros con varios expresidentes del país y sectores políticos que estén interesados en apoyar su candidatura.



“Me reuniré con Uribe, me reuniré con Santos, me reuniré con Pastrana, me reuniré con Gaviria, me reuniré en su momento, cuando ganemos, también con el presidente Duque porque vamos a comenzar el empalme”, dijo Gutiérrez.

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET