Federico Gutiérrez respondió a la polémica que se ha generado en redes sociales y en algunos sectores políticos luego del sorteo realizado por la Registraduría Nacional en el que se estableció cómo quedará el tarjetón para las elecciones presidenciales del 2022.



¿La razón? En la tarjeta electoral, Federico Gutierrez, el candidato del Equipo por Colombia, figura como ‘Fico’, el apodo o abreviatura de su nombre con el que es conocido el aspirante a la Presidencia.

Este 29 de mayo vamos a unirnos para cuidar la democracia. Así quedó el tarjetón. Vota por mí, Fico Gutiérrez y Rodrigo Lara, mi fórmula vicepresidencial, juntos vamos a defender las libertades. 🇨🇴🇨🇴🗳 #FicoPresidente pic.twitter.com/vMnXRoE9GM — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 29, 2022

Las críticas de varios sectores políticos y de algunos ciudadanos no se hicieron esperar e indicaron que una persona debe registrarse en el tarjetón con el nombre con el que aparece en su registro civil y no con un apodo.



“La cartilla electoral de la Registraduría indica que un candidato es una persona. Y una persona, según el código civil, tiene un nombre en el registro civil. 'Fico' no es un nombre sino un alias. Se lo permiten por competencia desleal”, criticó, por ejemplo, el senador electo Roy Barreras.



Algunos pidieron a la Registraduría el cambio en el tarjetón para que el candidato figure por su nombre de pila.



(Lea también: Elecciones Presidenciales 2022: así quedó el tarjetón para las votaciones)

La cartilla electoral de la Registraduría indica que un candidato es una persona. Y una persona según el código civil tiene un nombre en el registro civil. “FICO” no es un nombre sino un alias. Se lo permiten por competencia desleal. El tarjetón debe ser cambiado. pic.twitter.com/ClFk1QYDzV — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 29, 2022

La respuesta de Federico Gutierrez

Este miércoles, tras su reunión con el partido Conservador, Federico Gutiérrez respondió a quienes han criticado su apodo en el tarjetón.



El candidato afirmó que el país tiene muchos problemas de fondo que deberían discutirse y que no se debería entrar en un debate por algo que él considera un asunto menor.



“Ahora sí se embobaron del todo. Este es un país con tantas dificultades, con tanta pobreza, con tantos problemas y tanta violencia y ellos preocupados en que si me ponen ‘Fico’ o Federico”, dijo.



(Le puede interesar: Estas fueron las claves del primer debate de los vicepresidenciables)

Este es un país con tantas dificultades (...) y ellos preocupados en que si me ponen ‘Fico’ o Federico FACEBOOK

TWITTER

Gutiérrez evitó mayores discusiones sobre si es legal o no que utilice su apodo en el tarjetón y afirmó que no importa cómo figure en la tarjeta electoral, pues quienes confían en su proyecto político votarán por él sin importar el nombre que utilice.



“Pónganme ‘Fico’, Federico Andrés, como me llamo, que así me pusieron mi papá y mi mamá, que es un nombre bien raro. Pónganme como quieran que igual la gente va a votar por nosotros y vamos a ganar”, agregó.



Por lo pronto, la Registraduría elevó una consulta ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral para que determine si Federico Gutiérrez puede aparecer como ‘Fico’ en el tarjetón o si está incumpliendo alguna ley al hacerlo.



(Además: Federico Gutiérrez le expuso sus propuestas a César Gaviria)

Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez. Bogotá 27 de febrero 2022 Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

Según algunos expertos, las normas en Colombia indican que un candidato debe figurar en una tarjeta electoral con su nombre claramente identificado.



“El artículo 258 de la Constitución, que habla de las tarjetas electorales, dice que deben aparecer claramente los nombres de los candidatos”, le dijo a este diario hace unos días Alfonso Portela, consultor electoral.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

¿El dinero en los fondos de pensiones es de ahorradores o del Estado?

Rodrigo Lara dice que no practicaría un aborto como médico

'No va a suceder': Ingrid le dice a De La Calle que no dejará la contienda