Después de cuatro días de las elecciones presidenciales de primera vuelta, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez le pidió a cinco millones de electores que votaron por él, para que apoyen al aspirante Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo.



Gutiérrez dejó en claro que no pretende hacer parte del próximo Gobierno, y que su petición de votar por el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción surge de la intención de "cuidar la democracia y cuidar las libertades".

"Quiero reafirmar que mi voto será por Rodolfo y por Marelen, y quiero reafirmar esto porque además no me he reunido con ellos. No me he reunido con Rodolfo ni él necesita buscarme. Que siga buscando votos para que salvemos el país", dijo Gutiérrez.

Así votaré el próximo 19 de junio. Seré coherente con lo que siempre he dicho: si hay democracia y libertad, hay futuro. 🇨🇴 No haré parte del próximo gobierno; mantendré mi independencia. Pero eso jamas me hará indiferente. Lo más importante es cuidar a Colombia. pic.twitter.com/0zq6acFoQW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 3, 2022

Fico —como se hizo conocido entre sus simpatizantes— reafirmó su posición al asegurar que "de no pasar a la segunda vuelta presidencial apoyaría a quienes enfrentaran a quienes ponen en riesgo la democracia", por lo que pide que las personas que votaron por él en primera vuelta, ahora respalden la aspiración presidencial del exalcalde de Bucaramanga.



“Seré coherente con lo que siempre he dicho: si hay democracia y libertad, hay futuro. No haré parte del próximo gobierno; mantendré mi independencia. Pero eso jamás me hará indiferente. Lo más importante es cuidar a Colombia”, agregó Gutiérrez, quien también agradeció a las personas que lo recibieron a él y a su exfórmula vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez.



Finalmente, el excandidato de Equipo por Colombia señaló que hasta el momento no se ha reunido con ninguno de los candidatos a la Presidencia, porque no espera que ninguno de ellos le ofrezca algo.



"Yo no estoy pidiendo nada ni lo voy a pedir. No voy a ser parte del gobierno. Tendré la independencia para que con lo que esté de acuerdo, lo apoyaré y lo que no, lo diré”, concluyó Fico.

