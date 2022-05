"Yo no vengo de ninguna familia política, fui criado muy alejado de los odios y las pasiones políticas. Quiero unir al país", enfatizó el pasado jueves (26 de mayo) el candidato presidencial Federico Gutiérrez en entrevista con CNN.

Durante la conversación, el aspirante del Equipo por Colombia se refirió a las versiones que lo vinculan con el uribismo: "Eso fue un relato que crearon los otros candidatos al ver que nosotros crecíamos y nos vamos consolidando como ganadores. Como fui alcalde, no tuve ni un solo escándalo de corrupción y he tenido buena imagen, dijeron: 'Vinculemos a Fico con [Álvaro] Uribe, con el continuismo'".

El exalcalde de Medellín habló sobre el apoyo que recibió por parte de algunos integrantes del Centro Democrático para la contienda electoral.



"No tengo partido, tengo mi independencia. Ellos tenían su candidato, era Óscar Iván Zuluaga. Cuando ellos desisten de la candidatura, al ver el riesgo que tiene el país de perder la democracia y las libertades, asumen un apoyo sin condiciones a nuestro proyecto, pero no son los únicos", señaló Gutiérrez.



Además, el antioqueño aseguró que "la gente está cansada de los partidos tradicionales y de la corrupción", sensación que comparte. El candidato dijo que es necesario un cambio, pero, según él, este no puede ser "un salto al vacío sin paracaídas", comparación que le atribuyó —sin cifras— a Venezuela, Nicaragua, Perú y Chile.

Gutiérrez, quien se autodenominó como "el candidato de la calle", sentenció: "Vamos a trabajar para unir al país. Yo soy de los que no sufro superioridad moral ni me siento el único bueno ni el mejor. Yo voy a abrir espacio es para que busquemos ponernos de acuerdo con quienes piensan diferente y saquemos al país adelante".

