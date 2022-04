"Yo le doy la bienvenida al Partido Liberal. Les doy la bienvenida a los liberales. Les doy la bienvenida a todos aquellos sectores políticos y sociales que quieran acompañar nuestra propuesta", anunció Federico Gutiérrez en la tarde del 26 de abril ante diversos medios de comunicación.



Con las anteriores palabras, el candidato a la Presidencia del Equipo por Colombia confirmó la información surgida este martes que se refiere a que César Gaviria, jefe del Partido Liberal, escogería al exalcalde de Medellín, gracias a las facultades otorgadas por los congresistas de su agrupación para definir a qué aspirante presidencial debe apoyar la colectividad.

Gutiérrez, quien se reuniría con Gaviria en la mañana del miércoles 27 de abril, aseguró que su propuesta es de unidad y no quiere más polarización ni divisiones: "Pongámonos de acuerdo en una agenda programática donde saquemos a la gente de la pobreza. Donde eliminemos la violencia y la corrupción", enfatizó.



Además, hizo un reconocimiento, sin dar nombres a otras corrientes ideológicas nacionales: "Hay gente buena en todos los sectores políticos y sociales del país. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral donde me creo el único bueno y el mejor. Yo creo que hay gente buena en todas partes y vamos a trabajar con ellos".



Para concluir su intervención, el antioqueño avisó que recibiría más apoyos en su carrera para llegar a la Casa de Nariño y recalcó que "lo importante va a ser ganar y lograr las transformaciones sociales".



A falta de confirmación de los liberales, estaría definido un apoyo más en la contienda electoral de cara a las elecciones del 29 de mayo.



POLÍTICA