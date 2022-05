El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, uno de los favoritos en las encuestas presidenciales para pasar a la segunda vuelta, fue el gran derrotado en esta competencia hacia la Casa de Nariño.



(Le puede interesar: Los ganadores y perdedores de la primera vuelta presidencial)



Gutiérrez, quien participó de las consultas interpartidistas de la coalición Equipo por Colombia y se acercaba poco a poco a Gustavo Petro, al final quedó por debajo del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, con 5.058.010 votos. Entre ambos hubo una diferencia de 895.199 votos.

El excandidato presidencial perdió, incluso, con el apoyo de las maquinarias de la política tradicional colombiana bajo las toldas de su campaña.



En el proceso de campaña Gutiérrez logró concertar alianzas con el Partido Conservador, en cabeza del presidente del partido Ómar Yepes, el líder conservador Andrés Pastrana y su compañero de coalición para las consultas David Barguil



También estuvo el Partido Liberal, liderado por el expresidente César Gaviria. Además, en la suma de fuerzas políticas se involucró el partido de La U y del Centro Democrático, aunque gran parte de este apoyo fue por debajo de la mesa.



(Lea: ¿El uribismo empieza a deslizarse hacia Rodolfo Hernández?)



Solo en dos regiones del país fue contundente el triunfo de Gutiérrez. Antioquia, caudal electoral del uribismo, fue la principal, pues solo en este departamento Gutiérrez obtuvo 1.385.565 votos; es decir, el 48,80% de sus votos totales.



Sin embargo, algo particular ocurrió en ese departamento y es que en el bajo Cauca y el Urabá antioqueño —dos de las subregiones más afectadas históricamente por el conflicto armado— ganó Gustavo Petro.



El triunfo de Gutiérrez estuvo en la parte del Valle de Aburrá. Tan solo en Medellín obtuvo más de la mitad de los votos totales del departamento (53,57%); es decir, 603.092 votos.



La otra región en la que ganó fue en el exterior. Con el preconteo de votos quedó en evidencia que el candidato de Equipo por Colombia se posicionó como el favorito con una votación total de 136.511 votos, pero estos resultados no resultaron suficientes para que pudiera debatir por la jefatura de Estado en segunda vuelta.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos simpatizantes de la campaña de Federico Gutiérrez, se mostraron afectados por los resultados de la primera vuelta. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La caída de 'Fico'

Luego de revisar el mapa electoral queda claro que Gutiérrez no logró calar con su estrategia política más allá de Antioquia. Gutiérrez cimentó su discurso alrededor del miedo a Gustavo Petro, porque según dijo “sería un salto al vacío”. Este señaló a Petro de hacer pactos con algunos condenados por corrupción en La Picota, de infiltrar su campaña y hasta de hacer alianzas con el diablo.



Las maquinarias que lo acompañaban al parecer no trabajaron lo suficiente para él y, además, este fue percibido por los colombianos como el candidato del establecimiento a causa de los partidos políticos que lo apoyaban: Centro Democrático, La ‘U’, Partido Conservador, Partido Liberal.



(Otro: Así se enteró Federico Gutiérrez que no había pasado a segunda vuelta)



El analista y catedrático Jaime Duarte explica que después de ser conocidos los resultados de la primera vuelta se hizo evidente que “a ‘Fico’ no le trabajaron los políticos”, aun cuando en diferentes momentos de la campaña se le vio reunido con miembros de la clase política tradicional como el expresidente César Gaviria, quien respaldó su candidatura y hasta lo acompañó en tarima en medio de su correría política.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria y Federico Gutiérrez en plaza pública Foto: @PartidoLiberal

Pero las bases del Partido Liberal, demostraron estar en desacuerdo con la decisión tomada por Gaviria, pues como manifestó el senador Luis Fernando Velasco, consideraban que las determinaciones del expresidente estaban ciñendo al partido a ser “reaccionario y de derecha”.



Adicionalmente, Gutiérrez nunca fue claro en alejarse del gobierno de Iván Duque y esto pudo haberle jugado una mala pasada en los momentos en que Duque manifestó —aunque nunca directa o explícitamente— que esperaba que Gutiérrez pasara a segunda vuelta.



Una de las grandes incógnitas ahora es hacia dónde van a ir los votos de Gutiérrez. Diversos analistas han comentado que, aunque los votos no son endosables, posiblemente buena parte del electorado de Gutiérrez se vaya con Hernández.



Duarte argumenta que en este momento los políticos que le manifestaron su apoyo a Gutiérrez han guardado reserva sobre los resultados obtenidos por el candidato de Equipo por Colombia. Además, plantea que la lógica electoral podría estar dirigida a migrar a la candidatura del exalcalde de Bucaramanga.



“Quedan los políticos que apoyan a ‘Fico’, una clase política derrotada que le queda mejor callarse y que no creo que vayan a ir a apoyar a Petro, entonces lo más probable es que las nuevas alianzas apunten hacia Rodolfo Hernández”, indica el catedrático.



El exalcalde de Medellín, por su parte, ya anunció su apoyo al ingeniero Hernández, quien aseguró que recibirá apoyos de todos los sectores siempre y cuando se adhiera a su filosofía de gobierno.



“Seguramente él públicamente no va a responder de manera directa, pero en términos informales se pueden gestar estas alianzas a su favor”, asegura Felipe Nieto, analista político de la Universidad de Antioquia.

REDACCIÓN POLÍTICA