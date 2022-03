'Fico' Gutiérrez se impuso, este domingo, en la consulta del 'Equipo por Colombia' con una votación total de 2'160.329. sufragios, equivalentes al 54,1% del total depositado en el proceso electoral interno de esa coalición.



"Lucharemos para que en Colombia no se repliquen modelos fallidos que muchos de nuestros vecinos hoy justamente padecen. Lucharemos para que no se impongan modelos que buscan perpetuar la pobreza", dijo en su discurso de triunfo.

Gutiérrez está presente el primer debate de candidatos presidenciales tras los comicios legislativos. Se medirá con Gustavo Petro, quien venció en la consulta del Pacto Histórico, e Ingrid Betancourt, candidata independiente. Siga acá el minuto a minuto de sus respuestas.

Importancia de los resultados electorales del domingo

El primer tema del gran debate fue analizar el resultado electoral del domingo. "Me deja que tenemos un pie en segunda vuelta, que es una realidad política. Pero mi llamado fue que podemos llegar unidos y ganar en primera vuelta, porque está en juego mucho del país", dijo Fico, quien agregó que recibe el triunfo "con humildad".



Luego de ese tema, se ventiló la posibilidad de ganar en primera vuelta, a lo que el aspirante presidencial de Equipo por Colombia señaló: "Los números hablan por sí solos. La coalición nuestra era la más joven, lleva tres meses. Y quedamos de segundos, a solo un millón de votos del Pacto Histórico, queda muy definido quienes somos los que podemos pasar a segunda vuelta a enfrentar estos proyectos autoritarios y populistas como los de Petro".

Duros cuestionamientos a Petro

Federico Gutiérrez, cuestionó durante el debate la decisión de Gustavo Petro de incluir en sus listas a Piedad Córdoba. "¿Cómo vas a decir que no aceptas a ningún corrupto en la lista, si tienes a Piedad Córdoba, cuando negoció con la vida de tantas personas secuestradas, cuando se unió con el régimen de Chávez, que es un peligro para Colombia?", señaló Fico y se solidarizó con Ingrid Betancourt, quien acusó a Cordoba de "comerciar con el secuestro".



Gutiérrez lanzó luego un duro señalamiento a Petro y lo señaló de "amigo de las Farc":

"Quienes atentaron contra la gente, quiene secuestraban , extorsionaba y asesinaban son los dueños de la paz, y nosotros somos dizque los amos de la guerra. Yo en mi vida he empuñado un arma, diferente a vos, yo tengo autoridad moral para hablar de paz, y haré cumplimiento a los acuerdos y haré que las Farc, tus aliados y amigos cumplan, porque no le han cumplido el acuerdo de paz".

LLegada de Zuluaga a la campaña de Gutiérrez

El siguiente tema que ventiló Gutiérrez fue la llegada de Oscar Iván Zuluaga a su campaña: "Zuluaga me llamó a felicitarme y a adherir a sus candidatura. Yo le dije, te agradezco esa posición personal y me sentaré a hablar con él , pero voy a sentarme a hablar con muchos otros sectores que quieren ingresar a nuestra candidatura", dijo y aclaró que él no es el candidato de Uribe, pero admitirá apoyos.



Y agregó: "Quienes defendemos la democracia y las libertades tenemos que estar juntos. Me reuniré con maestros, con el sector cooperativo, vamos a mostrar una agenda nacional al país y demostrar que podemos sumar".



Gutiérrez, en medio de ese tema, le reprochó a Ingrid Betancourt "que anda diciendo que uno es el único bueno y que todos son malos o corruptos".



"Tu no tienes por qué decirme que tengo malas intenciones, cuando no tengo un solo escándalo de corrupción y he hecho una política decente", le reprochó a la candidata y añadió: ¿de veras no había nadie bueno en Centro Esperanza? Yo si soy Presidente, como lo voy a ser, voy a unir. No soy de ver si son de izquierda o de derecha, voy a gobernar es con los mejores".



Luego respondió los señalamientos de Ingrid de " ser apoyado por maquinarias como los Char y Dilian Francisca Toro". "Yo soy un hombre de carácter. Voy a hacer muchas alianzas, pero tengo el carácter para no permitir la violencia y la corrupción", dijo.

'Petro se hace el bobo'

Federico Gutiérrez, lanzó un nuevo señalamiento a Gustavo Petro al afirmar que es acompañado por el ex senador Armando Benedetti, quien tiene un proceso por extinción de dominio. Y al no obtener respuesta al respecto, dijo que el candidato del Pacto Histórico "siempre se hace el bobo".

¿Qué proponen los candidatos en salud?

El ex alcalde de Medellín expuso su idea de sistema de salud en el país: "no debe primar la ideología, y necesitamos dignidad en los servicios de salud. Vamos a acabar con las filas, vamos a hacer prevención y promoción en salud, articulación con las IPS y las EPS, implementar el modelo Siga, donde se hace el triage y se determina dónde se le va a atender de acuerdo a la enfermedad".



Agregó que hay que dar mejores condiciones al personal de salud y "que tengan garantías de vinculación" y dejó claro que no acabará con las EPS, sino que fortalecerá el sistema para que brinde atención. Sin embargo, añadió que "EPS que no funcione se liquida".

Relaciones con Estados Unidos

A la pregunta: ¿usted replanteará las relaciones con Estados Unidos? Gutiérrez respondió: "voy a mantener una buena relación, bipartidista, con Estados Unidos. Pero se deben replantear algunos temas. Vamos a fortalecer un sistema donde haya producción en el país, para que la relación no sea solo política sino comercial"



"El problema hoy de EE. UU. nos obliga a entender que el mundo ha cambiado y que ellos tiene un país que puede generar más consumo de alimentos, pero podría llevar productos de buena calidad al exterior".



Gutiérrez aprovechó para lanzar otra puya a Petro: "Los bloqueos, que usted Petro mandó a cerrar las carreteras, tuvieron un impacto en el precio de los alimentos. La gente se pregunta por qué está caro el pollo y el huevo, pues porque ustedes bloquearon las carreteras", dijo.



Gutiérrez volvió a insistir en que Petro "va a expropiar" y señaló que, bajo su gobierno, se darán créditos baratos a los campesinos, se fortalecerán los distritos de riego y se respetará la propiedad de la tierra".

Preguntas de candidatos a los candidatos

A Federico Gutiérrez le correspondió responder su posición frente al gobierno de Uribe y de Duque: "Tengo claro que a partir del 7 de agosto, todo lo que funcione, independiente del gobierno, lo voy a continuar, y lo que no funcione lo voy a mejorar", dijo.



Agregó que " es importante el concepto de seguridad, pero integral y lo mezclaría con lo social. Si en un territorio donde hay conflicto tienen que llegar las Fuerzas Militares, por cada helicóptero que llegue llegarán tres con ayuda re inversión social".



Gutiérrez ripostó una crítica de Petro, quien afirmó que darles la ayuda actual, a través de Familias en Acción, es limosna: "En la medid que el Estado acompaña, debe garantizarle a la familia el mínimo vital de agua, Y de energía, pero no decirle que darle un mercado de por vida, y dejarlo en la pobreza. Ese es el modelo de Chávez y mira a Venezuela".

Debate pensional

Gutiérrez propuso, para mejorar el tema pensional, "llevar las capacidades del estado a los entes territoriales para fortalecer ese dinero en activos fijos como vías y escuelas. Además, hay 20 billones de pesos de bienes de la mafia, que no tienen que ser manejados por el Estado", dijo.



Y añadió: por eso crearé una ley para tener más fiscales y jueces de extinción de dominio, para volver ese dinero se vuelva activos para educación, salud y sistema pensional para tres millones de adultos que tienen pensión". Para rematar, dijo que "los recursos están, solo hay que entender dónde están".

¿Citas con el Papa en campaña?

El debate abordó las visitas de candidatos como Gustavo Petro y Rodolfo Gutiérrez al papa Francisco. Al respecto, Fico Gutiérrez señaló que "los que van a visitar al Papa es porque no lo conocen. Yo ya lo conozco, pero mi cita hoy es con los colombianos, yo ya lo recibí en Medellín, en la visita papal y lo escuché mucho ese día".