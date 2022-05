De acuerdo con las últimas encuestas de opinión, el ingeniero Rodolfo Hernández se ha acercado en intención de voto al candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.



La más reciente encuesta de de Guarumo - EcoAnalítica evidencia el crecimiento que ha tenido en las últimas semanas Hernández. Aunque en segundo lugar se mantiene el exalcalde de Medellín, con un 30,8 %, Rodolfo le sigue con un 20,3 %. Por otro lado, la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría los ubica a tan solo dos puntos.



Este viernes Gutiérrez habló de las encuestas cuando le preguntaron por el exalcalde de Bucaramanga, asegurando que no es cierto que él le esté "pisando los talones".



"Hay otras mediciones que muestran que vamos muy arriba. Aquí pisando talones de nada. Aquí nosotros estamos es con la gente en la calle y vamos a ganar. Es más, si nos ponemos las pilas con toda la gente que nos está apoyando podemos llegar a ganar en primera vuelta", indicó.



Además, sin mencionar el nombre de Hernández, se refirió al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra por el caso de presunta corrupción conocido como Vitalogic, mientras era alcalde de Bucaramanga.



"Esos otros que andan por ahí con discursos moralistas son los que más problemas tienen ante la justicia. Yo tengo una ventaja y es que yo sí puedo hablar contra la corrupción porque yo no tengo ningún proceso de corrupción. Yo no estoy respondiendo ante la justicia por ningún proceso de corrupción", dijo.



Ya en otras declaraciones el candidato había arremetido directamente contra el ingeniero: "posa de moralista y es quien tiene el mayor caso de corrupción y está sindicado por la Fiscalía y por la Justicia”.



