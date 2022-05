Uno de los bloques del debate de EL TIEMPO y Semana entre candidatos presidenciales fue las preguntas entre ellos sobre un tema en específico.



Gustavo Petro, en esta parte, le preguntó a Federico Gutiérrez: "Usted ha dicho que apoya las fumigaciones con glifosato, ¿usted cree que ese instrumento que se ha aplicado en Colombia durante muchos años realmente funciona para acabar con las organizaciones multi-crimen que hoy tienen control territorial en este país?"

El candidato de Equipo por Colombia respondió: "Quien plantee una política contra las drogas, creyendo que el glifosato es la solución está completamente equivocado. Además hoy ni siquiera se puede fumigar. Yo soy respetuoso de las decisiones de la Corte. Lo que sí creo es que donde no hay Estado, hay ilegalidad. Lo que ha pasado en Colombia es que no se ha mirado al campo colombiano como la gran oportunidad de superar el hambre y aumentar la base exportadora, y de mirar a los 12 millones de campesinos colombianos con dignidad y con respeto".



Estoy proponiendo la revolución del campo. ¿Por qué una familia campesina alejada de todo lo que ocurre, donde no llega el Estado, termina sembrando los cultivos ilícitos? Porque allá llega alguien de grupos criminales y los obliga. Son víctimas. Acá el foco del combate no es el campesino. Al campesino hay que cuidarlo.



Lo que he planteado es la sustitución de cultivos ilícitos a través de una forma productiva, los sistemas de riego y que haya seguridad en el territorio. Yo creo que el Estado debe invertir en el campo. Colombia no necesita más revoluciones armadas.

