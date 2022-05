En las últimas semanas se conoció una denuncia por parte del Equipo por Colombia, coalición del candidato presidencial Federico Gutiérrez, en la que se asegurba que hubo supuestas infiltraciones en su campaña.



(En vivo: Siga el debate definitivo de candidatos presidenciales)

En el debate de EL TIEMPO y Semana, a Gutiérrez le preguntaron si conocía de pruebas sobre esas acusaciones. El aspirante no respondió de forma directa la pregunta. Dijo que: "No fui yo quien confesó el delito, fueron ellos (Pacto Histórico), en cabeza de su abogado. Él mismo dijo: infiltramos las campañas. Días después se encuentra un aparato de grabación en una de nuestras sedes. Que lo investigue la justicia, las autoridades. Estamos en el marco de una campaña que ha sido sucia, una campaña de ataques, donde nos hemos dedicado a recibir y recibir ataques durante más de dos meses. De parte mía, yo sigo con las propuestas".



(Especial: Estos son los candidatos presidenciales y sus propuestas)

Y agregó: "Recibimos ataques de todas las campañas, insultos. Si les hubiera servido, estarían arriba en las encuestas y no abajo".

Gustavo Petro le respondió: "Dices que haces propuestas, pero empiezas atacando"



"La infiltración no es a su campaña, es a bandas criminales a menos que se confunan, que están comprando votos en Colombia. Eso fue lo que dijo el abogado. Está allí para judicializar todo comprador de votos que se encuentre y le hemos pedido a la ciudadanía, precisamente, de sacarles videos, nombres propios para judicializarlos ante la Fiscalía. No se habló de su campaña, sino de las bandas de compradores de votos. No entiendo por qué usted las confunde", añadió Petro.

Federico Gutiérrez le replicó: "Otra cosa es que distraigas la atención, pero lo dijeron públicamente".

En ese momento, Gustavo Petro enfatizó: "Aquí hubo alguien que estuvo chuzado y no hablando carreta. Confesos, el Departamento Administrativo de Seguridad, los jefes de ese departamento, admitieron que me intervinieron mis comunicaciones en el gobierno de un amigo suyo, Álvaro Uribe Vélez".



Y continuó: "Aquí no estoy hablando de presunciones, sino de confesiones, condenas, e incluso de indemnizaciones por ese hecho. Están acostumbrados a hacerlo. Nosotros no hacemos eso, no nos interesa. No quebramos la ley, sería aburrídisimo además escuchar ese tipo de conversaciones, si se nos ocurriese. Estamos es cazando judicialmente compradores de votos en Colombia y les advierto, desde aquí a todos aquellos que pretenden con dinero sucio comprar votos en estas elecciones, va a haber procesos judiciales en su contra".

"Si alguien ha estado en contra de la compra de votos, he sido yo. Eso se debe investigar, inclusive de parte de estructuras criminales, que no solo compran sino obligan a la gente", concluyó Federico Gutiérrez.

EL TIEMPO