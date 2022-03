El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, le cerró las puertas a un dialogo de paz con las disidencias de las Farc.



Indicó a los medios de comunicación que, si llega a la Casa de Nariño, aplicará el Acuerdo de Paz pero no dialogará con las disidencias, pues ellos abandonaron el proceso de paz y decidieron irse por el camino de la ilegalidad.



“Yo cumpliré con lo firmado pero quienes se salieron del proceso no tendrán beneficio alguno y hay que perseguirlos. No hay posibilidad de diálogo porque son narcotraficantes y grupos terroristas”, indicó.



Así mismo, rechazo el atentado perpetrado este 26 de noviembre en Ciudad Bolívar, Bogotá, e indicó que le sorprende que en otra campaña aún se esté considerando entablar conversaciones con las disidencias de las Farc.



“Rechazo ese atentado y me sorprende que haya una campaña que quiere negociar con las disidencias de Farc, eso no puede pasar”, dijo.



Sobre esto último se refería, sin mencionarlo directamente, a Gustavo Petro, quien propuso el pasado 27 de enero aplicar el Acuerdo de Paz a las disidencias de las Farc. “Ya hay un acuerdo ya hecho no se necesita otro, solo cumplirlo”, indicó el candidato del Pacto Histórico.



Ya van dos menores, Salomé y Daniel, que murieron por la violencia absurda de este país. A sus familias, todo mi cariño y solidaridad. A los heridos, pronta recuperación. Por ellos y por tantos otros, lucharemos para garantizar el orden y la tranquilidad. pic.twitter.com/Ic4WpLUQUB — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 28, 2022

Al término de una reunión que sostuvo con la Asociación Colombiana de Camioneros, el candidato Federico Gutiérrez aseguró que si gana las elecciones presidenciales, en su Gobierno sostendrá un dialogó con todos los sectores políticos para combatir el terrorismo.



Y añadió: "Como país no podemos romantizar a aquellos que cometen este tipo de atentados, no es una discusión de izquierda ni de derecha, la seguridad hay que garantizarla”.



POLÍTICA