Federico Gutiérrez, candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia, continúa consolidando apoyos para su candidatura presidencial.



Según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), Gutiérrez puntea con la segunda mayor intención de voto (24.5%) para la primera vuelta, y algunos analistas políticos han señalado que de cara a una segunda vuelta sería importante que el líder político genere alianzas que le sumen votos y le aseguren gobernabilidad.



"La importancia radica en la garantía de gobernabilidad para el presidente que llega, esto teniendo en cuenta que de todas maneras los congresos en Colombia han sido gobiernistas", señala la analista y politóloga Nadia Pérez.

Precisamente, 'Fico' Gutiérrez -como es conocido por sus seguidores-, ha expresado su interés por sostener acercamientos y generar alianzas que impulsen su candidatura para la presidencia. La última reunión que tuvo fue con el presidente del Partido Liberal, Cesar Gaviria y le expuso sus propuestas.



Fico recibió el respaldo del 'Partido de la U' y el Partido Conservador, después de que tuvo reuniones con ambos sectores políticos y acordaran algunos puntos de trabajo para un hipotético gobierno presidido por el exalcalde de Medellín.



Gutiérrez ha recalcado que está dispuesto a reunirse con todos los sectores, excepto con “con los violentos y los corruptos”. Además, recientemente hizo una invitación a los candidatos presidenciales Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt, para tomarse un café y dialogar sobre la campaña presidencial.



“Yo no voy a apoyar a Federico Gutiérrez porque representa la continuación del Gobierno del presidente Duque y la escuela política del expresidente Álvaro Uribe que termina en este 2022″, dijo Fajardo en respuesta a la invitación realizada.



Por su parte, Betancourt que aspira a la presidencia por su partido Verde Oxígeno, aseguró que estaría dispuesta a reunirse con 'Fico' Gutiérrez, y agregó que no ha cerrado la puerta a la posibilidad de generar acuerdos con diferentes sectores políticos, siempre y cuando, no haya maquinarias de por medio.



“Yo acepto todas las invitaciones, me parece necesario que en Colombia se hable y salgamos de la polarización”, afirmó la excongresista.



En ese sentido, Gutiérrez ha manifestado que pese a las diferencias políticas y los ataques que se han producido en la contienda electoral, él se mantiene firme en su intención de generar acuerdos con ambos candidatos políticos y también con miembros de 'centro'.



"Ellos son personas a las que yo les tengo respeto. Yo entiendo los momentos de campaña y a veces lo atacan a uno, en estos días yo me volví blanco de ataques de ellos, como si no tuvieran más que decir, sino atacarme. Pero bueno que me sigan haciendo publicidad”, señaló el candidato de Equipo por Colombia.

