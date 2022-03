Aunque poco esperada, la elección de Rodrigo Lara Sánchez –exalcalde de Neiva entre 2016 y 2019– como fórmula vicepresidencial del candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, resulta bastante estratégica.



Lara Sánchez es hijo Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia asesinado por orden del narcotraficante Pablo Escobar en 1984.



El anuncio, que tuvo lugar en la popular comuna 13 de la capital antioqueña, estuvo lleno de simbolismos. Empezando por el mismo Lara, que fue presentado como un hombre común y corriente, que ha tenido que luchar solo para salir adelante y que hace parte de la larga lista de víctimas que ha dejado la violencia en todas sus formas en el país.



Pero además, Lara fue exhibido como un hombre que por su carácter, por su buena gestión en la capital huilense, por su profesión como médico y por haber estado cerca al también candidato Sergio Fajardo, del partido Verde, y Antanas Mockus, es el más indicado para alejar a Fico del rótulo de ser el candidato de la extrema derecha y el continuismo, y conquistar a sectores de centro, hoy jugadores clave en la contienda presidencial.



“Aunque Lara Sánchez es poco conocido por fuera del departamento del Huila, su cercanía con los ‘verdes’ le permite mostrar una opción política de centro de la cual ha carecido hasta ahora Gutiérrez”, asegura Guillermo Henao, analista y estratega político.

Otra pieza clave a tener en cuenta es que Lara le imprime a la campaña de Fico el reconocimiento a las regiones, como quiera que ambos han tenido que ejercer ese papel como alcaldes exitosos y es hoy una de las consignas de la campaña.



Rodrigo Lara Sánchez y Federico Gutiérrez en la comuna 13, en Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Durante el anuncio de su compañero de fórmula, Gutiérrez afirmó: “Esto es un símbolo de que nosotros identificamos gente buena en todos los sectores políticos”.



La decisión del exalcalde de Medellín y hoy candidato a la presidencia tiene también sus ‘peros’ o ‘contras’. El analista Henao opina, por ejemplo, que con ella Gutiérrez pierde la oportunidad de escoger a una figura con reconocimiento a nivel nacional.



“La apuesta de un candidato vicepresidencial es que este pueda hacer una campaña alterna y ganar votos donde el candidato presidencial no lo tiene, y Rodrigo Lara Sánchez, a diferencia de su hermano homónimo (Rodrigo Lara Restrepo, senador de la República), no goza de mucho reconocimiento y tendrá que salir a ser conocido por gran parte del país, para lo cual aprovechará el nombre de su fallecido padre”, dice Henao.



Otro de los aspectos relevantes es que Gutiérrez no apostara por una mujer o una persona afro, como lo han hecho varios de los otros candidatos. Esto podría ser aprovechado por sus oponentes.

