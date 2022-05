Después de que se conocieran los resultados del preconteo que fueron informados por la Registraduría Nacional, el candidato presidencia Federico Gutiérrez aseguró que para la segunda vuelta presidencial apoyará a Rodolfo Hernández y a su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, quien quedaron en segundo lugar.



De acuerdo con los resultados de preconteo Fico y su 'vice' Rodrigo Lara Sanchez alcanzaron una votación general de 5.052.498 votos, esto, con el 99,87% de las mesas informadas. Fico quedó en tercer lugar, pues Hernández obtuvo una votación de 5.951.600 votos.



Con estos resultados el candidato de Equipo por Colombia quedó fuera de la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio, por lo que expresó que aunque no ha hablado con Hernández, le manifiesta su respaldo a la aspiración presidencial que desarrollarán en las siguientes semanas.



“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para Colombia”, dijo Fico.



Durante el proceso de campaña, Fico no tuvo ningún tipo de acercamiento con Rodolfo Hernández, quien durante las dos últimas semanas antes de los comicios tuvo un crecimiento en la intención de voto con la que incluso sobrepasó a Sergio Fajardo.



Ahora, Hernández se consolidó como el fenómeno electoral al imponerse en los resultados del preconteo obteniendo más de 5.952.055 votos con el 99,90% de las mesas informadas.



