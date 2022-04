"Doloroso. Las confesiones que escuchamos ayer, nos tiene que estremecer a todos en Colombia. Nosotros no nos merecemos ese país y tenemos que aprender de todo lo que nos ha pasado. Por eso, no podemos caer en extremos, no tiene el más mínimo sentido movernos entre miedo, rabia y vergüenza", dijo Sergio Fajardo.



Las declaraciones del candidato presidencial, se dieron a propósito de las recientes confesiones dadas por exmiembros de las Fuerzas Militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes revelaron que en la región del Catatumbo, asesinaron a personas inocentes con el "pretexto de dar resultados operacionales".

Por su parte, Fajardo se refirió sobre el tema diciendo que es una situación dramática que no debe volverse a repetir en el país. "Lo que está pasando es un drama que quedará para siempre en nuestra historia", dijo.



El candidato presidencial de la Centro Esperanza realizó un llamado para la unión nacional y "sanar las heridas" a través de la cultura ciudadana y la buena convivencia. Además, dijo que el reto está en superar la situación de los falsos positivos, y los operativos militares que resultan en la "dolorosa perdida de inocentes".



Fajardo también habló sobre la moción de censura adelantada en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, por su presunta responsabilidad política en la operación en la que fueron reportados 11 disidentes muertos, en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).



"Hace rato se habría que haber ido del Ministerio de Defensa. No ha sido serio, riguroso. Es responsabilidad del Gobierno velar por la seguridad de nuestro país", señaló Fajardo.



El dirigente político aseguró que "no hay ninguna justificación política", para lo acontecido con las personas que han perdido la vida en operativos militares. Y destacó que el ministro de Defensa debe renunciar a su cargo.



Y agregó: "Están repitiendo historias por no ponerle rigor, por no entender la dimensión del daño por nuestro país".

