Este jueves se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre la demanda interpuesta por Nicaragua en la que denunció que Colombia estaría violando los derechos marítimos en el Caribe.



Uno de los puntos que reconoció el alto tribunal es que Colombia no ha incumplido en el fallo anterior de 2012, en el que estableció una restricción en los derechos económicos en una parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Carlos Gustavo Arrieta, agente colombino ante el alto tribunal, destacó otros puntos del fallo de este 21 de abril, entre ellos, la solicitud que realiza la Corte para que se realicen algunos ajustes al decreto de la extensión de uso marítimo y atribuciones de Colombia.



Gustavo Petro, fue uno de los primeros candidatos en pronunciarse sobre el fallo. El aspirante del Pacto Histórico, había asegurado en una oportunidad anterior para EL TIEMPO, que "los fallos se acatan" y que lo dictado por La Haya habría que cumplirlo.



Petro también había mencionado que el gobierno se había mostrado incapaz y "acabó con parte de la soberanía nacional", un punto en el que hoy enfatiza después de conocerse el fallo.



"La Corte de la Haya prohíbe la actividad pesquera de los raizales en el mar que ya fue excluido de nuestra Nación. Y nos prohíbe toda actividad como país en ese mar que era nuestro. El uribismo le hizo perder soberanía a Colombia", aseveró en un trino realizado en su cuenta de Twitter.

Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, manifestó que su objetivo, si es elegido, “será la defensa territorial de Colombia".



"Colombia no puede ceder un milímetro del territorio. La defensa de los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés Providencia y Santa Catalina debe protegerse (...) Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura; con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos”, afirmó Gutiérrez.

Sergio Fajardo (Centro Esperanza) concuerda con Petro al asegurar que en esta instancia el Gobierno Nacional debe dar cumplimiento a lo dictado por La Corte. Además, afirmó que se debe desarrollar un proceso con las comunidades raizales del área insular para que puedan continuar con sus tradiciones ancestrales de pesca.



"Así como nos corresponde cumplir normas constitucionales y legales, Colombia debe adelantar las gestiones para que la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pueda recuperar la labor ancestral de la pesca en su territorio", dijo Fajardo.

Por su parte, Enrique Gómez, candidato presidencial por el movimiento Salvación Nacional, fue más radical en su postura sobre el reciente fallo y aseguró que "nunca se renuncia a la soberanía".



"Colombia va hasta el meridiano 82 y punto. No importa lo que digan los tribunales y mucho menos celebrar este fallo. Vamos a proteger y restablecer los derechos de los colombianos viven en el archipiélago. Restableceremos el poder marítimo y el poder aéreo de la fuerza militar colombiana", dijo Gómez.



Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno) se sumó a los demás candidatos presidenciales y señaló que el litigio de Colombia con Nicaragua por los derechos económicos en parte de la zona limítrofe plantea la necesidad de una negociación entre ambos países.



"Lo más importante de este fallo y para Colombia lo que no es negociable, de ninguna manera, es que nuestras fuerzas armadas, nuestros buques estén patrullando nuestras aguas territoriales, nuestra Zona Económica Exclusiva y que de esta manera nosotros podamos asegurar nuestro dominio", dijo Betancourt quien enfatizó en que para ella este punto no es negociable.

Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) también se pronunció sobre el fallo de la Corte Internacional, y expuso que el gobierno colombiano debería establecer un acuerdo con Nicaragua para que la comunidad raizal de San Andrés y Providencia puedan continuar con sus actividades pesqueras. En ese punto concuerda con Fajardo.



"Se debería llegar a un acuerdo con Nicaragua si el fallo de La Haya sigue siendo negativo para la vida de los pescadores y la comunidad raizal, porque se les debe facilitar posibilidades para que no se vean afectadas sus necesidades de trabajo, de sostenimiento", dijo Hernández.

John Milton Rodríguez, quien el día de hoy recibió la ratificación de su candidatura presidencial por parte del Consejo Nacional de CNE, también habló sobre el fallo efectuado por el tribunal de La Haya.



"Ni Colombia pudo recuperar nada de lo perdido en el 2012, pero tampoco Nicaragua pudo avanzar en su pretención de quedarse con más territorio de nuestro país. Tenemos que hacer la gestión necesaria para recomponer los efectos económicos para la población raizal de San Andrés y Santa Catalina", señaló Rodríguez.



El candidato presidencial, Luis Pérez, dijo que el Gobierno Nacional debería mantener la comunicación con Nicaragua en medio del litigio internacional.



"No perder la comunicación con Nicaragua, si es posible un acuerdo para recuperar los 100.000 kilómetros marinos que nos quitaron, pues bienvenidos. Nunca cortemos la comunicación diplomática", afirmó.

