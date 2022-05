Por medio de una carta, el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, volvió a rechazar la invitación que le hizo el ministro del Interior, Daniel Palacios, para participar este lunes en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales del 2022.



De acuerdo a lo que se lee en la misiva, Fajardo considera que la Comisión presidida por Palacios "el Gobierno que usted representa no ha ofrecido las garantías de imparcialidad electoral que la Constitución y la Ley exigen".



Adicional a esto, Fajardo considera que el presidente Iván Duque "ha controvertido públicamente las propuestas de los candidatos que nos hemos opuesto a su Gobierno; olvidando su condición de jefe de Estado".



Y añade que: "El Comandante del Ejercito violó la prohibición de “deliberación pública” que le impone la Constitución, sin que el Presidente ni siquiera le hubiera hecho un llamado de atención".



También emite quejas contra la procuradora Margarita Cabello, al considerar que "desarrolla de manera selectiva el control disciplinario contra los servidores públicos que participan en política".



Finalmente, señala que Duque "no objetó el artículo de la Ley de Presupuesto que modificó la Ley de Garantías Electorales, que luego la Corte Constitucional declaró inexequible. Mientras la Corte decidió el Gobierno suscribió convenios interadministrativos por miles de millones de pesos que influyeron en los resultados electorales del 14 de marzo e incidirán en los del 29 de mayo".



Puede leer la misiva completa a continuación:

Esta no es la primera vez que Fajardo rechaza una invitación de tal tipo al ministro de Interior Daniel Palacios. A finales de abril, el exgobernador de Antioquia le envió otra carta en la que le comentaba que no iba a asistir a la Comisión de Garantías Electorales ni iba a delegar en nadie la vocería de su campaña en el encuentro.



En ese momento señaló que a Comisión presidida por Palacios "no tiene ni la autoridad moral ni la autoridad política para ofrecer las garantías mínimas que debería tener este debate electoral".



POLÍTICA