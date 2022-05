El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se encuentra este miércoles en el departamento del Valle del Cauca, para dar cierre a su campaña en Cali y en Buenaventura.



En compañía de su fórmula vicepresidencial Fajardo estuvo en la mañana en Buenaventura, donde habló con artesanos y comerciantes alrededor del muelle turístico. "Si logramos competitividad aquí en el Pacífico, lograremos desarrollo en toda Colombia", dijo desde la zona.



(Lea también: Velasco choca de frente con Gaviria por dirección del liberalismo).

Desde allí el exgobernador de Antioquia habló sobre su programa de empleo de emergencia. "Buenaventura hace parte del grupo de ciudades escogidas para arrancar con el programa de empleo de emergencia, que se diseña en cada comunidad y no es el mismo programa que otras ciudades", dijo.



Añadió también que hay que hacer una intervención extraordinaria con "jóvenes sin oportunidades que están a la puerta de entrada al mundo de la ilegalidad". Para ello también va a implementar un programa especial en sitios especiales.



Finalmente, dijo que va a cumplir con los acuerdos del paro cívico de Buenaventura y que en un eventual gobierno suyo "no se va a perder ni un solo peso".



(Le puede interesar: Sergio Fajardo: no más alcaldes en la cárcel en Buenaventura).

#AEstaHora | Estamos en #Buenaventura junto a @sergio_fajardo, donde realizamos un encuentro con artesanos, con quienes socializamos nuestro programa de gobierno y compartimos ideas para mejorar sus condiciones y fortalecer el ejercicio de su oficio. #ColombiaCambiará pic.twitter.com/m4PcQEE7uW — Luis G. Murillo (@LuisGMurillo) May 18, 2022

El candidato también estuvo hablando con estudiantes de la región. Estuvo en un conversatorio en la sede de la Universidad del Valle en Buenaventura.



"La juventud hoy está preparada para salir adelante, pero necesita oportunidades. Tenemos un gran reto: atenderlos a ustedes y a su entorno para transformarlo, como ya lo hemos hecho", dijo.



En horas de la tarde, el candidato va a darle cierre a su campaña en Cali con un multitudinario evento que se llevará a cabo en el Parque de la Virgen.



(Siga leyendo: Fajardo habla sobre supuestas alianzas: 'Mi campaña va hasta el final').



POLÍTICA