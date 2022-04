Continúan las dudas sobre la cuestionada operación que la Fuerza Pública desarrolló en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo en la que, según el Ejército, murieron 11 disidentes de las Farc, pero en donde, según la comunidad, también murieron civiles.



(En contexto: Los testimonios sobre muertes en Putumayo en medio de operación militar)

Algunas candidaturas presidenciales se han pronunciado sobre los hechos. "Las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los DDHH. Serán fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad y el mejor aliado de la comunidad. Pido a las autoridades investigar con urgencia las denuncias sobre lo ocurrido en el Putumayo", expresó el candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.



Asimismo, Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición del Pacto Histórico, expresó: "El ministro de defensa me llamó embustero por criticar su crimen de guerra contra la población del Putumayo. En mi gobierno el honor será el eje de la fuerza pública, el mérito será el camino del ascenso y las armas defenderán libertades y derechos".



"Un ejército no puede asesinar civiles, robar y manipular cuerpos. Un Gobierno no puede presentar una acción desproporcionada y vil como un operativo exitoso. Un país no es viable si no corregimos y recuperamos la confianza en las instituciones", manifestó el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.



NOTICIA EN DESARROLLO...