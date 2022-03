El candidato a la Presidencia Federico Gutiérrez, quien se impuso como ganador de la consulta del 'Equipo por Colombia', recibió este lunes el apoyo de Óscar Iván Zuluaga, exaspirante a la presidencia.



(En contexto: Óscar Iván Zuluaga renuncia a su candidatura presidencial)



Durante el debate de EL TIEMPO y Semana, a 'Fico' se le preguntó si es el candidato del uribismo. Esto fue lo que dijo.

Ante la pregunta de si el apoyo ofrecido por Zuluaga es con todo el partido Centro Democrático (CD) y si ahora es el candidato del expresidente Álvaro Uribe, Gutiérrez respondió: "No, esa es una decisión personal. Incluso el mismo CD sacó un comunicado que es una posición personal de Óscar Iván Zuluaga no consultada con el partido".



Agregó que convoca a distintos sectores políticos para hablar de seguridad, educación y oportunidades. Dijo que "los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos".



(También: 'Fico', Ingrid y Petro hablan sobre alianzas y maquinarias en campaña)



En otro momento del debate, Ingrid Betancourt le preguntó a Federico Gutiérrez sobre su opinión del expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque.



Él respondió: "Tengo algo claro aquí: a partir del 7 de agosto, todo lo que funcione, independiente cuál haya sido el gobierno que lo implementó, lo voy a continuar y mejorar. Y tengo el carácter que lo que no funcione, lo voy a cambiar".



Y rozó el tema de la seguridad democrática: "Creo que el concepto de seguridad es importante, pero una seguridad integral, y lo mezclaría con lo social".