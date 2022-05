María Ángela Holguín, excanciller de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, habló con EL TIEMPO sobre su relación con el candidato Sergio Fajardo y cómo se desempeñaría como primera dama.



Si Sergio Fajardo gana las elecciones, ¿usted sería la primera dama?

No hemos hablado de eso; sería maravilloso para el país que Sergio ganara las elecciones; de ser así, ya hablaremos de cómo puedo ayudar.

¿Pero qué le gustaría hacer por el país si llegara a esa posición?

Sin haber hablado de ese rol con él, pero pensando que ya ganó, al estar a su lado me gustaría ayudar en grandes proyectos que se le deben a ciertas regiones de Colombia; por ejemplo, trabajar para lograr una transformación del Chocó y de La Guajira; lograr un cambio para esos dos departamentos, que se les dé a sus habitantes una vida con oportunidades. Promovería en torno a esto, una coordinación de todos los ministerios, con ayuda de empresarios, de la comunidad internacional y los departamentos vecinos. Tengo claro que estaría a su lado ayudando a coordinar esfuerzos.

¿Sería posible volverla a ver cómo canciller?

No. Le dediqué 8 años de mi vida al Ministerio de Relaciones Exteriores; fue un ciclo que ya se cerró.

¿Cómo surgió su relación con Sergio Fajardo?

Lo conocí cuando era gobernador y yo canciller, pero fue a mediados del 2019 que comenzó nuestra relación. Un día me llamó y me contó que se había venido a vivir a Bogotá y empezamos a hablar, a conversar y así se empezaron a dar las cosas.



¿Por qué finalmente decide “lanzarse al agua” y hacer campaña junto a Sergio?

Siempre he estado a su lado apoyándolo y ayudándolo discretamente; en esta recta final lo he hecho de una manera más visible porque siento una gran preocupación por el país. Me aterra lo que se viene para Colombia con esta polarización que se ha exacerbado por cuenta de los candidatos de la derecha y de la izquierda; por eso quise apoyar de una manera más visible a Sergio, porque estoy convencida de que él sí es la seguridad para este país.

¿Siente que los han dejado solos en esta campaña?

En la política, como en la vida en general, la gente se va acomodando, pero no voy a generalizar. Es mejor enfocarnos en la cantidad de personas que lo están acompañando y que lo hacen porque están convencidas de que Colombia se merece un presidente decente, con valores y principios, no una persona que promueva el “todo vale”. Poco se piensa en los que se han ido antes de la primera vuelta.

¿Qué les gusta hacer juntos?

Disfrutamos mucho la vida en el campo, en la naturaleza, montar bicicleta. Jugamos cartas y paseamos por los pueblos de Boyacá.



Sergio Fajardo y María Angela Holguín Foto: Campaña Fajardo

¿Cómo es Fajardo? ¿Qué le gusta y qué no le gusta de él?

Sergio es una gran ser humano, una gran persona a la que le duele Colombia; le preocupa la gente. Trabaja sin descanso para que todos los colombianos tengamos un mejor país, con oportunidades y con igualdad. Es disciplinado, comprometido y muy amable.

¿Por qué cree que los colombianos deberían votar por él?

Porque el país necesita hoy, más que nunca, un presidente con experiencia de gobernante, que no polarice, que una, que trabaje con todos los sectores como él lo hizo en Medellín y en Antioquia. Que trabaje por y para las mujeres. Colombia necesita una persona decente, honesta, que gobierne para todos, y sobre todo un presidente que transforme el país y eso lo lograría Sergio.

Si Sergio Fajardo no pasa a una segunda vuelta, ¿va a apoyar a otra campaña?

Prefiero seguir pensando en lo que va a pasar cuando él llegue a la segunda vuelta. Es mucha la gente que no quiere seguir viviendo en los extremos y estoy convencida de que van a votar a conciencia por la persona más preparada, y que es capaz de unir al país y esa persona se llama Sergio Fajardo. Él sabe que yo estoy a su lado dispuesta a apoyarlo en lo que decida hacer.

¿Le ha gustado hacer campaña? ¿Cómo se ha sentido?

Me parece que una campaña es muy dura, especialmente en las redes sociales, porque es un espacio en el que mucha gente agrede, insulta y ofende aprovechando que no la ven. Es muy desgastante. A Sergio le ha tocado muy duro; ha sido evidente la persecución para frenarle su carrera política, con señalamientos de todas partes y sin fundamento. Lo admiro por no dejarse amilanar y seguir con el mismo ánimo y entusiasmo todos los días. Lo que más me ha gustado es ver el cariño y la admiración de tanta gente. Es impresionante, por ejemplo, ver la labor de los voluntarios.

¿Cómo ve la situación del país?

Muy mal. Hemos regresado a niveles de inseguridad que no veíamos desde hacía muchos años. La polarización se ha exacerbado y esto hace que los cambios y reformas que necesita el país no se logren. No hay confianza en las instituciones y eso es muy grave. La gente está con muchas necesidades y no hay respuesta del Estado. Siento una enorme preocupación, por eso la necesidad de un voto a conciencia en estas elecciones, por alguien que le devuelva la confianza y les dé tranquilidad a los colombianos.



