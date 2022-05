John Milton Rodríguez, candidato presidencial de Colombia Justa Libres, habló con EL TIEMPO sobre sus propuestas de campaña y cómo sus creencias se verían reflejadas en un eventual gobierno suyo.



Usted es uno de los principales promotores de un referendo para que los colombianos puedan decidir sobre el tema del aborto. ¿Cómo va eso?

Nos ha ido muy bien. El 86% de los colombianos acompañan el rechazo a la idea del aborto. En especial porque Colombia es un país que está luchando por priorizar la vida, que no haya más violencia. Está demostrado que en las sociedades en las que se violenta el derecho a nacer, el resto de expresiones de vida también se abordan con indiferencia. Es necesario que toda expresión de la vida sea valorada y respetada, pero eso se logra cuando recuperamos la sensibilidad de esa primera etapa que es la gestión.

En teoría, el presidente tiene que respetar la división de poderes y las decisiones de la justicia. Entonces, en un eventual gobierno suyo, ¿no va a respetar el fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24?

Es una pregunta muy oportuna. Como presidente y jefe de Estado me exigiré respetar la división de poderes y también exigiré que sea respetada. La Corte Constitucional está irrespetando la división de poderes vía interpretación y está queriendo usurpar la función legislativa que le compete al Congreso de la República haciendo cambios en la Constitución, para la cual no está autorizada. Como Presidente lideraré, en lo posible, un referendo para que haya respeto por la división de poderes, que todos los poderes respetemos lo que se nos establece y que la Corte no siga irrespetando la división de poderes, porque es la primera que debería dar ejemplo y está dando un muy mal ejemplo.

De acuerdo con su campaña, la mayoría de iglesias lo apoyan. ¿Sus creencias se verían reflejadas en un eventual gobierno suyo?

Los principios y valores son innegociables en mi vida, por eso gracias a Dios no me he corrompido. Cuando la política cae en la vanidad y la conveniencia, el que se mueve ahí se va a corromper. Yo soy un hombre con convenciones serias. Hay dos principios que fundamentan mi vida, que es la verdad y justicia. Si le garantizo un derecho a usted tengo que garantizarlo a todos. No puede haber privilegios ni discriminaciones.



Aunque un par de iglesias manifestaron su apoyo a Federico Gutiérrez…

Son iglesias que no han estado con nosotros. La organización política de la Misión Carismática Internacional ha estado en los últimos años con el Centro Democrático, luego estuvieron con Cambio Radical, ahorita estuvieron con el partido Liberal. Es la forma de ellos de hacer política y no quiero ni siquiera opinar sobre esto. Y la iglesia el MIRA es una organización que tampoco ha apoyado nuestros procesos, por tanto, sus decisiones no han afectado en lo más mínimo nuestras convicciones y visión de la transformación de Colombia.

A menos de dos semanas de las elecciones, ¿lo desaniman las encuestas?

Si uno quiere trabajar por la transformación de Colombia tiene que independizarse de las prácticas políticas que tiene el país y que lo ha sumergido en la desigualdad, en la polarización. Creo que las encuestas no miden realmente eso, nosotros ya lo hemos vivido. Hace 4 años nunca salíamos en las encuestas para el Senado, nos colocaban 30 mil votos y sacamos 466 mil votos. A nivel municipal también lo vivimos, porque de las 17 alcaldías que tenemos hoy en día como partido, nunca puntearon en las encuestas, siempre estaban de 4 o de 5.

Si no llega a pasar a una segunda vuelta, ¿a quién le va a brindar su apoyo?

Estoy cansado de que le sigamos sumando a todo el mundo y por eso estoy enfocado exclusivamente en la primera vuelta del 29 de mayo para pasar a la segunda vuelta. Nunca pienso en planes B, en mi vida he sido siempre muy responsable de que lo que me enfoco en hacer es un plan A y en ese me concentro con todas mis fuerzas. Es la forma cómo he podido formar familia, hacer empresa, generar empleo, estar en el Senado, y estar en esta candidatura presidencial.

¿Cómo es eso de que usted legalizaría el porte de armas?

Hay 400 mil agentes del Estado y tenemos 50 millones de colombianos. Tenemos más de 27 estructuras criminales muy peligrosas en Colombia y grupos de delincuencia común que no se pueden ni siquiera contabilizar en las diferentes regiones del país. El Estado no cuenta con la suficiente capacidad para garantizar la seguridad al ciudadano. No podemos cerrar los ojos y pensar que con la Fuerza Pública es suficiente. Colombia tiene que dar un paso. No son armas para todo el mundo, hay que cumplir con condiciones especiales, pero sí creo que negar la posibilidad de que un ciudadano colombiano cumpliendo con toda la regulación que hoy existe, sería un grave error.

¿No cree que sería un peligro latente que la persona equivocada tenga un arma?

Todo tiene sus riesgos. Eso es evidente. En la vida nada es perfecto, pero creo que también hay que mirar la parte favorable y positiva de que el delincuente sepa que el ciudadano puede estar armado y que eso le genera precaución. Hay sociedades que han mostrado una eficiencia cuando hay esas posibilidades. Mi propuesta gira alrededor del fortalecimiento de la inteligencia del Estado, donde nos anticipemos a la acción criminal. La seguridad, más allá de solamente datos, es un tema de percepción ciudadana.



Usted apoya la legalización de la marihuana para usos medicinales, pero no la despenalización. ¿Cómo es esa propuesta?

Más allá del consumo, yo no estoy de acuerdo con la despenalización del tema del narcotráfico, porque el consumo no se puede controlar. Es muy complicado. Considero que es importante atacar directamente el procesamiento de la hoja de coca, en la erradicación nos hemos equivocado, criminalizando a los campesinos. Yo me enfocaría en lo que es procesamiento y las rutas. Atacando las cocinas de coca y atacando las rutas de cocaina lo que uno logra es desmotivar la siembra, porque ¿a quién le van a vender si el negocio se daño?

John Milton Rodriguez en Barranquilla Foto: John Milton Rodríguez.

Usted ha hecho bastante correría política. ¿Cuál es la perspectiva que le queda del país tras esta campaña?

Un Estado muy lejano, un Gobierno de burócratas, de tecnócratas, pero no de gente cercana a la gente. En el caso mío, yo vengo de una invasión de Cali, esos son mis origines, conozco lo que es la pobreza extrema, conozco lo que es el hambre y cómo es salir de allí sin odios, sin rencores, y pasar de esa situación a generar 180 empleos directos, pues hay mucha historia que contar que hace que me sienta cercano a la ciudadanía. Después de esta correría política siento mucho más amor y mucho más compromiso de resolver los problemas de la gente independientemente de la casta política de este país y sin sumergir a Colombia en una dictadura o de un socialismo radical que lleve al abismo.

Ya me dijo que no contempla un plan B, pero quiero saber qué va a saber si pierde? ¿Va a seguir en la política?

Nosotros estamos comprometidos con una visión de transformación en Colombia. Nosotros no llegamos aquí a mirar qué hacíamos, no, tenemos una visión de ver a Colombia transformada y eso va más allá de cargos o de campañas.

¿Cuáles serían las principales banderas de un Gobierno suyo?

Desarrollo, seguridad y justicia son nuestros ejes temáticos. Los temas de desarrollo giran alrededor de la creación de 2 millones de empleos; reducir el desempleo a niveles por debajo del 8 por ciento y la informalidad por debajo del 35 por ciento; triplicar la capacidad exportadora; y generar modelos de negocio en esa integración de negocios con otros países o bloques económicos. Desarrollo también es eliminar el 80 por ciento de la altas consejerías de la Presidencia, reducir el 30 por ciento los gastos burocráticos del gabinete, proponer un referendo ciudadano para eliminar el 50 por ciento del Congreso de la República; y hacer una reflexión profunda a las altas cortes, pues tenemos 154 magistrados cuando EE. UU., que es más grande que nosotros, puede resolver los problemas con 9 magistrados. Hay que reestructurar esos procesos también.

¿ Cómo disminuir el Congreso en la mitad sería beneficios para el país?

Si reducimos la mitad, reducimos la mitad de la burocracia, reducimos la politiquería, la corrupción tremendamente y nos enfocamos en lo que el país necesita. Esa es una gran ventaja.

¿Habrá una reforma tributaria?



Sí, la haré para bajar impuestos en Colombia, para disminuir las exenciones y beneficios tributarios, para darle más dientes a la DIAN en su lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos, para generar mayores beneficios a los emprendedores, que tendrán cinco años sin pagar impuesto de renta y al sexto año se integrarán al régimen simple en Colombia.

¿Van a haber beneficios para las iglesias en un gobierno suyo?

No, lo que salvaguardare es que todas las iglesias tengan las mismas condiciones, que no haya preferencia para una o la otra. Y sì salvaguardaré la libertad religiosa, que es muy atacada y agredida por la extrema izquierda y por el progresismo que quiere ponerle una mordaza a la participación ciudadana de los grupos religiosos, lo cual me parece un abuso y una persecución a la cual yo me opondré con contundencia.

John Milton Rodríguez y Jesús Magaña, Director de la plataforma “Unidos por la Vida”. Foto: Campaña John Milton Rodríguez

Usted votó ‘no’ al plebiscito por la paz y he entendido que en caso de dialogar con el ELN habrían condiciones como que se sometan a la justicia tradicional. ¿Eso significa que acabaría con la JEP?

Mire, yo me opuse en el mal llamado acuerdo de paz a los beneficios a los victimarios por encima de las víctimas, pero ya se los dieron, ya están en el Congreso, ya les dieron la plata para su participación como grandes privilegiados en la democracia colombiana, ya le entregaron acceso a una cantidad de cosa. La JEP no ha sido eficiente, y como Presidente sí exigiría eficiencia, no solamente la JEP sino la Fiscalía. Yo les pediría que cumplan esa parte del acuerdo porque no lo han cumplido, a las víctimas no les han cumplido y a las personas que realmente se movilizaron y han respetado su movilización tampoco se les ha cumplido. Me enfocaría en procesos de resocialización, en fortalecer los municipios Pdet porque están muy débiles y frágiles, en exigir la reivindicación de las víctimas, en oportunidades para las personas que realmente se desmovilizaron y una acción muy concreta por parte de la JEP para que pueda haber paz.

Pero entonces, ¿no implementaría los acuerdos de paz en su totalidad?

Me enfocaría en lo que ya mencioné. Yo no voy a privilegiar y no aplaudiría privilegios para los victimarios, que han abusado de la confianza del pueblo colombiano, con el patrocinio del señor Juan Manuel Santos y con el patrocinio de un Congreso enmermelado que en su momento vendió los derechos de las víctima y vendió el derecho de todos los colombianos, privilegiando un Nobel de Paz.

¿Cómo cree que le iría a Colombia con un presidente como Gustavo Petro?

Muy mal. Cuando una persona engaña al pueblo ya empezó mal, es mi compañero de Senado y soy testigo de incoherencias. Un ejemplo, él tanto que dice que defiende las regiones, a Ciénaga de Oro, su ciudad natal, su departamento de Córdoba, su departamento y nunca ha presentado una sola bendita propuesta, en el presupuesto general de la nación, para beneficiar a esas comunidad, arranque por ahí. Segundo, hablar por ejemplo de ofrecerle una JEP a los narcotraficante. ¿Cómo cree que nos va a ir si él fue el ideológico de todo el sistema que colocó Chaves en Venezuela?, nos va a ir muy mal y la gente no puede seguir creyendo en bobada. Nos iría muy mal y pondría a la gente a aguantar hambre. La gente le ha restado importancia al tema y quieren un cambio a punta de publicidad y puro cuento. Privilegiar a una persona que va a hacer tóxica y dañina para el país.

¿Cómo cree que le iría a Colombia con un presidente como Fico?

Le iría un poquito mejor pero no mucho. Porque cuando se hacen acuerdos con la casta política, se pasan 4 años repartiéndose el poder. Así tampoco es. Entonces claro, él seguramente no va a limitar la libertad de empresa, no va a atacar la libertad religiosa, no lo creo, pero indirectamente el país no iría tampoco muy adelante, por los acuerdos que él ha tenido que hacer, con la U, con Cambio Radical, con el Partido Conservador, con Centro Democrático por los laditos, con el partido Liberal y con los poderes regionales. Yo no me imagino ese gobierno de 4 años ¿cómo va a hacer él para poder gobernar debiendo tantos favores políticos?. Es muy difícil.

¿Y cómo cree que le iría a Colombia con usted como Presidente?

Muy bien. Pregúntele a mi esposa, a mis hijos, a la gente que he liderado, a la gente que trabaja conmigo, pregúntele a las comunidades a las que he podido favorecer con mis propios emprendimientos. Hemos generado 180 empleos directos permanentemente, creamos una universidad para estratos 1 y 2 y se han graduado 200 profesionales, entregamos 1 millón de raciones de alimentos a población que está vulnerable. Imagínese yo teniendo la posibilidad de ser presidente de Colombia lo que yo podría hacer por mi país?. Amo mi país profundamente y tengo un gran compromiso con él así que a Colombia conmigo le iría muy bien y lo sacaría adelante. Yo me casé a los 19 años de edad, siendo pobre, con zapatos rotos, aguantando hambre y levanté un matrimonio de 34 años con la misma, 4 hijos, empecé con un colchoncito y un fogoncito de petróleo, no tenia nada, entonces imaginemos que los colombianos me entreguen la posibilidad de ser un gobernante. Por eso siempre digo ‘pregúntele a mi esposa’.



