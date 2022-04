Ceferino Mosquera nació en Buenaventura, fue deportista de alto rendimiento, obtuvo títulos de Campeón nacional de atletismo en varias oportunidades, es profesor universitario y actualmente es uno de los dirigentes comunales más connotados del país. Es la fórmula vicepresidencial de Luis Pérez.



¿Quién es Ceferino Mosquera ?

​

Ceferino Mosquera es un hijo de Buenaventura. Soy abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Administrativo, Comercial, Constitucional y Penal. Soy magíster en Derecho Administrativo y soy candidato a doctor. Soy profesor de la Universidad Santiago de Cali desde hace 24 años, y he sido profesor de la Universidad del Valle. Soy también líder cooperativo y en la actualidad soy el presidente de la Federación Comunal del Valle y, desde hace siete años, el presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.



¿Usted fue deportista?



Fui atleta de alto rendimiento. Fui campeón nacional como lanzador de disco. Fui campeón universitario, campeón de los juegos del litoral Pacífico. También fui director deportivo en Buenaventura y en el Valle y siempre me caractericé por estar dentro del deporte.



¿Fue concejal de Buenaventura?



Fui concejal de Buenaventura en dos oportunidades y fui también candidato a la alcaldía de esa ciudad, pero no fui elegido. También aspiré al Senado, pero tampoco fui elegido.



¿Usted se considera deportista, dirigente comunal o político?



Yo soy un negro todoterreno, pero todo lo hago con lujo de detalles.



Pero a muchos afros no les gusta que les digan negros...



No, yo no soy afro, yo soy un negro colombiano todoterreno y así me describo. Yo sería afro si hubiera nacido en África, pero yo nací en Colombia.



¿Y por qué decidió aceptar ser la fórmula de Luis Pérez?



Porque son espacios que la vida le da uno. Y yo consideré que esa oferta era bien interesante para poder destacar todo lo que venimos haciendo a través de la acción comunal, lo que venimos haciendo a través de los diferentes organismos comunales. Básicamente soy un representante de los comunales en esta vicepresidencia. Podría decir que represento a varios sectores, pero lo que más visibilidad me ha dado es la acción comunal, en donde llevo 50 años siendo líder comunal en el país.



¿Podríamos decir que es un comunal aspirando a la vicepresidencia?



Exactamente, es un líder comunal aspirando por primera vez a la vicepresidencia de Colombia.



La tarea básica que debe cumplir el vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de necesidad. ¿Usted está preparado

eventualmente para eso?

​

Sí señor, yo estoy preparado. Conozco todo el país, estoy preparado, tengo la capacidad para regir los destinos de Colombia.



¿Con qué están tratando de convencer a los colombianos para que voten por ustedes?



Hay dos cosas que son importantes. Primero porque necesitamos que las cosas en el país cambien, que se acabe la estigmatización de izquierda y derecha. Necesitamos que se mire hacia la provincia, pero de forma clara y definida, que se termine el centralismo que se ha venido dando en este país, hay que volver a retomar la gobernabilidad a partir de las regiones. Segundo, nosotros consideramos que a este país hay que hacerle unos cambios estructurales como es terminar con el 4 por mil, y bajar el IVA del 19 al 6 por ciento.



¿Y cómo se haría para bajar el IVA del 19 al 6?



Lo que pasa es que con el cuento de que para crear más empleo se dieron una cantidad de exenciones, y con eso lo que se ha logrado es menos empleo y un mayor costo de la vida. Hay que quitar todas esas exenciones y con esos recursos se suple lo que se rebaja.



Luis Pérez en estos días apareció con una bandera de Colombia con una hoja de marihuana, ¿eso de qué se trata?



Es un simbolismo y yo estoy de acuerdo con él en el siguiente sentido. Lo que ocurre es que la marihuana en todo el mundo, como inclusive en Colombia, está autorizada su industrialización, pero la industrialización ha sido muy tenue y nosotros consideramos que es necesario hacer un gran plan con el gobierno para generar tres millones de empleos a partir de la industrialización del canabis. Entonces, cuando Luis Pérez plantea lo de la mata de marihuana en la bandera, eso va a ser tan importante que puede parecerse a la bandera de Canadá. Acá se reemplazaría esa hoja que tiene esa bandera por la marihuana por la importancia que va a tener para el país.



¿Cómo están haciendo la campaña?, ¿cada uno por su lado?



No señor, estamos haciendo una campaña conjunta. Lo que pasa es que como son dos meses, estamos trabajando él por un lado y yo por otro, pero en algunos escenarios nos encontramos y permanentemente estamos trabajando en muchos sitios de Colombia para fortalecer este proceso.



¿Por qué cree que la mayoría de candidatos presidenciales le apostaron a alguien de color como su fórmula vicepresidencial?



Ahí es donde está la equivocación. La equivocación está en que creen que a nosotros nos escogieron porque somos negros o porque el negro está de moda, y eso no es así. Si usted revisa a cada uno de los que somos fórmula vicepresidencial, es por nuestra capacidad de transformación y lo que cada uno representa. Todos mis compañeros que están en este debate tienen una hoja de vida que es digna de un hombre negro o de una mujer negra y precisamente eso se ve en su escogencia. Lo que ha pasado es que nosotros representamos para los candidatos unas opciones que otras personas de pronto no les ofrecían.



