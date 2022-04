Luego de conversar con la Vicepresidencia de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y directores de las cámaras sectoriales de esta organización (Salud, Aseguramiento, Farmacéutico, Gases Medicinales y Dispositivos Médicos) este miércoles, el aspirante a la Presidencia Enrique Gómez emitió declaraciones en las que aseguró que "el futuro de la salud está en juego".



En la reunión con la ANDI, Gómez habló de sus propuestas para el servicio de salud del país y cómo "mejorar sus procesos".

El representante del Movimiento Salvación Nacional dio su opinión sobre el contexto electoral de este año: "En estas elecciones también se está jugando el futuro de la salud en Colombia".



En la misma línea temática, continuó con una mención a su competidor del Pacto Histórico: “Mientras Gustavo Petro propone estatizar el aseguramiento, relegar al sector privado en la prestación y entrar la atención en la red pública hospitalaria, en Salvación Nacional creemos en el sistema de salud que es la gran conquista de seguridad social de la Constitución del 91”.

Según Gómez, abogado de profesión, para fortalecer el sistema de salud "es preciso tomar medidas en cuanto a la oferta de especialistas", la cual, indicó el candidato, necesita ampliarse.



Para él, es "vital" volver a otorgarle "capacidad resolutiva a los médicos y cirujanos generales" y "expandir" el nivel básico de atención.

¿Cuál es la propuesta para la salud de Gustavo Petro?

A propósito de las afirmaciones de Enrique Gómez, esta es parte de la propuesta para la salud de Gustavo Petro a la que se refirió el líder de Salvación Nacional: "Propongo fortalecer la red pública hospitalaria desde el presupuesto nacional, no a través de las EPS; y me propongo que los fondos de Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), a nivel departamental, puedan contratar con la red pública y privada para fortalecer el hospital público y la clínica privada, de tal manera que no se necesiten intermediarios", señaló el aspirante presidencial del Pacto Histórico.



