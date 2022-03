Enrique Gómez, sobrino del fallecido dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, fue de los primeros aspirantes a la presidencia en oficializar su candidatura, de la mano del Movimiento de Salvación Nacional (MSN). partido creado por su tío.

Su idea, es mantener vivo el legado de su familia, pues su abuelo fue el presidente Laureano Gómez: "Esto necesita una vocería significativa, necesita un contacto eficaz con las ideas y de doctrinas que Álvaro nos dejó. Yo me siento capaz de mantener vivo ese propósito", explicó en una entrevista con EL TIEMPO.

De acuerdo con Gómez, su tío fue asesinado por denunciar la corrupción, un mal que aqueja a Colombia desde hace varias décadas, por lo que su gobierno también pretende centrarse en "denunciar la corrupción con nombres, apellidos y casos", creando al primera unidad investigativa contra la corrupción.



Además, de llegar a la Casa de Nariño, pretende que sus proyectos estén alineados con los acuerdos sobre lo fundamental: la intangibilidad de la ley, la moral, la justicia, el desarrollo y la ecología.

¿Quién es Enrique Gómez?

El candidato presidencial Enrique Gómez nació el 23 de diciembre de 1968 en Bogotá. Es hijo del periodista Enrique Gómez Hurtado y María Ángela Martínez.

El precandidato presidencial Enrique Gómez Martínez. Foto: Prensa Enrique Gómez Martínez

Creció en el seno de una familia conservadora, pues es nieto del fallecido líder conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, una de las caras más importantes del conservatismo del siglo XX.



Gómez es abogado, graduado de la Universidad Sergio Arboleda y, aunque tiene gran experiencia como litigante, también se ha desempeñado como director de medios de comunicación y docente. Además, ha sido miembro de la junta directiva de diferentes marcas y comercios.



Está a cargo de la fundación que lleva el nombre de su tío y, de hecho, es el encargado de la investigación del magnicidio ocurrido el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Unversidad Sergio Arboleda, claustro en el que dictaba clases.



¿Cuáles son sus propuestas?

Como se mencionó anteriormente, sus propuestas tienen como eje central los acuerdos sobre lo fundamental, estas son algunas de ellas:



Desarrollo para el microempresario

​

- Quitar la obligatoriedad el registro en las Cámaras de Comercio.

- En los primeros tres años de formación de un negocio no deberá pagar impuesto a la renta.

- Que los microempresarios pueden pactar un salario mínimo flexible que sea inferior o igual al declarado por el Gobierno Nacional.

- Menos impuestos y menos regulaciones.



Educación para la productividad



- Diseñar un sistema de estímulo con bonos escolares para que las familias de estratos 1, 2 y 3 tengan acceso a la educación pública o privada.

- Cambiar el currículo y la forma en que aprenden los niños, por un paradigma creativo y acorde a la era digital, en el que se incluyan temas como valores, historia, cívica y superación personal.

- Desentralizar la educación pública del sindicato y sus adeptos, para darle protagonismo a los padres de familia.



Superar las universidades caducas



- Abrir la oferta de universidades, permitiendo competir a los empresarios.



Productividad Nacional para la exportación



- Aumentar el recaudo fiscal y ampliar la base tributaria para llegar a un promedio, en los próximos 10 años, de 1,5 % del PIB de inversión anual en infraestructura.

- Ampliar la capacidad de inversión de los Fondos Privados de Pensión en titularización de proyectos de infraestructura.

- Hacer que los costados a 500 metros lineales de las carreteras nacionales, especialmente zonas de influencia, no puedan usarse con fines comerciales, industriales o agropecuarios con acceso directo a la vía.

- Eliminar los aportes al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación que hace el empleador. "Si los trabajadores desean la afiliación a una caja deberán costearla de su propio sueldo".



- Cambiar la prima de servicios por una de productividad, con la que el empleador premie al trabajador que se destaca entre los demás y que se pague a criterio de la empresa.

- Contratos y salarios flexibles acordes con las horas trabajadas, la productividad y "a la

posibilidad de pactar salarios por debajo del mínimo".

- Promover más proyectos hidroeléctricos como la ampliación de Hidroituago.

