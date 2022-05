El candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, publicó un video hace unos días con varias reflexiones sobre la relación entre las rejas y la justicia en Colombia.



En el video, el aspirante presidencial muestra varios locales comerciales y viviendas que están protegidas con rejas. “Contador (de servicios públicos) sin rejas no existe”, dice el candidato, y agrega: “Si no te alcanzan las rejas, alambre con púas”.



Tras mostrar este panorama, afirma que “este país no puede seguir viviendo tras las rejas” y que es necesario “cambiar la política de seguridad, poner a trabajar a los fiscales y a los jueces, educar en valores” y “darles oportunidades a los jóvenes”, entre otros propósitos.



Agrega que también es necesario “transformar la justicia y el sistema carcelario para que podamos salir de detrás de las rejas, vivir en paz. Proteger lo nuestro no puede ser un deber de todos los días. No puede ser que Colombia siga tras las rejas”, dice.



Uno de los puntos fuertes de la campaña de Gómez Martínez está enfocado en el fortalecimiento de la justicia y en presentar una proyecto de ley se seguridad y defensa para reforzar la lucha contra el crimen en el país.



