Una negociación bilateral con Estados Unidos para cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas y una reforma de varios aspectos de la justicia son dos de las principales propuestas con las que Enrique Gómez Martínez está haciendo campaña para ser el próximo presidente de la República.



En diálogo con EL TIEMPO, el candidato del Movimiento de Salvación Nacional explicó los beneficios que tendría el restablecimiento de relaciones con Venezuela y anunció los cambios que haría en el acuerdo de paz si es elegido.

En términos generales, ¿qué puede esperar el país de un eventual gobierno suyo?

Una transformación en aspectos esenciales de la acción del Estado. El Estado llega tarde, no llega o llega con lo que no es y no cumple sus misiones. Hay mala educación, no hay justicia y hay unos excesos en el crecimiento del tamaño del Estado. Lo que planteamos es cambiar de agenda radicalmente, que haya más presencia y liderazgo del sector privado en la generación de riqueza, reducción del tamaño del Estado y de la vigilancia y control. Nada ha mejorado con esta cultura de desconfianza del Estado en el ciudadano.

¿Está de acuerdo con las voces que dicen que los ciudadanos quieren un cambio para el país en estas elecciones?

El cambio es indispensable, pero no para el lado malo ni basado en falsos análisis de los problemas y con soluciones imposibles. Nosotros planteamos un cambio serio. Mirar los problemas a la cara y revisar toda la política paternalista y asistencialista que hay en Colombia. El gasto social es una solución mediocre de unos gobernantes que no han resuelto sus problemas estructurales. El cambio debe ser cogiendo lo bueno que hemos logrado, como la seguridad social en salud, entre otros aspectos.

¿Cómo sería su relación con el Congreso si es elegido presidente?

En Colombia hay leyes para todo y en todo tiempo. En este momento hay más de 2.500 proyectos de ley en el Congreso. La ley no es el camino. Pienso que hay que ir menos al Congreso y solo para lo esencial como, por ejemplo, una reforma de la justicia. Este es un tema que hay plantearlo y negociarlo con el Poder Judicial y con el Legislativo. Otro asunto importantísimo: reforma política.

¿Y cómo sería la reforma política que está proponiendo?

Eliminación del voto preferente y de la circunscripción nacional de Senado. Cuanto más grande la circunscripción, más grande la corrupción. Cámaras provinciales y senados igualitarios. Todos los departamentos con dos senadores sin referencia al volumen poblacional. Llevamos más de 8 años en los que hay 14 departamentos en Colombia que no tienen representación en el Senado. Crear un espacio para movimientos de opinión. Y reducción de la cantidad de proyectos de ley que un partido pueda presentar en un año legislativo a tres.

Enrique Gómez, candidato presidencial. Foto: Campaña Enrique Gómez

Y en cuanto a la reforma de la justicia, ¿qué está proponiendo?

Hay que convencer al pueblo colombiano de la importancia de transformar la justicia. Una sociedad sin justicia queda en manos de la criminalidad y de los corruptos, como estamos ahora. Con el Congreso y la Rama Judicial hay que contarle al país la verdad de lo que está pasando y es que la Rama Judicial es un desastre. El aumento en los recursos no se ha traducido en mejora de la velocidad y calidad de las decisiones.

¿Y qué soluciones deben implementarse?

Además de cambiar el Poder Judicial y exponerlo, hay que acabar con la cooptación como manera de elegir magistrados de las altas cortes. Nosotros proponemos, como lo propuso Álvaro Gómez, un rompimiento con la cooptación. Que estos magistrados sean elegidos mediante un factor externo: un concurso de méritos en el que quienes califiquen sean las universidades, los colegios de abogados y las asociaciones de usuarios judiciales, que hay muchas en las diferentes ramas del derecho.

Uno de los flagelos en el tema de la seguridad es el ‘clan del Golfo’. ¿En un gobierno suyo sería el fin de esta organización ilegal?

Es imposible destruir estas estructuras criminales mientras sigamos empeñados en la guerra contra las drogas y en la prohibición. Álvaro Gómez lo dijo en 1990: esa guerra está perdida. Necesitamos una negociación bilateral con Estados Unidos para este tema y, como eso se demora, la propuesta es fumigación en todo el país. Esta guerra es infame porque la prohibición es la que genera la riqueza de las mafias, de los clanes, de las guerrillas.

Y si es presidente, ¿cómo va a convencer a los estadounidenses de cambiar el enfoque de la guerra contras las drogas?

Es que eso ya pasó, sino que en Colombia nuestra Cancillería y nuestros presidentes andan con la cabeza entre las nubes. En Estados Unidos el tráfico ya está legalizado. No hay un capo grande que hayamos extraditado que haya pagado una pena de más de 5 años. Varios pagan 300 o 400 millones de dólares, entregan 10 rutas y 4 compinches y están de vuelta aquí o viviendo en el sur de la Florida, que es el paraíso terrenal del capo redimido y del que negocia con la DEA. Además es el momento: 32 estados de ese país permiten el uso recreativo de la marihuana.

¿Y cuál sería el primer paso que usted daría en esa negociación bilateral?

Devolver los 478 millones de dólares de infamia de la cooperación del Plan Colombia. Devolver el cheque. Ese es el punto de partida del futuro de Colombia: devolver el cheque y decir ‘no lo quiero, quiero negociación bilateral’.

¿Entre sus propuestas está modificar la doctrina militar o hacer cambios en la Fuerza Pública?

Nosotros acogimos una doctrina militar de guerra convencional, cuando la guerra subversiva en Colombia no ha terminado. Necesitamos una ley de seguridad y defensa, pero que sea coherente con los propósitos del Estado de luchar contra subversión y mantener la institucionalidad. Por cuenta de los acuerdos de La Habana desmontamos pie de fuerza, 80.000 efectivos bajamos, y hoy los necesitamos. La Fuerza Pública opera en condiciones marginales en todo el territorio nacional y cuando esto sucede se opera mal, con riesgos para los soldados y los policías.

Ingrid Betancourt y Enrique Gómez durante el encuentro de aspirantes a la Casa de Nariño. Foto: Universidad Externado de Colombia.

¿Y entonces?

Reforma radical de la ley de seguridad y defensa, ampliación de nuevos cuerpos policiales en el Esmad. El escuadrón que propongo es con cámara individual, con drones de reconocimiento facial, unidades de judicialización y control de garantías acompañando a los escuadrones para impedir que la guerra, que es más cara para la guerrilla en los campos, se traslade a las ciudades. Recuperación del poder marítimo, terrestre y del aire, porque el riesgo no es solamente interno. Vamos a perder nuestra soberanía y soy un convencido de que Colombia termina y llega hasta el meridiano 82. Estos cambios tienen mucho más apoyo en la ciudadanía que esas modificaciones que quieren desmontar las facultades de la Fuerza Pública, acabar con la honra militar, bajar la moral de la fuerza y dificultar la incorporación.

Las cifras económicas muestran un crecimiento, pero también una elevación de la inflación. ¿Cuál es la fórmula que usted propone para equilibrar este tema en Colombia?

Sí es posible crecer con inflación y eso se hace manejando responsablemente el presupuesto nacional. La inflación trae un componente externo, pero también interno. Hay que tener conservadurismo fiscal, reducir el nivel total de deuda del país y la deuda pública, mejor ejecución presupuestal y una reforma tributaria.

¿Y qué tendría la reforma tributaria que usted está planteando?

Sería amplia. Hay que cambiar la cultura del país de que solo estamos para recibir del Estado y no contribuir. Estamos proponiendo ampliación de la base tributaria, así el grupo de la población pague una tasa reducida, mínima, a veces simbólica en ciertos niveles, pero transformar la cultura de la gente. Si queremos recibir, tenemos que aportar. Eso es lo más importante. No al impuesto al patrimonio, que es antitécnico, regresivo, disuade de invertir y genera estímulos negativos que propician la elusión. También reducción del impuesto de renta a las empresas. Ojalá bajando del 35 al 30 y en una segunda etapa al 25. Desmontar el 4 × 1.000, que le ha hecho mucho daño al tejido productivo. El desmote de los gastos tributarios nos va a permitir llegar a un sistema de renta mucho más sencillo y eficaz.

¿En un gobierno suyo se avanzaría en la implementación del acuerdo de paz con las Farc o propondría modificaciones?

Es que las necesita urgentemente.

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Gómez Foto: Campaña Enrique Gómez

¿Cuáles modificaciones?

En relación con las víctimas, el acuerdo es un fracaso. Las víctimas están siempre en el vagón de atrás frente a la JEP y a la ejecución presupuestal. Y las cifras que hay frente a los municipios Pdet van a ser fuentes de nuevas desigualdades y violencias. Estas poblaciones no son diferentes de muchas otras de los 800 restantes. El concepto de que le ayudo solo a este y no al que está a 20 kilómetros, porque en este hubo guerrilla y allá no, no es el camino. Y la eficiencia con la que se está ejecutando todo ese presupuesto es lamentable, al igual que el concepto de manejo agropecuario.

¿Por qué?

La institucionalidad agropecuaria es una vergüenza nacional. La situación calamitosa del campo lo demuestra. Eso se ha vuelto un fortín político que no puede asumir esa responsabilidad tan importante.

Y en cuanto a la justicia transicional, ¿qué cambios cree que se deben hacer?

En el marco de nuestra reforma integral sí creemos que la segunda instancia de la JEP debe estar en una supercorte. Ningún país puede sobrevivir a seis supercortes. Seis órganos de cierre es como tener una empresa con seis juntas directivas. La JEP es una jurisdicción muy hermética. Puedo equivocarme, pero creo que nuestra tutela, en la exclusión de la diligencia de Piedad Córdoba, es la primera que la JEP concede contra la JEP. Es una jurisdicción hermética. Creo que la deuda histórica con las víctimas de la JEP es enorme. Y sigo indignado y voy a dedicar una parte de mi vida a que se abra el caso de abuso sexual de menores y mujeres como un macrocaso independiente.

¿Cambiará la estrategia de guerra frontal contra el gobierno de Nicolás Maduro?

El gobierno de Duque le impuso una sanción moral a un gobierno que no tiene ética ni moral. A Maduro eso no le importa y por eso no ha cambiado nada. El interés nacional es frenar el flujo migratorio que viene de Venezuela. Nosotros proponemos el restablecimiento de las relaciones por interés nacional y que los 800.000 colombianos que están en Venezuela tengan servicios consulares. Y aquí no se puede atender bien a los migrantes porque no hay ese servicio. Y también el restablecimiento de las relaciones económicas.