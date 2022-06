La última encuesta presidencial de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 19 de junio muestra este sábado a Gustavo Petro en primer lugar de intención de voto con un 45 %, mientras que Rodolfo Hernández llega a un 35 %. El sondeo de la firma Yanhaas para Noticias RCN presenta la alternativa del voto en blanco con un porcentaje del 13 % y un margen de error del 3,2 %.



(Lea: Encuesta de Guarumo: Rodolfo, 48,2 %; Petro, 46,5 %; voto en blanco, 5,3 %)

Gustavo Petro subió tres puntos respecto al sondeo anterior de dicha encuestadora, que a inicio de mes lo situaba con un 42 % de intención de voto. Rodolfo Hernández bajó seis puntos, pues en la medición anterior de Yanhaas tenía un 41 %.



El voto en blanco se mantiene en el mismo porcentaje del anterior estudio y las personas que no saben o no responden, subieron un 2 %.



(Además: Benedetti habla de acuerdo con alcalde Dau en reunión con Petro (Video))



La encuesta de Yanhaas, que tiene una muestra de 1.234 personas, registra por regiones que en Antioquia y el Eje Cafetero Rodolfo Hernández pasó de un 49 a un 42 %, mientras que Gustavo Petro pasó de un 29 a un 34 %.



En el caso de Bogotá, el sondeo mantiene a Gustavo Petro con un 49 % (mismo porcentaje de inicio de junio) y a Rodolfo Hernández se aprecia una variación a la baja de un punto, al pasar de un 31 a un 30 por ciento de intención de voto.



(Le puede interesar: Los tres 'desterrados' de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro)



En la región Caribe, Petro pasó del 47 % al 55 % y Hernández pasó de un 36 % a un 26 %.



En la zona centro oriente, Hernández lidera pero pasó del 56 % al 50 % y Petro, por su parte, pasó del 30 % al 31 %. En esta región del sondeo, el voto en blanco pasó del 12% al 14% y el "no sabe, no responde" subió del 2% al 5%.



(Además: Campaña de Rodolfo Hernández dice no tener coordinadores internacionales)



En la región pacífica, Petro pasó del 65% al 64% y Rodolfo Hernández pasó del 24 % al 23 %. El voto en blanco allí subió del 7 % al 10 %.



En cuanto a rangos de edad de los encuestados, la variación más llamativa se da en las personas de 35 a 44 años, donde Petro pasó del 39 % al 48 %. Hernández, por su lado, pasó del 38 % al 34 %.

Encuesta de Guarumo

Este sábado, EL TIEMPO publicó la última encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para la segunda vuelta presidencial del 19 de junio. El 48,2 % de los encuestados aseguró que votaría por el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y el 46,5 % dijo que lo haría por el senador Gustavo Petro.



(Siga el cubrimiento completo de las elecciones presidenciales 2022)



El voto en blanco registró un 5,3 %, un porcentaje menor al registrado hace una semana, en el que estaba en 8,4 %. En ese sondeo, Hernández también estaba de primero, con un 46,4 %, mientras que Petro marcaba un 43,3 %. Los datos fueron recogidos entre el 6 y 9 de junio.

Ficha técnica de la encuesta de Yanhass

Persona natural o jurídica que la realizó: YanHaas S.A., inscrito ante el Consejo Nacional Electoral.



● Encomendada y financiada por: RCN Radio, RCN Televisión, La República.



● Tema o temas a los que se refiere: Opinión pública e intención de voto para las elecciones presidenciales del 2022. Evaluación del país, Gobierno, elecciones presidenciales 2022, temas coyunturales.



● Universo poblacional: Personas 18 años en adelante, que manifiestan interés de votar en las próximas elecciones presidenciales 2022, en las cinco regiones geográficas de estudio: Antioquia-Eje cafetero, Caribe, Bogotá, Central-Oriente y Pacífica, excluyendo las personas residentes en el exterior y en los departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, San Andrés y providencia, Vaupés y Vichada.



● Grupo Objetivo: Mujeres y hombres mayores de edad, que manifiestan interés de votar en las próximas elecciones presidenciales 2022, en las regiones del alcance del estudio.



● Sistema de muestreo: Se implementó un muestreo aleatorio estratificado por región, tamaño del municipio, según censo electoral colombiano. La selección contempló cuatro etapas: la primera, selección de 60 municipios en sus estratos, la segunda, selección de 325 puntos muestrales (barrio-manzana) en los municipios seleccionados, la tercera, selección de hogares (en promedio 3.8) por barrio-manzana; y la cuarta, selección de una persona en los hogares visitados.



● Marco muestral: La selección de la muestra estuvo conformada por distintas etapas: La primera, el marco de muestreo corresponde a la lista de municipios; la segunda, el marco de muestreo fue el listado de barrios caracterizados por su NSE y una manzana de punto de partida dentro de cada uno de los barrios escogidos; la tercera, se barre vivienda a vivienda la manzana seleccionada y la cuarta, se enlista los integrantes de la vivienda que cumplieron con las características específicas que exige el estudio y se selecciona aleatoriamente una persona.



● Tamaño de la muestra: 1.234 encuestas distribuidas en 60 municipios del país.



● Margen de error observado: El margen de error para una confianza del 95% es del 3,2% para proporciones mayores al 49%.



● Ponderación: Muestra ponderada por región, edad y tamaño del municipio según proyección poblacionales para 2021 según el DANE.



● Técnica de recolección de datos: Encuestas presenciales en hogares con cuestionario estructurado y tarjetón físico.



● Fecha de realización de campo: Del 5 al 10 de Junio de 2022



● Número de encuestadores: 60



● Métodos de validación: Revisión del 100% de las encuestas realizadas y supervisión directa del 21% de las encuestas.



● Personajes por los que indago: Ver cuestionario adjunto.



● Área / Cubrimiento: Se seleccionaron 60 municipios en 5 regiones, de la siguiente manera:



PACÍFICA: Tuluá, Buenaventura, Palmira, Popayán, Pasto, Roldanillo, Quibdó, Guacarí, Candelaria, San Andrés de Tumaco, Cali, CENTRAL-ORIENTE: Chía, Mosquera, Piedecuesta, Tunja, Girón, Facatativá, Barrancabermeja, Florencia, Fusagasugá, Floridablanca, Neiva, Villavicencio, Sibaté, Duitama, Bucaramanga, Ibagué, La Plata, El colegio, Lebrija, Ocaña, Soacha, San José de Cúcuta, CARIBE: Sincelejo, Montería, Malambo, Valledupar, Turbaco, Santa Marta, Riohacha, San Pelayo, San Luis de Sincé, Maicao, Santa Rosa, Soledad, Cartagena de Indias, Barranquilla, BOGOTÁ, D.C, ANTIOQUIA-EJE CAFETERO: Dosquebradas, Envigado, Itagüí, Armenia, Copacabana, Salamina, Pereira, Manizales, Maceo, Yarumal, Bello, Medellín

● Preguntas que realizaron: Ver cuestionario adjunto