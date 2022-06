La primera encuesta electoral realizada después del paso de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el próximo 19 de junio, revela que entre los dos candidatos hay un empate técnico.



(Lea: ¿Por qué cae el dólar tras los resultados electorales?)

Pero por primera vez en toda la campaña, el aspirante del Pacto Histórico no aparece adelante en las preferencias electorales de los colombianos: así, de los 1.200 ciudadanos encuestados por el Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CM&, un 41 por ciento dijo que votará por 'el ingeniero', mientras que un 39 por ciento afirmó que lo hará por Gustavo Petro.



Como el margen de error de la muestra es del 2,8 % (con un 95 % de confianza), los dos puntos de diferencia están en la franja del empate técnico.



(También: Las propuestas de Petro y Hernández sobre Venezuela, Nicaragua y EE. UU.)



Pero en todo caso lo que se refleja en las respuestas de los encuestados por el CNC es el ascenso de la campaña del exalcalde de Bucaramanga, que ya venían marcando todas las encuestas en el último mes pero cuya confirmación fue el gran palo electoral del pasado domingo, cuando Rodolfo logró arrebatarle a Fico Gutiérrez el tiquete para la segunda vuelta.



La encuesta consultó telefónicamente a 1.200 colombianos de 43 municipios del país entre el 30 y 31 de mayo. Y otro de los datos más reveladores es el alto porcentaje de ciudadanos que se declaran no alineados con ninguna de las dos campañas: son un 14 por ciento de los consultados los que dijeron que no votarían por ninguno, y representan una franja de potenciales votantes que tanto Petro como Hernández buscarán convencer en las menos de tres semanas que quedan para la votación definitiva.



(Además: Habla el hombre que denunció en España a Petro por secuestro del M-19)



Un 5 % de los encuestados respondió que votaría en blanco

Facebook Twitter Linkedin

La encuesta del CNC consultó a 1.200 personas. Foto: EL TIEMPO

Por regiones, Petro se impondría en Bogotá por un 49 % frente a un 39 % del 'Ingeniero'. La capital del país, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, sería la zona donde hay un mayor número de votos ya definidos.



(Le puede interesar: Petro: El líder que ilusiona a la izquierda con llegar a la Presidencia)



En Antioquia y la zona cafetera, que fue la única en la que el pasado domingo se impuso Fico Gutiérrez, un 54 por ciento de los consultados dijo que apoyará a Rodolfo Hernández. La intención de voto por Petro está en menos de la mitad de la de su opositor, con un 26 %. En esa zona, un 14 por % de los encuestados dijo que no votaría por ninguno.



En la región Caribe, Petro reporta un 48 % de intención de voto frente a un 33 % de Hernández. Allí, 13 de cada 100 no votarían por ninguno.



(También: Rodolfo Hernández: El irreverente empresario que sorprendió a Colombia)



Como ocurrió el pasado 29 de mayo en la primera vuelta, el centro-oriente de Colombia votaría por Hernández mayoritariamente. En esta región (no se incluye a Bogotá) el exalcalde de Bucaramanga lograría un 51 % de los votos, frente a un 23 % de Petro. Un 20 % dijo que no votaría por ninguno. En la región centro-Sur Hernández lograría un 46 % frente a un 34 % de Petro.



Y en la región Pacífica un 57 % se inclinaría por la candidatura de Gustavo Petro, lejos del 23 % de Hernández. En esa zona, cuya capital natural es Cali, 14 de cada 100 colombianos encuestados dijeron que no votarían por ninguno.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en la segunda vuelta de elección presidencial



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. La estratificación separa las ciudades principales del resto de municipios en cada región. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar. La conformación de las regiones es la siguiente: (1) Antioquia +Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; (2) Bogotá: Bogotá D. C.; (3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia; (4) Centroriente: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare; (5) Centrosur: Huila, Tolima, Meta, Caquetá y Putumayo y (6) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca



TAMAÑO DE MUESTRA: 1.200 casos en 43 municipios de Colombia



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 2,8% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto por los candidatos a la presidencia de Colombia



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 2 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 30 y 31 de mayo de 2022



CANTIDAD DE ENCUESTADORES Y MÉTODO DE SUPERVISIÓN: Participaron 60 encuestadores y el método de supervisión fue monitorización del 10% y revisión digital de 17%



TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares

Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012