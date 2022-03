En la tarde de este jueves, el medio digital El Colombiano, está llevando a cabo un debate al que fueron invitados algunos candidatos a la presidencia como: Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo; sin embargo, el candidato inscrito Enrique Gómez, se quedó con las ganas de participar.



A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Gómez comentó de manera jocosa el hecho, en lo que parece ser el lugar donde se realiza el evento.



"¿Qué candidato será el que está entrando de los que sí puede ser invitado a este debate? Yo soy candidato, el primero que fui inscrito en el proceso electoral, pero no tengo derecho a participar en este debate", dijo.

El candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional, señaló que en el sitio el personal encargado del ingreso argumentó que no podía entrar al debate por seguridad.



"Me dicen que por razones de seguridad no puedo entrar a las instalaciones tampoco, ni puedo verlo. Lo voy a ver por internet.", agregó Gómez, quien hasta antes de postularse como candidato a la presidencia para el próximo cuatrienio se ha desempeñado como abogado y empresario.



Y agregó: "Para los medios nacionales, no tenemos derecho a participar de debates presidenciales. Fui el primer candidato en inscribirse, sin embargo, no me reconocen como tal".

