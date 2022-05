Luego de buscar caminos de alianza y acuerdos políticos sin conseguir ningún avance, tres candidatos a la Presidencia anunciaron esta semana su decisión firme de seguir compitiendo por la jefatura del Estado, pese a que las encuestas de intención de voto no son favorables para sus aspiraciones.



Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, e Ingrid Betancourt, del partido Verde Oxígeno, confirmaron que no renunciarán a sus candidaturas y que irán hasta el final de la carrera por la jefatura del Estado.

En el caso de Rodolfo, su aspiración presidencial está soportada en firmas ciudadanas, mientras que la de Fajardo fue el resultado de la selección de diferentes fuerzas políticas en las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo. Entre ellas están el Nuevo Liberalismo y el Movimiento Dignidad.



Ingrid, por su parte, compite con el partido Verde Oxígeno, que recuperó la personería jurídica el pasado 1.º de diciembre luego de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).



La determinación de estos tres aspirantes presidenciales de continuar en la competencia se dio días después de buscar –sin éxito– un acuerdo político que pudiera acercar a algunos de ellos a la segunda vuelta presidencial.



De acuerdo con varias mediciones de intención de voto conocidas el pasado fin de semana, realizadas por firmas como el Centro Nacional de Consultoría, Invamer S. A. S. y Guarumo EcoAnalítica, Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, y Gustavo Petro, del Pacto Histórico, aparecen como los dos primeros candidatos entre las preferencias de los ciudadanos.



Aunque estos dos candidatos están punteando en varias mediciones, ninguno de los dos alcanza más de 50 por ciento de intención de voto, lo que hace pensar, por el momento, que habría una segunda votación para escoger al siguiente presidente de los colombianos.



Si esta tendencia se repite en la primera vuelta presidencial, prevista para el próximo 29 de mayo, Fico y Petro se disputarían la jefatura del Estado el domingo 19 de junio, según el calendario electoral.



Ante estas cifras en las encuestas, Hernández, Fajardo y Betancourt exploraron caminos para posibles alianzas que acercaran a uno de ellos a esa segunda vuelta presidencial.

Los acercamientos

Ingrid Betancourt fue una de las primeras en levantar la mano para tratar de trabajar en una alianza. La exsecuestrada por las Farc puso sobre la mesa la posibilidad de retirar su candidatura y afirmó que estuvo hablando con diferentes sectores sobre posibles uniones.

“Llamar a Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández. En particular a Sergio. Yo sé que para él ha sido difícil y que adicionalmente está en una situación más compleja, porque es parte de una consulta y tiene que hablar con los demás miembros, pero creo que se necesita darle al país una voz de unión de todas las fuerzas del centro y que podamos pasar a segunda vuelta”, manifestó Ingrid.



Pero la respuesta del exgobernador no abrió muchos caminos para una alianza.

“No he conversado nada con Ingrid. Con ella ha sido una relación difícil. Ella hacia parte de la Coalición Centro Esperanza, fue la vocera del conclave que se hizo y después decidió que se retiraba (…) Luego dijo que quería estar con Álvaro Uribe, con el Centro Democrático, así que no tengo claro qué es lo que quiere Ingrid”, le respondió el exgobernador.

Mi decisión es clara y contundente: SEGUIMOS HASTA EL FINAL. Yo no estoy acá como candidato a la Presidencia por la vanidad del poder, por un puesto, ni para negociar unas cuotas. Estamos acá porque creemos que nuestro proyecto es UNA REVOLUCION QUE TRANSFORMARÁ al país. pic.twitter.com/kwhuYPC2lY — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 5, 2022

La mención de Fajardo sobre la cercanía de Betancourt con el uribismo no parece gratuita. Como lo han manifestado públicamente sus integrantes, una de las posturas claras de la coalición que lo apoya es el fin del continuismo del gobierno del presidente Iván Duque, claramente identificado con las principales tesis del partido del expresidente Álvaro Uribe, su mentor.



Por ello, la respuesta de Fajardo pareció apuntar a que una posible alianza con Betancourt –en caso de que ella renunciara a su candidatura– tendría que pasar por condiciones como su alejamiento el uribismo como opción de poder en las actuales elecciones.

Rodolfo, tajante

Y la posición de Rodolfo Hernández fue más tajante. “No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos, que son los que van (...) atrás en las encuestas, me apoyen a mí”, afirmó el exalcalde.



Precisamente, Rodolfo, quien aparece de tercero en varias mediciones de intención de voto, tuvo algunas conversaciones con Fajardo, que fueron interpretadas como un acercamiento con miras a una posible alianza para primera vuelta.



Sin embargo, la posición del exalcalde de no hacer alianzas con ningún otro candidato ha sido clara y pública desde el inicio. “Yo estoy en el 14 por ciento y él (Fajardo) está, desafortunadamente, en el 6 por ciento. Ese resultado no me lo inventé yo. Yo no contraté la encuesta”, afirmó Hernández sobre esa posible alianza con el exgobernador.



Ante estas posiciones, Hernández, Fajardo y Betancourt siguieron con sus campañas e incluso Ingrid comenzó a mover el tema de los anticipos económicos a los que los candidatos tienen derecho como parte de la ayuda estatal a sus carreras por la Presidencia.



“Nos hemos encontrado con la situación de que no estamos jugando en igualdad de condiciones con los demás partidos. No tenemos los recursos que les han dado a todos los demás y a nosotros nos tienen castigados”, afirmó la candidata presidencial en días recientes.



En cuanto a Rodolfo Hernández, sus palabras de esta semana lo único que hicieron fue reforzar su decisión de que no realizará alianzas de ninguna naturaleza, al menos antes de la primera vuelta presidencial.



Y Fajardo también confirmó que no se retirará. “Los días difíciles por los que pasa nuestra campaña merecen reflexiones profundas sin dejar a un lado la preocupación de esta Colombia que queremos y por la que tanto hemos trabajado. Mi decisión es clara y contundente: seguimos hasta el final”, confirmó este viernes.



En su caso existe un obstáculo adicional y es que así llegue a un acuerdo político con otros sectores, el retiro de su candidatura no parece viable jurídicamente.



Según el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, “quienes hubieren participado como precandidatos (en una consulta interpartidista) quedaran inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.

“Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo”, reza la norma.



Como se recuerda, Fajardo fue seleccionado como candidato presidencial en la Coalición Centro Esperanza en las consultas del 13 de marzo y cualquier acuerdo político tendría que darse alrededor de su aspiración a la jefatura del Estado.



Para Magda Jiménez, profesora de la Universidad Externado, en las tres semanas que restan para la primera vuelta, los candidatos no punteros en las encuestas “tienen que concentrarse al máximo en tratar de ampliar su base electoral, trabajar mucho más en sus redes sociales y buscar el voto de los indecisos”.



Esto bien sea para intentar meterse en una eventual segunda vuelta, o para fortalecer sus posiciones de cara a una posible negociación en ese escenario.

