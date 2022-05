A partir de mañana comienza una semana de infarto en la puja presidencial, en la que los candidatos quemarán sus últimos cartuchos para lograr los mejores resultados en la primera vuelta, prevista para el próximo domingo.



Como sucede tradicionalmente, la semana final de la competencia estará enfocada en reuniones con líderes políticos, adhesiones, entrevistas, suscripción de acuerdos y, especialmente, en los últimos debates en televisión.

Según las normas, las manifestaciones en plaza pública solo están permitidas hasta hoy, cuando los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño estarán cerrando campañas.

Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, por ejemplo, planea estar en Medellín, su tierra, en el costado oriental del parque del Río, y Gustavo Petro, del Pacto Histórico, tiene previsto un acto en la plaza de Bolívar, en Bogotá, al que están convocados artistas y diferentes sectores que han acompañado su candidatura.



Estas manifestaciones serán claves en términos de opinión pública y un pulso decisivo entre los punteros de las encuestas, cuyo reto es mostrarle al país su capacidad de movilización. Pero no será lo único por tener en cuenta.

Cierre del campaña en Medellín del candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

De acuerdo con las más recientes encuestas, los indecisos son una franja todavía alta entre los ciudadanos, razón por la cual estos últimos días de campaña podrían ser definitivos para que los candidatos se queden con esos votos que, en algunos casos, han sido claves para ganar.



Por estas razones se vienen unos días de infarto, máxime cuando las distancias entre los punteros parecieran estrecharse. Mantener adeptos y sumar muchos más es el desafío.



Una de las principales conclusiones de los sondeos finales es que hay dos candidatos que mantienen el favoritismo de los electores: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Las mediciones han mostrado que, si no ocurre nada extraordinario, ambos estarían disputando la jefatura del Estado en una segunda vuelta, el 19 de junio.



Hasta el momento, no es claro que alguno de los dos alcance el 50 por ciento más uno, según las encuestas, lo que hace pensar que un triunfo en la primera votación no sería posible. Sin embargo, en la campaña de Petro persiste la estrategia de ganar “de una”, y esa seguirá siendo su principal apuesta en esta última semana.



Aunque el candidato sabe que no es tarea sencilla, integrantes de su campaña como el senador Roy Barreras, uno de sus jefes de debate, están convencidos de que es posible y por eso siguen invitando a más sectores políticos a que se sumen a la causa.

El desafío para Petro es mantenerse en la punta y ese trabajo pasa por no crear polémica FACEBOOK

Para Jaime Duarte, profesor de la Universidad Externado y analista político, parte de lo que se juega Petro también tiene que ver con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, y las polémicas en las que se ha visto envuelta recientemente.



“El desafío para Petro es mantenerse en la punta y ese trabajo pasa por no crear polémica. Creo que si bien él se ha salido de ese terreno, la que se ha expuesto a las controversias en los últimos días es Márquez. Hacer que ella no se meta en polémicas se está haciendo difícil”, afirmó el experto.



En buena parte de los seguidores del Pacto Histórico hay optimismo de que se obtenga el porcentaje de votación que las encuestas han mostrado y que dicen haber alcanzado en las elecciones al Congreso, en donde, hasta el momento, ese movimiento se convierte en una de las principales fuerzas políticas en el Senado y una de las mayores en la Cámara, los dos cuerpos del Legislativo que se instalarán el 20 de julio.

Fico, a crecer

Por su parte, el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, está obligado en estos últimos días no solo a crecer más de lo que han mostrado las encuestas de intención de voto y que, de hecho, lo ubican en primera vuelta, sino en evitar que el tercero en esos mismos sondeos, Rodolfo Hernández, se le acerque más de lo debido. Fico experimentó un importante crecimiento en las mediciones tras las consultas del 13 de marzo. No obstante, pareciera haberse estancado. Si bien las cifras le dan para ir a segunda vuelta, también es cierto que su ascenso ha perdido algo de fuerza.



Sobre Fico, el profesor Duarte afirmó que “está muy detenido en su crecimiento” en las encuestas, razón por la cual su mayor apuesta para los días finales de campaña es aumentar el favoritismo.



“Ese crecimiento no parece fácil, porque pareciera que los políticos regionales no están trabajando para él”, afirmó el analista político. Cosa que se sabrá con los resultados que obtenga el próximo domingo en las urnas.

Fico durante un encuentro con ciudadanos en la Plaza de los Mártires, en Bogotá. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Rodolfo, la sorpresa

Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se ha convertido en la sorpresa de la campaña en estos últimos días. Su crecimiento en las encuestas de intención de voto puede obedecer a que personas indecisas lo estén viendo como opción. El crecimiento que ha tenido el exalcalde de Bucaramanga lo está acercando a una segunda vuelta, y lograr ese objetivo es su principal desafío esta semana.



En este sentido, el profesor Duarte cree que la estrategia para el tramo final debe ser “seguir presentándose como la opción de los inconformes” y mantenerse en que es un candidato que “puede llegar a ganar”, pese al escaso respaldo de los sectores políticos tradicionales.



“Creo que lo está haciendo muy bien, pero todavía le hace falta que lo conozcan más en todo el país. En este momento lo conocen en la zona central, pero no se ve lo mismo en otras regiones”, dijo el analista.

Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández. Foto: Prensa Ingrid Betancourt

Hernández cuenta con un innegable apoyo dentro del electorado más joven y de estratos 1 y 2, evidente en sus redes sociales, pero el reto es convencerlos no solo de que voten, sino que también lo hagan ciudadanos que todavía tienen dudas de la viabilidad de sus propuestas, so pena de que se repita la historia de hace cuatro años, cuando el entonces candidato Sergio Fajardo estuvo a pocos votos de pasar a segunda vuelta.



En este sentido hay expectativa sobre el aporte que la excandidata Ingrid Betancourt pueda dar a su campaña, que seguramente estará basado en reforzar el mensaje anticorrupción en el que ella tanto ha insistido.

Fajardo, a mantenerse

Sergio Fajardo es el que parece tener más cosas en juego y quien más deberá emplearse a fondo para la última semana de campaña, especialmente por sus bajas cifras en las encuestas.



Pese a que las fuerzas de la Coalición Centro Esperanza comenzaron a trabajar en este proyecto hace alrededor de un año, choques entre ellos, las investigaciones en su contra y la polarización que evidenciaron las consultas de marzo parecen estar jugando en contra de sus propósitos.

Fajardo con simpatizantes en un acto de campaña en Cali. Foto: EFE

De hecho, el profesor Duarte afirmó que “Fajardo tiene una tarea muy difícil”, ya que “es una persona que, teniendo un muy buen programa y experiencia, no logró llegarle a la gente, y creo que le faltó mayor apoyo de su coalición (...). El reto es mantenerse, por lo menos, en el porcentaje exigido para no quedar con deuda y salvar la reposición de gastos”.

Duarte se refiere a que el artículo 11 de la Ley 996 de 2005 indica que “para tener derecho a la reposición de votos, los candidatos deberán obtener, en la elección para Presidente de la República, al menos una votación igual o superior al cuatro por ciento de los votos”.



En un escenario adverso, sin embargo, Fajardo podría convertirse en una figura decisiva para la segunda vuelta, pero ello va a depender de qué tanto respaldo popular obtenga en las urnas.



Hasta el momento, Petro y Fico parecen ser los únicos que tienen puesto fijo en una eventual segunda vuelta. Pero, a juzgar por las encuestas, las tendencias de cada aspirante y las alianzas que han venido tejiendo, no se puede descartar que el tablero político se sacuda. Eso solo se sabrá en una semana y dependerá de cómo cada uno de ellos mueva sus fichas.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @juanfvalbuena