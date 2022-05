Con la selección de la firma que realizará la auditoría internacional del software electoral —Datasys Group— y la activación del llamado Plan Democracia –con un despliegue de 80.000 hombres del Ejército Nacional y 94.000 policías– comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo en Colombia.



De hecho, nacionales residentes en el exterior ya empezaron a ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados. Según el registrador nacional, Alexánder Vega, un total de 972.764 colombianos están habilitados para sufragar en 67 países durante estos comicios presidenciales.



El presidente, Iván Duque, negó de plano las versiones difundidas por el candidato Gustavo Petro (Pacto Histórico) sobre un supuesto aplazamiento de los comicios del próximo domingo.



“Aquí a nadie se le puede ocurrir que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Maduro, por eso siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez”, dijo Duque.



“Con la apertura de urnas en Auckland, Nueva Zelanda, empezaron oficialmente las elecciones de presidente y vicepresidente de Colombia en el exterior”, precisó el registrador nacional.



Además, informó que ya se desplegó la logística para el inicio de las elecciones presidenciales en todo el país. Se han despachado 103.361 kits electorales a todos los rincones, habrá 690.367 jurados de votación y 2.281 comisiones escrutadoras, conformadas por jueces.



Asimismo, el Gobierno Nacional dio la orden de hacer presencia especial en 50 municipios de 12 departamentos: en el norte y el bajo Cauca antioqueño; sur de Bolívar; norte del Caquetá; norte, sur y Pacífico del departamento del Cauca; sur del Chocó; sur de Córdoba; Pacífico nariñense; sur del Tolima; el Catatumbo, en Norte de Santander; el centro y sur del Putumayo, así como la región del Pacífico y sur del Valle del Cauca.

Cierres de campaña

La cuenta regresiva para las votaciones que definirán al sucesor del Ejecutivo comenzó y los últimos discursos en plaza pública se hicieron sentir. Gustavo Petro se dirigió a su acto de cierre en la plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá, donde también estuvo su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.



“Vamos a ofrecer la mano. Este es un gobierno que, de ser elegido, será para todos y todas. Trataremos de acabar con el odio político que ha crecido en la sociedad colombiana. Tener posiciones diferentes es muy bueno porque es la democracia, pero hacer crecer el odio por las diferencias políticas no es sano para el país”, dijo el candidato.



Por su parte, el aspirante presidencial Federico Gutiérrez cerró su campaña con un evento en su natal Medellín, en Parques del Río. Allí estuvo junto a su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez.



“A quienes representan proyectos populistas y autoritarios no les vamos a entregar a Colombia. Están desesperados porque les vamos a ganar. Pero no nos dejemos provocar. Vamos a construir un país diferente. Tenemos que hacer cambios, pero que sean para mejorar, no para empeorar o dar saltos al vacío”, aseguró el candidato de Equipo por Colombia.



Gracias Medellín, gracias Colombia. Vamos a ganar la Presidencia!!!🇨🇴🇨🇴🇨🇴💪🏻💪🏻#FedericoEsColombia pic.twitter.com/5j3TpTENSR — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 22, 2022

Por otro lado, Sergio Fajardo recorrió la capital del país en compañía de su ‘vice’, Luis Gilberto Murillo. “Iremos hasta el final de las elecciones. No pierdan su voto, estamos trabajando para hacer la transformación que necesitamos. Pero una transformación distinta: con principios, con valores, con educación, con decencia. Esa es la que yo represento”, expresó Fajardo.(Sergio Fajardo está en Bogotá, con comparsa para su cierre de campaña)

Es hora de un cambio por la vida.



Gracias Bogotá. pic.twitter.com/zngBZkQ0KI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 23, 2022

Una excepción fue el exalcalde de Bucaramanga y aspirante presidencial, Rodolfo Hernández, quien en un principio anunció que no haría eventos públicos para el cierre de campaña ni patrocinaría económicamente ningún evento.



Sin embargo, los integrantes de su voluntariado ‘rodolfista’ organizaron manifestaciones, caravanas y tarima en Piedecuesta, Santander. Aunque Hernández no asistió de manera presencial a la tarima por motivos de seguridad, dio su discurso a través de Zoom: “Estamos a nada de tenerlo todo. Estamos cansados de trabajar y que nos quiten. Vamos a votar en contra de nuestros ladrones”, dijo.



Cierre de campaña de Rodolfo Hernández en Piedecuesta, Santander. Foto: Prensa Rodolfo Hernandez

