Betancourt es la candidata del partido Verde Oxígeno y recientemente anunció al coronel (r) José Luis Esparza como su fórmula vicepresidencial. Por su parte, Gustavo Petro se convirtió este domingo en el candidato oficial de la coalición del Pacto Histórico tras obtener 4'487.551 y Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia tras obtener 2'160.329 de votos.

¿Qué significan los resultados de ayer?

Gustavo Petro: "Ganó de una manera histórica el progresismo en Colombia", dijo. Y resaltó los resultados de la coalición Pacto Histórico en Senado y Cámara. "Derrotamos al uribismo renovado", agregó.



Federico Gutiérrez: agradeció el apoyo de los colombianos que votaron su coalición. "Tenemos un pie en segunda vuelta y somos una realidad política para el país", dijo. Hizo un llamado a las fuerzas de democracia para unirse y ganar en primera vuelta. "Recibo los resultados con humildad y responsabilidad".



Ingrid Betancourt: Felicitó a Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. "Las maquinarias tienen un inmenso poder", dijo.

Ganar en primera vuelta: ¿es posible?

Gustavo Petro: "Tenemos que ser humildes y aceptar que todas las fuerzas políticas democráticas caben en este esfuerzo. No caben aquí los corruptos y genocidas", dijo, al tiempo que expresó que sí ve posible que ganará en primera vuelta.



Federico Gutiérrez: "Quedó claro quién puede pasar a hacerle frente a los proyectos populistas como los que defiende Gustavo Petro", manifestó. Y dijo que todos los sectores son bienvenidos, salvo los corruptos. "Podemos llegar a primera vuelta fortalecidos y podemos ganar".



Ingrid Betancourt: "Va a haber segunda vuelta y Gustavo Petro ya pasó a ella. Pasó porque trabajó con maquinarias", expresó. También dijo que el segundo lugar en esa segunda vuelta será para ella.

Piedad Córdoba

Ingrid Betancourt: señaló que "asociarse" con Piedad Córdoba fue un error, y criticó que la coalición de Pacto Histórico le haya dado el aval para que llegara al Senado. También reprochó la supuesta alianza de Gustavo Petro con el partido Liberal y César Gaviria.



Gustavo Petro: defendió que Piedad Córdoba haga parte del Pacto Histórico. Negó que miembros del Partido Comunes, antigua guerrilla de las Farc, hicieran parte de esa coalición.



Federico Gutiérrez: respaldó la posición de Ingrid Betancourt.

Apoyos de Óscar Iván Zuluaga y Partido Liberal

Federico Gutiérrez: dijo que quien hasta hoy fue el candidato del uribismo le comentó de su decisión de desistir de la carrera por la Presidencia. "Le daré la bienvenida, así como a muchas personas", agregó, y señaló que se ha contactado con personas de Alianza Verde, Cambio Radical, entre otros. Dice que no es el candidato del uribismo, pero que aceptará apoyos políticos.



Ingrid Betancourt: señaló que el país vive un "deja vu" con los "extremos, de izquierda y derecha". "Son populismos de izquierda y de derecha". Manifestó que "el centro está vivo" y que el país está ansioso de apoyar al centro. "Yo represento el centro", dijo, y señaló que Sergio Fajardo ya no es la representación de ese sector. "Vamos a unir al país de otra manera, no con ideologías, no con extremos". Señaló que los extremos "están amarrados" y ve difícil que puedan resolver los problemas del país.



Gustavo Petro: "en Colombia no se habla de izquierdas y derechas sino de políticas de vida o de muerte", dijo. El candidato dice que Sergio Fajardo, a pesar de que esté ausente en este debate, sí existe y le propuso a las fuerzas de centro que se unan "alrededor del propósito nacional de una política de la vida". No descartó el apoyo del partido Liberal. "Me gustarían encuentros programáticos".

¿Alianza con Rodolfo Hernández?

Federico Gutiérrez: "no lo veo aquí en el debate".



Ingrid Betancourt: "me uno con los que estén en contra de la corrupción y no con los corruptos". Pero dijo que tanto Fico como Petro son los "adalides de la corrupción".



Gustavo Petro: "quien quiera hablar con nosotros de nuestro programa de gobierno, serán bienvenidos".

Las propuestas en materia de salud

Gustavo Petro: modelo preventivo de salud. Centros de atención primaria cada 20 mil habitantes en todo el territorio nacional.



Ingrid Betancourt: "Vamos a hacer de la salud un servicio y no un negocio". Dijo que priorizará la atención a las mujeres.



Federico Gutiérrez: prevención y promoción de salud.

¿Qué va a pasar con las EPS?

Federico Gutiérrez: "EPS que no funcione se liquida".



Gustavo Petro: "si se quiere que no haya filas o remuneración digna para los médicos, hay que cambiar la intermediación, y esas son las EPS".



Ingrid Betancourt: dijo que el centro del problema no son las EPS sino las maquinarias, que controlan esas entidades de salud.

¿Replanteará relaciones con Estados Unidos?

Gustavo Petro: habló de "renegociar el TLC" con Estados Unidos, en el punto de importación de alimentos para proteger la agricultura nacional y mejorar las condiciones del campesinado.



Ingrid Betancourt: dice que se pondrá en la agenda dos temas: narcortráfico y migraciones. En el primero, dijo, que "la guerra contra el narcotráfico es un fracaso", por lo que la propuesta será trabajar juntos para "despenalizar el consumo de drogas".