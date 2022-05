El próximo 29 de mayo se realizará la primera vuelta de las elecciones para escoger al nuevo Presidente de la República, quien empezará su mandato el 7 de agosto, en reemplazo de Iván Duque.



Para facilitar el proceso, es clave que usted tenga claro, no solo su lugar de votación, sino también si debe cumplir con el deber de ser jurado y en qué mesa.

En el siguiente enlace, y con el número de su cédula, podrá consultar el puesto de votación, la mesa donde podrá ejercer su derecho y si fue o no escogido para apoyar los comicios como jurado.

Recuerde que si no se presenta a esta obligación sin justa causa o abandona el lugar de votación, podrá perder su trabajo, en caso de servidores públicos, y pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, si trabaja para un privado.



Lea aquí:¿Qué pasa si es jurado de votación y no asiste a las elecciones?



Entre las excusas admitidas para no asistir está la enfermedad grave de la pareja, el padre, la madre o el hijo, así como si los mencionados anteriormente mueren el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.



La Registraduría Nacional de Estado Civil informó que para estos comicios hay un potencial electoral de 39’ 002.239 ciudadanos colombianos aptos para sufragar. De ese total, 20’111.908, es decir el 51%, son mujeres y 18’890.331, el 48% son hombres.



El reto, para este año, será dejar atrás el alto porcentaje de abstención que caracteriza los comicios en el país. En las últimas elecciones a Presidencia, el 2018, el indicador de personas que no votaron fue del 48%. En 2014, para los mismos comicios, ese indicador fue de 22%.



