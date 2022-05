Los candidatos presidenciales Gustavo Petro, Pacto Histórico; Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia, y Sergio Fajardo, Coalición Centro Esperanza, libraron anoche un intenso duelo verbal en vísperas de las elecciones de este domingo 29 de mayo, cuando se elegirá el presidente de la República para el periodo 2022-2026.

Los candidatos presidenciales, en debate.

Los tres aspirantes confrontaron durante casi tres horas en las instalaciones del diario EL TIEMPO, que en alianza con la revista Semana realizaron el debate definitivo de cara a la primera vuelta. El candidato Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, a última hora canceló. Los cuatro tienen la mayor intención de voto según los resultados de todas las encuestas que se hicieron hasta la semana pasada cuando venció el plazo marcado por el Consejo Nacional Electoral.

Los candidatos John Milton Rodríguez, Colombia Justa Libres, y Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, registran, en los mismos estudios, menos de uno por ciento, por lo que sus posibilidades son casi nulas.



En los canales oficiales de ambos medios en YouTube, Facebook, Twitter, TikTok y Kwai se registraron más de 400.000 usuarios concurrentes viendo el encuentro. Esto sin contar con los visitantes únicos que, sumando ambos portales, fueron más de seis millones de usuarios en ELTIEMPO.COM y semana.com.

(Puede leer: Debate presidencial: así fue el encuentro entre Petro, Gutiérrez y Fajardo).

Sergio Fajardo durante el debate

A pesar de que anoche cada uno de los aspirantes mostró la diferencia frente a sus oponentes de sus programas con los que aspiran a gobernar, coincidieron en señalar que al margen de lo que digan las encuestas nada está concluido y que serán los ciudadanos quienes en las urnas tomarán la decisión del rumbo del país.



El debate, que fue moderado por los periodistas Vicky Dávila y Andrés Mompotes, directores del semanario y del diario, respectivamente, fue marcado por los argumentos y las posiciones contrarias, aunque respetuosos. Incluso, Fajardo, en el espinoso tema del manejo de las finanzas, mostró un largo listado de lo que costarían las promesas económicas de Petro y se lo pasó para que lo analizara. El aspirante de centro le dijo que lo había hecho con juicio con su equipo porque a él sencillamente las cuentas no le dan.



En ese punto, cada uno aceptó que en su gobierno haría una reforma tributaria para conseguir los recursos. El tema generó una controversia en la que se elevó el tono y en la que cada uno defendió con vehemencia sus argumentos.

(Siga leyendo: Candidatos presidenciales 2022: ¿Está en juego la democracia? Esto dijeron).

Petro dijo que garantiza que no le quitará la plata de quienes ahorran en su fondo pensional, ante lo cual Fajardo y Gutiérrez dijeron que el candidato del Pacto Histórico cambió su discurso. Él replicó y los retó que le mostraran dónde había dicho porque no era cierto.



Así mismo, Gutiérrez y Petro, que en la campaña han mantenido posturas diametralmente opuestas, dijeron que en caso de ganar invitarían al derrotado para buscar la unidad nacional. “Yo voy donde me convoquen, yo no tengo una maleta de rencores, que la decencia no nos dé pena”, dijo, por su parte, Fajardo, quien se definió como el candidato profesor.



El debate, que se inició pasadas las 7 y 30 de la noche, tuvo en su primer punto de discusión el desarrollo de la afirmación de Petro, hecha de manera continua en tres manifestaciones públicas, en Medellín, Zipaquirá y Bogotá, sobre la suspensión de las elecciones.

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez en debate

Petro precisó que ya venían con “dos meses de ambientación por parte del presidente del Congreso de la República, miembro de la bancada del gobierno actual, anunciando la necesidad de suspender al registrador nacional que actualmente dirige el proceso electoral”.



Por su parte, Fajardo dijo que ese llamado de Petro “en medio de una manifestación a anunciar que había un golpe de Estado es otra cortina de humo para llamar la atención y desvirtuar lo que debemos hacer, que es convencer a las personas de que nos apoyen”.



No obstante, reconoció que desconfía del registrador nacional por “su comportamiento” y “por lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo”. Agregó: “Es lo que este gobierno representa, una desinstitucionalización donde cada día aumenta la desconfianza en las instituciones. El Presidente eliminó la ley de garantías. Han pasado muchas cosas extrañas y tengo una desconfianza profunda”, añadió Fajardo.



Gutiérrez, por su parte, aseguró: “Lo que dijo Petro es otro distractor más de los que él está acostumbrado a dar en el país. Aquí yo no veo que se vaya a aplazar ninguna jornada electoral”.



Y exigió: “Eso sí, lo que necesitamos todos los candidatos y todo el país es que se nos den garantías, unas elecciones justas y marcadas por la legalidad. Hay muchas cosa que no se han aclarado, desde el debate y todo lo que ocurrió en la jornada legislativa en donde hubo fraude a favor del Pacto Histórico”.



Petro concluyó sobre este tema: “La situación es más grave de lo que aquí se pretende ocultar, un general intervino en política contra mí y dejaron a medio país en las manos del ‘clan del Golfo’ sin omisión y sin actuar, para que el temor pudiera cundir en el electorado colombiano”.

(Le recomendamos: ¿Acabarían con las EPS? Candidatos hablan de su reforma a la salud).

Gustavo Petro, y Federico Gutiérrez.

Aceptarán el resultado

Tras semejante diagnóstico del momento actual, los tres, sin embargo, reflexionaron y le contaron al país que si el proceso funciona bien y hay claridad suficiente, cada uno aceptará los resultados.



Este punto es crucial porque este domingo finaliza una etapa marcada por la altísima crispación social y en la que la pugnacidad no ha cesado. Que los candidatos acepten los resultados es el primer paso en la dirección correcta para empezar a sanar las heridas y no debilitar las instituciones.



Además de este crucial tema, los aspirantes hablaron de salud, economía, el campo y seguridad, entre otros asuntos. Precisamente, sobre este punto pusieron el énfasis debido, en parte, a que aún está fresco el dramático paro armado del la organización criminal el ‘clan del Golfo’.



“La estructura del ‘clan del Golfo’ es algo que hay que combatir y no puede pasar lo que pasó, que se apoderaron de seis, siete departamentos como si nada. Como presidente voy a estar ahí desde el primer segundo”, dijo Gutiérrez

(Puede leer: Lo que le gusta a Petro de Fico Gutiérrez: 'No está siendo procesado').

Sergio Fajardo.

Petro, por su parte, dijo: “El ‘clan del Golfo’ está ligado a la ‘Oficina’, que tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar. Uno de los integrantes de esa ‘Oficina’ fue integrante de su gobierno, Federico”.



“Eso no es cierto. Si alguien combatió esas estructurales criminales fui yo”, ripostó Gutiérrez.



Aunque el debate es el colofón a una campaña intensa que en esta ocasión tuvo de manera inédita las consultas interpartidistas –cada uno de ellos venció en la de su respectiva coalición– y que vienen de ser los protagonistas de una correría sin freno por el país, Petro, Gutiérrez y Fajardo invitaron a los ciudadanos a votar por cada uno de ellos.



Ahora serán los ciudadanos quienes este domingo analicen cada una de las propuestas que están íntegras en la web de EL TIEMPO. Decida cuál es la persona que considera que está más capacitada para llevar las riendas del país y vote en libertad. De eso se trata la democracia.

