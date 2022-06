En las pasadas campañas presidenciales, en la última semana de contienda se podría decir que la suerte ya estaba echada. Pero en esta no.



A pocos días de que se realicen las elecciones para segunda vuelta presidencial, a la luz de las encuestas de intención de voto, los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en la mayoría de ellas están en un empate técnico. Y eso en la historia reciente del país no había pasado.

Por eso los dos candidatos se piensan centrar esta semana en conquistar a los ciudadanos que han planteado que van a votar en blanco o que todavía están indecisos sobre por quién votar en el próximo domingo.



Pero también tienen claro que deben cuidarse mucho de no cometer ningún error ni de dar ‘papaya’ en algo que pueda afectarles la candidatura.



Además de la incertidumbre sobre quién será el ganador, estos últimos días de campaña han tenido unos elementos a los cuales los colombianos no estaban acostumbrados, como es el caso, por ejemplo, de que ninguno de los aspirantes decidió volver a la plaza pública.



También es un hecho que los debates presidenciales que habían organizado medios de comunicación para segunda vuelta debieron cancelarlos básicamente porque el candidato Rodolfo Hernández decidió que no iba ir a ninguno.



Si bien el candidato Petro, apoyado por sectores de izquierda, estuvo en algunas manifestaciones públicas en varias ciudades, el ingeniero basó su estrategia en otras actividades, como entrevistas en medios de comunicación y una fuerte presencia en redes sociales, donde él se siente cómodo.



Ahora bien, en lo que resta de esta semana los candidatos afinan con mucho detenimiento su estrategia. En medio de un empate técnico cualquier error puede ser demasiado costoso.



Es así como Rodolfo Hernández tomó la decisión de que se quedará en Bucaramanga y que no va a asistir a eventos públicos y ni siquiera a entrevistas con los medios de comunicación.



El exalcalde de Bucaramanga básicamente tomó esta decisión no sólo pensando en su estrategia sino también ante las amenazas de las que ha sido víctima en los últimos días. Se prevé que seguirá con sus pronunciamientos vía redes sociales además porque estiman que ya la gente tiene claro cuál es su mensaje.



De todas maneras, este lunes tiene previsto reunirse en Bucaramanga con todo su equipo para empezar a definir la estrategia y la agenda para esta última semana.



Por los lados de Petro lo que han dicho en la campaña es que tendrá principalmente una agenda en Bogotá, donde piensa atender medios de comunicación y sostendrá reuniones en recinto cerrado.



Dentro de lo que está previsto es que tenga algunos encuentros con las personas que han adherido a su campaña, como es el caso del ex ministro Alejandro Gaviria.



Dentro de la agenda igualmente está previsto que eventualmente haga un recorrido por los llanos orientales.



Lo cierto es que tal y como lo informó EL TIEMPO en su edición de este domingo, los colombianos se preparan para el final de una campaña típica en varios aspectos y cuyo resultado será un verdadero ‘votofinish’.



