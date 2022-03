La exfiscal y exsenadora Viviane Morales se adhirió a la campaña del precandidato presidencial del partido Conservador, David Barguil, e indicó que va a trabajar junto a él en el referendo en contra de la despenalización del aborto.



El miembro de Equipo por Colombia indicó que Morales liderará en todo el país “el referendo por la vida para tumbar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación”.



Por su parte, Morales aseguró que “el 13 de marzo votaré por David Barguil en la consulta de la coalición Equipo por Colombia por su vida y por su trayectoria como congresista”.



Morales aseguró que Barguil “ha sido el candidato más enfático en defender la vida, en rechazar el aborto hasta la semana 24 de gestación y en promover un referendo por la vida”.



Mi apoyo a @davidbarguil. Por su vida, por su trayectoria y por sus convicciones mi voto el próximo 13 de marzo será por él en la Coalición Equipo Colombia. pic.twitter.com/4kS6UPhEax — Viviane Morales (@MoralesViviane) March 3, 2022

Barguil, quien compite en contra de Alex Char, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Aydee Lizarazo en la consulta interpartidista de Equipo por Colombia, indicó que para él es un honor recibir el apoyo de la exdirigente del partido Liberal.



“Para mí es muy especial que una mujer de tu talla, de tu talante y de las luchas que has dado hoy apueste por este joven (...) Me emociona y me llena de mucho optimismo tu apoyo. ¡Vamos a dar esa lucha por ese cambio que este país requiere!”, indicó.



