Este miércoles 30 de marzo se lleva a cabo el primer debate de los candidatos a la Vicepresidencia de la República, un encuentro que organiza la Gran Alianza Digital de EL TIEMPO y Semana.



A la cita asisten Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Rodrigo Lara Sánchez, fórmula de Federico Gutiérrez, del Equipo Por Colombia; Francia Márquez, fórmula de Gustavo Petro, del Pacto Histórico; Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza; José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, y Carlos Alberto Cuartas, fórmula de Enrique Gómez, de Salvación Nacional. Los seis candidatos hablarán sobre sus propuestas.

Representación afro y racismo en campaña

Francia Márquez: "El racismo estructural siempre ha existido, que no solo es que nos señalen por nuestro color de piel sino el del Estado, que no ha permitido que nuestra población viva con garantía de derechos. Cuando hablamos de deuda histórica, hablamos de que el Estado reconozca su responsabilidad".



Rodrigo Lara Sánchez: "Sí existe y siempre ha existido. Se tiene reconocer que existe el racismo. Las poblaciones afro tienen los niveles más altos de pobreza. Parte de la solución es reconocer el problema".



Carlos Alberto Cuartas: "Hoy vemos un racismo de parte y parte. Nosotros proponemos mirar hacia el futuro. Por eso, proponemos que seamos capaces de mirar qué nos un y que nos busquemos en el concenso y no el disenso".



Marelen Castillo: "Estamos en un país multicultural que debe generar oportunidades, y en la campaña la he visto para todos y quienes no hemos podido servirle al país. Tenemos que trabajar en el respeto a la persona y necesitamos valorar nuestra multiculturalidad".



José Luis Esparza: "Reconozco la diversidad cultural, pero plantearlo desde una perspectiva política no estoy muy seguro de ello".



Luis Gilberto Murillo: "La potencia de Colombia está en su diversidad. Me emociona que en la campaña se muestre el abanico de regiones que han sido invisibles y estamos avanzando en construir un país más incluyente. Es comprensible, pero no aceptable que tengamos dificultades para superar barreras del racismo y discriminación racial. Estamos demostrando que no solo tenemos buenos deportistas y en la cultura, sino en el escenario político".

¿Cómo combatir el terrorismo?

Francia Márquez: Dice que como víctima del conlifcto, le siguen apostando a la paz, lo que implica aplicar el acuerdo ya firmado y restablecer las negociaciones con grupos armados.



Rodrigo Lara Sánchez: Dice que voto sí en el plebiscito por la paz, pero enfatiza en que quienes eligen el camino de las armas cometieron un error.



Carlos Alberto Cuartas: "No vamos a firmar más acuerdos de paz inocuos con grupos terroristas". Dice que respetarían el acuerdo de paz ya firmado con las Farc, pero que se cumpla.



Marelen Castillo: Su propuesta es generar trabajo y otras opciones para crear una paz real y dar más opciones a las personas.



Luis Gilberto Murillo: La seguridad empieza cuando se cumpla el acuerdo de paz y a quienes no se acojan a este se debe perseguir y castigarlos. Dice que es importante que se incluya a las regiones apartadas. Y dice que con su fórmula Sergio Fajardo se cree un Ministerio de Seguridad.