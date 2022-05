El exalcalde de Bucaramanga y actual candidato a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ya tiene definidos sus proyectos en caso de llegar a la Casa de Nariño.



En las últimas semanas, Hernández, quien aparece de tercero en varias encuestas de intención de voto, tuvo algunas conversaciones con Sergio Fajardo que fueron interpretadas como un acercamiento con miras a una posible alianza para la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, la posición del exalcalde de no hacer alianzas con ningún otro candidato a la Presidencia ha sido clara y pública desde un principio. “Yo estoy en el 14 por ciento y él (Fajardo) está, desafortunadamente, en el 6 por ciento. Ese resultado no me lo inventé. Yo no contraté la encuesta”, dijo.



Destacó de su candidatura el hecho de que es el único capaz de decir lo que los otros candidatos no son capaces de decir. Sostuvo que los otros aspirantes han organizado una gavilla en contra de él, y que él es el único candidato realmente independiente.

Aseguró que si llega a la Presidencia, lo primero que va a hacer es “trancar el robo” para proceder a generar caja. Y dijo que apenas eso ocurra se tendrá la liquidez necesaria para empezar a apoyar en el trabajo, especialmente en el campo.



También dijo que sacará del gobierno a todos los ladrones, sin importar de qué sector político provengan.



EL TIEMPO habló ayer con el ingeniero Hernández, mientras estaba en Yopal, Casanare, donde se reunió con la gente y planteó fundamentalmente su propuesta de lucha contra la corrupción.



Señaló que la suya es una campaña que se ha hecho a pulso, de la mano de los colombianos, sin buses pagos, sin refrigerios, sin teja, tamal, ladrillo ni cemento.



Rodolfo Hernández, en Yopal Foto: Campaña Rodolfo Hernández

Ingeniero, ¿qué diferencia hay entre usted y los demás candidatos presidenciales?



Lo que yo creo y siento, y son las expresiones de los ciudadanos en las diferentes visitas que hacemos, incluyendo Bucaramanga, que es mi tierra, es que yo soy capaz de decir lo que los otros candidatos no son capaces de decir.

Como dirían en el ambiente popular, ¿usted es el más pantalonudo de los candidatos?

Seguramente. Pero segundo, y muy importante, es que a los otros candidatos les tocó hacerme gavilla... Gavilla es una reunión, un amontonamiento de políticos para poder posicionar a mis competidores. ¿Le parece que no es gavilla lo que hizo Federico Gutiérrez?



¿Y qué hizo Federico?



Federico no es Federico, es Uribe. Federico no es Federico, es Char; es Dilian Francisca Toro, es Andrés Pastrana, es César Gaviria, el destructor del campo hace 32 años, que se reúnen y para no perder el poder quieren apoyar a Federico, y a Federico le toca ceder. Va a ser un rehén de esa politiquería que fue la que quebró a Colombia y ahora quiere pegarse para seguir en lo mismo.



Y en ese orden de ideas, ¿para usted quién es Gustavo Petro?



Petro no es Petro, es Benedetti, es Roy Barreras; Petro no es Petro, es toda esa politiquería que traicionó también los intereses de los propios electores para con esa suma, porque todavía hay ciudadanos que le creen, poder derrotarme. Imagínese yo solito, solito, con el apoyo de los colombianos les podía ganar, les voy a ganar.



Si hay una gavilla en contra suya, ¿usted con quién está?



Con nadie, con el pueblo colombiano. ¿Le parece poquito?



¿Podemos decir que su alianza es con el pueblo colombiano?



Mi alianza es con el pueblo colombiano.



Así las cosas, ¿quién es el ingeniero Rodolfo?



Es una persona que no tiene ningún interés diferente a hacer un cambio profundo dentro de las estructuras administrativas del Estado. Eso es todo. Si modificamos no robar, no mentir, no traicionar, póngale la firma que Colombia sale de esa postración económica en que la tienen, porque es que se están robando todo, independientemente que pongan reformas tributarias cada tres meses o cuando se les dé la gana. Y todo sigue de mal en peor.



¿Y por qué?



Porque después de determinar el déficit que hay, y recaudar, hacen la reforma tributaria, que realmente es para tapar lo que ya se robaron, y sigue el robo y vuelve y se genera otro déficit. Eso es todo. Colombia está capturada por ladrones, con excepciones, porque no todos los políticos son iguales, pero casi, casi...



¿Entonces usted considera que en este gobierno también hay ladrones?



Uf, sobran ladrones, pero a toneladas.



¿Por qué dice eso?



Porque tenemos a 22 millones de personas aguantando hambre, de las cuales 17 millones ganan menos de dos dólares, y cinco millones ganan menos de un dólar. ¿Eso será democracia? ¿O eso será una violencia que aplicó la oligarquía para tener el sistema económico más desequilibrado del mundo? Eso es lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que hay que romper.



¿Y qué es lo que se debe romper en concreto?



Como así que el resultado de este gobierno sean 22 millones de muertos de hambre, 175.000 millones de dólares de deuda, 500 millones de deuda interna, 275.000 millones de intereses de la deuda externa. ¿A ustedes les parece, colombianos, que es justo con los más pobres? Un país rico es un país sin pobres.



Con este panorama que muestra, ¿usted qué les propone a los colombianos para cambiar?



Trancar el robo. Primero trancar el robo para generar caja. Segundo, apenas se genere caja aplicar la liquidez, apoyar en el trabajo, sobre todo a los campesinos. Cómo es posible que a los campesinos los tengan abandonados y sometidos al mercado internacional. Eso no puede seguir así.

generar caja a base de sacar ladrones y generar un bienestar a la comunidad apoyándola con procesos productivos. FACEBOOK

¿Y para lograrlo cómo piensa hacerlo?

Pues recoger la chequera. Si usted es un ladrón y está robando y yo le quito la chequera, ¿qué se robaría de ahí en adelante? Pues nada. Y fuera de eso lo destituyo fulminantemente.



Eso significa que si usted llega a ser presidente, ¿el país podría ver un gran recorte de la burocracia nacional?



De ladrones. Todos los funcionarios que sean honrados, que quieran trabajar, que hayan trabajado, que agreguen valor sea del partido que sean, siguen. Ladrones, sean del partido que sea, cero, los sacamos sin hígados, les formulamos las denuncias penales y estaré atento a los procesos para que no sean eternos; tiene que ser un proceso rápido y oportuno. Que la persona que ha participado de corrupción sienta el peso de la ley.



Pero para nadie es un secreto que aquí los procesos judiciales son bastante lentos, ¿cómo piensa hacer usted para que realmente sean rápidos?



Fácil: el Presidente de la República todos los días hará un seguimiento permanente de los procesos más graves, porque necesitamos que el juez se mueva. Cómo así que el juez se mueve para hacer una suma 10 años. Eso simplemente son mañas, porque muchos jueces son puestos por el régimen de politiqueros que quieren encubrir sus delitos. Simplemente es una sinvergüencería tolerada desde el Legislativo y el Ejecutivo. Vamos a romper eso.



En materia económica, ¿eventualmente qué se puede esperar de un gobierno suyo?



Le parece poquito generar caja a base de sacar ladrones y generar un bienestar a la comunidad apoyándola con procesos productivos. ¿Le parece poquito? Eso es lo que no son capaces de hacer los otros, porque Fico tiene un poconón de aliados ladrones, entonces cómo va a atacar los ladrones. Prometer cosas, todos prometen; pero decir ‘vamos a atacar a esos ladrones’... Pues si él los recibe, cómo los ataca, si son cómplices de él.



Para combatir la inseguridad que afecta a los colombianos, ¿qué piensa hacer?



La inseguridad es una consecuencia de todo este ladronismo que administra la chequera del Estado. Si la gente está produciendo y no le ayudamos para equilibrarle los costos directos con los que importamos, pues va a haber desempleo y el desempleo es inseguridad. Es que aquí los colombianos somos muy amigos de atacar las consecuencias y no la causa.



A propósito del ‘paro armado’ que acaba de terminar, ¿qué hacer con el ‘clan del Golfo’?



Hay que atender las causas. Insisto: aquí somos muy amigos de atacar las consecuencias y la causa sigue vigente. Si nosotros atendemos las causas, empezamos a desactivar todos esos grupos violentos que hay. Todos esos clanes son una consecuencia de la desatención que ha tenido el Estado con los campesinos desde hace 70 años.



¿Tiene pensado impulsar una reforma tributaria?



Lo primero que vamos a hacer es quitarles la chequera a esos giradores de plata, ladrones. Hay que mirar cómo sería el ideal del Estado y a cuántos zánganos hay que sacar. Hay funcionarios públicos y provisionales muy buenos, y en el hipotético caso de que ganemos, esos tendrán todo el apoyo para que sigan prestando sus servicios a la ciudadanía. Toca racionalizar, yo digo que sobra el 30 por ciento de la gente en el Estado.

Candidato Rodolfo Hernández Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Va a reformar la justicia?

Hay que transformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo, que incluya una reforma constitucional. Además, vamos a diseñar un marco para el ejercicio del derecho con cero tolerancia a la corrupción. Se creará un fondo de recompensa y pagaremos el 20 por ciento de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos. También hay que acabar con el populismo punitivo de volver delito cualquier expresión reprochable contra la sociedad, y también la demagogia politiquera de aplicarles cadena perpetua a los temas más sensibles, para conseguir votos de la galería, mientras la impunidad campea a sus anchas.



¿Qué va a pasar con los acuerdos de paz?



Entiendo que el Estado firmó un acuerdo de paz con las Farc. Que tiene dificultades, que tiene imprecisiones, que tiene todo lo que tenga, pero lo firmó. Usted no puede firmar y después decir que no cumple. Claro que eso se puede revisar, pero el otro también revisa, entonces para qué ponernos a gastar energía para revisar una cosa que es un acuerdo de Estado y que se aceptó en la Constitución. Le aclaro: yo soy ingeniero, quiero que lo entiendan los colombianos, y el hecho de que esté de candidato a la Presidencia no quiere decir que me volví sabio. Yo soy ingeniero, yo no soy político. Mire a los políticos, esos que se saben todas las normas, mire el ‘cochinal’ de país que nos tienen.



REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO