Culminó la primera jornada electoral del 2022. Los colombianos decidieron quiénes los representarán en el Legislativo durante los próximos cuatro años y, además, definieron el candidato único a la presidencia por la Coalición Centro Esperanza, la Coalición Equipo por Colombia y la Coalición del Pacto Histórico.

Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro se sumaron a Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez en la carrera por la Presidencia de la República.

Muchos de ellos, son caras reconocidas por la experiencia que tienen en importantes cargos a nivel nacional, sin embargo, acá le contamos quiénes son sus parejas sentimentales, las mujeres que estarían a un paso de convertirse en la primera dama de la nación.



Socorro Oliveros

La santandereana está casada con Rodolfo Hernández con quien tuvo cuatro hijos: Mauricio Hernández, Luis Carlos Hernández, Rodolfo José Hernández y Juliana Hernández, quien fue secuestrada en 2004.



Desde hace más de 20 años trabaja en HG Constructora, empresa en la que también labora su hijo Luis Carlos, quien, según una nota de la Unidad Investigativa de este medio, habría firmado un papel cobrando una comisión por impulsar la propuesta de Vitalogic para manejar las basuras de Bucaramanga, cuando Hernández era el alcalde.

Apoya a su esposo en su campaña a la Presidencia, pero desea poder llevar una vida normal de llegar a ser la primera dama. Por lo pronto, continúa al frente de la constructora, pero también ha participado en algunos eventos para dar a conocer las iniciativas de Hernández.

Margarita Gómez Marín

Es ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y fue primera dama de Medellín de 2015 a 2019, cuando su esposo, Federico Gutiérrez, fue elegido alcalde. Tiene dos hijos: Emilio y Pedro.

Margarita Gómez Marín trabajó por las familias y la primera infancia como primera dama de Medellín. Foto: Instagram: @ficogutierrez

Como primera dama de Medellín lidero el programa Tejiendo Hogares, que buscaba ayudar a fortalecer los lazos de las familias y prevenir el maltrato infantil. Además, inauguró El Jardín Infantil Buen Comienzo Casa del Encuentro, en el Museo de Medellín, un espacio para la educación integral de los niños desde los dos hasta los cinco años.



Verónica Alcocer García

La sincelejana nació en un hogar conservador, de hecho, hizo algunos semestres de derecho por petición de su padre. Un día, en una de sus clases, conoció a Gustavo Petro, quien fue a dar una charla en su universidad, y se enamoró.

Gustavo Petro y su esposa celebrando su triunfo como candidato único del Pacto Histórico. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

“La etapa de noviazgo fue maravillosa, yo era malísima conquistando, pero él con su inteligencia me enamoró; me apasiona esto de él, es un hombre brillante”, destacó en un a entrevista de 2018 para este medio.



Se casó con Petro el 17 de diciembre del año 2000 y tuvieron dos hijas: Sofía y Antonella.



Ha acompañado a su esposo durante su vida política. De llegar a ser primera dama de la nación espera poder acompañar al pueblo colombiano.



“No quiero estar encapsulada en fiestas, quiero estar en donde tengo que estar: en la calle, en el barrio, desde el estrato uno hasta el seis. Estar para todos, desde el que menos tiene al que más porque todos somos seres humanos”, explicó en una entrevista para ‘El País’.



Norma Stella Ruiz

Es pastora, diseñadora de modas y comunicadora social. Es esposa del candidato por Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, con quien fundó la Iglesia Función Paz, en Cali.



Norma Stella Ruiz y Jhon Milton Rodríguez. Foto: Instagram: @normasruiz

María Ángela Holguín

La bogotana, de 58 años, es la actual pareja de Sergio Fajardo. De hecho, su relación se dio a conocer en 2019, meses después de haberse divorciado de Ana Lucrecia Ramírez. Sin embargo, se desconoce si la excanciller asumiría el papel de primera dama.

Sergio Fajardo y Maria Ángela Holguín iniciaron una relación sentimental en 2019. Foto: EL TIEMPO. EFE

A principios de 2021, 'Blu Radio' cuestionó a Holguín sobre la posibilidad de que asumiera dicho rol, pero aseguró no pensar en el tema: “No lo pienso, no pienso eso. Él tiene obviamente su vida, su trabajo. Yo me meto muy poco. Conversamos de política exterior, eso sí, en ese día a día, que por dónde va a ser la llegada a la consulta o a las elecciones, pero la verdad he estado bastante alejada de eso”.



María Ángela Holguín es politóloga y tiene una trayectoria de 25 años en la vida pública, pero tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2018, se dedica a su emprendimiento Granate Organic, una marca de productos para el cuidado de la piel.



Cabe destacar que no se conoce nada de la vida sentimental de Enrique Gómez Martínez, candidato por el partido Salvación Nacional. Y, por otro lado, no se tiene información de la vida sentimental de Ingrid Betancourt desde que se divorció de Juan Carlos Lecompte en 2011.

