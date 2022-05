Quedan a penas 10 días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de primera vuelta, y los diferentes aspirantes por ocupar la Casa de Nariño continúan en la correría política por conquistar el voto popular.



Entre los diferentes intereses de los ciudadanos están las propuestas que tienen los candidatos para el sector de la salud, pensiones y subsidios otorgados por el Estado.



Sobre este último tema hay posturas de todo tipo. Gustavo Petro (Pacto Histórico), quien a la luz de las encuestas lidera la intención de voto, ha asegurado que, si preside el próximo cuatrienio, desarrollará un modelo de "pilar solidario básico".

"Si establecemos un sistema de educación pública gratuita y de calidad. Si logramos en el caso de salud el modelo preventivo de salud que yo logré practicarlo un poquito en Bogotá, con muy buenos resultados en los indicadores. Pues el modelo preventivo no es para el subsidiado, es para el conjunto de la población. Es un derecho universal. Entonces el concepto de universal en el derecho a mí me parece clave", dijo Petro en entrevista con EL TIEMPO.



Precisamente, un factor que es mencionado por el dirigente político de izquierda es el de "universalidad" con el que plantea brindar acceso unificado a servicios sociales como la salud, aunque para ello él ha explicado que es necesario realizar una reforma tributaria.



Además, a través de su modelo de "pilar solidario básico" contempla ofrecer un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo (500.000 pesos colombianos) para los adultos mayores que actualmente no tienen derecho a la pensión.



Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) ha mostrado una postura contraria a Petro, puesto que ha expresado que "podrían poner en peligro la economía privada".



En entrevista con este diario, el exalcalde de Medellín aseguró que una de sus grandes promesas de gobierno es lograr que la economía crezca en los próximos cuatro años por encima del 5 por ciento, lo cual permitiría que más personas puedan acceder a programas sociales como 'Ingreso Solidario', que fue implementado durante la pandemia de covid-19.



"Propongo un programa como el que se conoce hoy como el ingreso solidario, que en nuestro gobierno vaya transformándose en una renta básica ampliada a 5 millones de hogares, porque nadie puede aguantar hambre. Pero no es para dejar a la gente en la pobreza, es para ir sacándola de la pobreza", dijo Fico.



El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que se ha consolidado como el fenómeno electoral para las presidenciales, según su programa de gobierno, propone subsidios para el sector educativo.



"Complementar esta política de ayuda otorgando subsidios directos de 20 mil pesos diarios a quienes vivan a más de 50 km. Esto disminuirá la deserción y mejorará la calidad de vida estudiantil, la cual a su vez dejará de ser una carga para la familia", dice en el plan del ingeniero Hernández.



En su programa de gobierno, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción también habla de la necesidad de "mitigar la pobreza", por lo que apunta como alternativa una figura de renta básica concentrando en un solo pago

familiar todos los subsidios existentes de acuerdo con la clasificación

del Sisben IV.



Según Hernández, de esta manera podrían ser eliminadas todas las entidades que intermedian, porque "el pago se haría a través de una tarjeta de cero costos del Banco Agrario".



Por su parte, el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ha asegurado que es necesario establecer un sistema de subsidio para los adultos mayores que no cuenta con una pensión, punto en el que concuerda con Gustavo Petro. Aunque su propuesta difiere en el sistema de entrega de la ayuda estatal.



“Serán 500 mil pesos, sería un paso de 80 mil a medio millón de pesos que se entregará al adulto mayor. Esto se hará con una reforma tributaria para conseguir 33 billones de pesos de donde se sacará ese aporte a quienes no tienen pensión, serán entonces 18 billones para esos aportes”, dijo Fajardo.



Además, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, ha enfatizado su interés por el sector educativo en el país, por lo que sugiere que, en un eventual gobierno dirigido por él, pueda haber un aumento de un millón de cupos para el programa de 'Jóvenes en Acción'.



