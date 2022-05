En los últimos minutos del debate presidencial de EL TIEMPO -en alianza con Semana-, los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo respondieron 'preguntas incómodas'.



Esto fue lo que dijeron.

Gustavo Petro

Si es presidente, ¿cuál será el papel de Roy Barreras, Piedad Córdoba y Alfonso Prada?

Gustavo Petro se dirige al país en el Debate Definitivo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

El candidato empieza diciendo que los dos primeros -Barreras y Córdoba- son senadores elegidos. Por eso, no pueden jugar ningún papel en el gobierno.



“Alfonso Prada es mi jefe de debate. Tuvimos un primer contacto cuando era director del Sena. Ahora que ha estado de jefe de debate, he encontrado un señor decente, aplicado y trabajador. ¿Qué hará en el gobierno? Ya lo veremos. Me gustaría que estuviera cerca de la Presidencia”, agrega.



¿Es santista?

“Yo voté por Santos en las últimas elecciones porque quise que hiciera la paz y creo que casi hace la paz. No soy santista”, declara. Petro también menciona que Santos antes fue uribista.



"En mi opinión, el pasado político de las personas, mientras no sean corruptos, imputados al menos, no puede ser una especie de guillotina... La sociedad colombiana tiene que reconciliarse y no puede pasar por juicio de pureza ideológica”, concluye.

Lo comparan con Hugo Chávez. ¿Qué les dice a esas personas?

"Es simple. Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo qué estoy proponiendo? Que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo sobre la base de una sociedad del conocimiento. Es completamente diferente", responde.



Manifiesta que quienes quieren quieren mantener la dependencia de Colombia del petróleo son sus rivales políticos.

Federico Gutiérrez

¿Qué papel jugará Alejandro Char en su eventual gobierno?

Federico Gutiérrez debatió sus ideas y propuestas. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

"Miraremos. Yo no sé si él tiene aspiraciones nacionales. Lo veo con aspiraciones regionales", dice. Y aseguró que Char podría ser parte de Gobierno, aunque no han hablado de eso.



Agrega que Char mostró "ejecución cuando fue alcalde de Barranquilla".

¿Qué significa para usted que algunos se refieran a usted como 'Narcotra-Fico'?

Dice que lo considera una ofensa y que quienes lideran esas campañas deberían rechazarlo. Habla también de que, para él, es un juego sucio en la contienda, afectando a las personas.



Gutiérrez también afirma que lo peor que le ha pasado a Colombia es el tema de las mafias, pues le quitaron el valor a la vida y le pusieron un precio a cada una.

Sergio Fajardo

¿Los santistas harían parte de su gobierno?

Sergio Fajardo, durante el debate de EL TIEMPO, CityTV Y Semana Foto: Milton Díaz/EL TIEMPO

"¿Qué quiere decir con santista? ¿Una persona que haya trabajado con (Juan Manuel) Santos es santista?", pregunta. Y luego dice que por ahora no lo tiene planeado. Sin embargo, menciona que él está con "una gran santista", en referencia a la excanciller María Ángela Holguín, su actual pareja y quien fue funcionaria durante el gobierno del expresidente Santos.



Fajardo aclara que el calificativo de 'santistas' no se corresponde con lo que él hace en política. Dice que siempre ha escogido personas por su valor y por su calidad.

¿Usted no es santista?

"Yo no soy, no he sido y no tengo que ser santista. Y además creo que eso no tiene que ser una ofensa. Una persona puede haber trabajado con Santos y eso no significa que sea un mal ser humano o que tenga una connotación para esconderse en la sociedad", afirma.

¿Qué les contesta a los que le dicen 'tibio'?

"Vamos a construir una Colombia diferente", puntualiza. Invita a tener tranquilidad; agrega que siempre ha sido respetuoso de los argumentos y que quiere hacer que la decencia en Colombia sea respetable.