En 2021, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Esto ubicó al país en el puesto 87, entre 180 países, en un listado liderado por Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda como los países con menor percepción de corruptelas.



Sin embargo, no se trata solamente de una sensación: entre 2016 y 2020, 92,77 billones de pesos se vieron comprometidos en hechos de corrupción y se perdieron 13,67 billones de pesos por culpa de este mal en el país, de acuerdo con cifras de Transparencia por Colombia.

Billete de 20 mil. Foto: iStock

Debido a esto, las dos campañas en disputa por la Presidencia el próximo 19 de junio han centrado su discurso en combatir este detrimento del erario.



“La corrupción no se combate con frases de TikTok”, ese fue el mensaje que Gustavo Petro, aspirante presidencial del Pacto Histórico, transmitió al conocer que Rodolfo Hernández será su rival para la segunda vuelta, el 19 de junio.

Por su parte, Rodolfo Hernández llegó a la segunda vuelta siendo persistente en su discurso en defensa de la transparencia y el cuidado del dinero público. Precisamente, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento al que pertenece, también pone este tema como eje programático desde su nombre.



A propósito de este tema, Transparencia por Colombia emitió un comunicado este miércoles, 1 de junio, en el que enfatizó: “En varios países el discurso anticorrupción favoreció el triunfo de candidatos no vinculados a poderes tradicionales, y su uso equivocado ha justificado la afectación de derechos fundamentales y garantías democráticas. Debemos evitar esa falsedad”.

Petro busca “recuperar los dineros” del Estado

Gustavo Petro, candidato presidencial, en el debate EL TIEMPO-Semana. Foto: Néstor Gómez.

El exalcalde de Bogotá ha reiterado a lo largo del período de campaña su deseo de “derrocar el régimen corrupto” que él identifica en Colombia.



En ese sentido, su programa de gobierno menciona 14 veces el término ‘corrupción’.

Estas son sus propuestas

Arrebatarle a la corrupción el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y el sistema de alimentación a la primera infancia, con el fin de convertirlos en instrumentos participativos y liderados por la comunidad educativa. Recuperar los dineros públicos y avanzar en un plan de reconocimiento de las deudas al personal y a los prestadores públicos y privados de servicios de salud. Propone que la Superintendencia Nacional de Salud juegue un papel preponderante y descentralizado en su campo, a través de participación social y alta tecnología. Plantea veeduría ciudadana permanente a la Policía Nacional para enfrentar la corrupción que se pueda presentar al interior de la institución. Promueve una reforma de la justicia que tenga como pilares la lucha contra la corrupción, la independencia judicial, la meritocracia, la autonomía administrativa y presupuestal, el acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de los mecanismos para solución de conflictos. Su planteamiento indica que el proceso de democratización del Estado “pasa por asegurar un mayor nivel de participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones públicas”, lo que incluye el impulso a los presupuestos participativos y el acceso a la información pública, especialmente “en el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado”. Su idea es que haya divulgación proactiva por parte del Gobierno que mantenga el carácter público de las finanzas. Promete una legislación de protección a quien sea denunciante de la corrupción.

Hernández quiere ser el emblema “anticorrupción”

Rodolfo Hernandez, candidato presidencial, durante un debate de EL TIEMPO-Semana. Foto: EL TIEMPO

El exalcalde de Bucaramanga ha dejado claro cuáles serían sus primeras palabras si llega a la Casa de Nariño: “Conmigo no se roba más”.



Su programa de Gobierno, acompañado del eslogan ‘No robar, no mentir, no traicionar’, se refiere en 24 oportunidades a la palabra ‘corrupción’.

Conozca sus planteamientos

Alcanzar la meta de cero de impunidad para personas que generan la inseguridad. Entre estas personas, menciona a “los políticos corruptos que hacen más lejanas la seguridad social y las necesidades básicas satisfechas”. Promover la no prescripción de los delitos cometidos por los políticos, si estos atentan contra el patrimonio público. Crear un sistema central de control fiscal para disminuir la corrupción. Exigir resultados a las instituciones de control, con el propósito de “acabar con las entidades que solo gastan” y dejar a aquellas que sí demuestren éxito en su gestión. Plantea la formación de un fondo de recompensa, a través del cual se les pague el 20 por ciento del dinero que sea recuperado a los ciudadanos que hayan denunciado a los corruptos. Acabar con el atraso tecnológico en el sector público. Según Hernández, esto contribuirá a disminuir las fuentes de ocultamiento de información y, por lo tanto, las de corrupción. Visibilizar a los funcionarios que incurran en fallas o actos de corrupción a través de ejercicios de magistratura moral. Fomentar la autonomía, la flexibilidad y las competencias de las entidades territoriales, en el uso de los recursos y en su captación. Cada municipio tendría que cumplir con estándares mínimos de eficiencia administrativa.

¿Qué dicen los analistas sobre el discurso anticorrupción?

Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción). Foto: Mauricio Dueñas (EFE) y Milton Díaz (EL TIEMPO)

Según Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, la corrupción es el tema central en el discurso de ambos candidatos antiestablecimiento. Además, considera que las manifestaciones de los aspirantes sobre este tema son genuinas y sinceras, ya que estos “pueden reivindicar cierta independencia de la política, por más que vengan de trayectorias en esta misma”.



“En esta campaña, la corrupción sí ha tenido una visibilidad que en otras campañas no. Hace cuatro años, todo giraba en torno al tema de la paz: el acuerdo de paz o reformar el acuerdo de paz. Se podría decir que Duque ganó, un poco, por la inconformidad que había con respecto a los acuerdos de La Habana. Esta vez, no se ha hablado de paz. Se ha hablado algo de seguridad y de reactivación económica, pero en realidad todo gira en torno a quién es más independiente para luchar contra la corrupción”, asegura Jaramillo Jassir.

Alejandro Bohórquez-Keeney, docente en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, asevera que “ningún político va a estar a favor de la corrupción, eso sería impensable”. Según él, es otro eslogan o ‘caballo de batalla’, como las promesas para la educación, la salud o el trabajo.



“En otras épocas, prometían progreso o ser un país desarrollado”, sentencia Bohórquez-Keeney.

Este catedrático también es enfático en las dificultades de erradicar el flagelo en cuestión: “La corrupción es como un cáncer. Uno puede limpiar las células que hicieron metástasis, pero llegar a una remisión completa es difícil. Sobre todo cuando está tan incrustada”, argumenta.



Bohórquez Keeney, argumenta que la ciudadanía “hace responsable a la clase política” de Colombia por la falta de soluciones frente al cuidado de los recursos públicos y la transparencia.

En ese sentido, la narrativa anticorrupción de dos políticos antiestablecimiento “es un eslogan muy apropiado para llevar a cabo su campaña política” actualmente, explica el experto.

Santiago Carmona Caraballo - Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO



En Twitter: @scarmona926