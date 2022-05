A menos de dos semanas para la primera vuelta presidencial, los indecisos comenzaron a cobrar un protagonismo clave en las preferencias electorales de los ciudadanos.



Así lo evidenció una encuesta de intención de voto realizada por la firma T&SE Tecnología & Servicios Electorales, la cual recogió datos entre el 23 de abril y el 8 de mayo en diferentes lugares del país.



Una de las singularidades de la muestra fue que se realizó sobre 8.000 personas, lo que arrojó un margen de error “inferior” al 2,7 por ciento y un “nivel de confianza” del 97,3 por ciento, de acuerdo con la ficha técnica de la medición.



Según las cifras, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, obtiene el 36,64 por ciento de la intención de voto. Después de él está Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, con el 21,40 por ciento. Si este resultado se da en la primera vuelta, que se realizará el 29 de mayo, estos dos aspirantes presidenciales estarían en una segunda votación.



Después de ellos vienen los indecisos, los cuales marcaron, según la encuesta, el 14,39 por ciento y se ubicaron de terceros en la intención de voto presidencial.

Tras los indecisos se ubican los cinco candidatos presidenciales restantes

Y luego están Rodolfo Hernández, con 10,90 por ciento; el voto en blanco, con 6,19 por ciento; Sergio Fajardo, con 6,06 por ciento; Enrique Gómez Martínez, con 1,30 por ciento; John Milton Rodríguez, con 1,16 por ciento; Luis Pérez Gutiérrez, con 1,08 por ciento, e Ingrid Betancourt, con 0.88 por ciento. Pérez Gutiérrez se retiró de la campaña la semana pasada.



La presencia de esta franja de indecisos en el tercer lugar de la encuesta muestra que hay un porcentaje de ciudadanos –14,39 por ciento– que no han decidido su voto en la competencia por la jefatura del Estado, lo que tendría diferentes explicaciones.



Para Alfonso Portela, socio de la empresa T&SE Tecnología & Servicios Electorales y experto en temas de opinión pública, los indecisos “juegan un papel importante” en una elección y se puede decir que “muchos de ellos son los que juegan al ‘caballo ganador’”.



Portela afirmó que “las mismas campañas se han encargado” de que haya un número elevado de ciudadanos que aún no se ha inclinado por ningún aspirante presidencial.



“Mucha gente ve que en este proceso electoral algunas campañas se dedicaron más bien a las garroteras y no a las propuestas y la gente se satura de esto. Llega un momento en que se dice ‘no hay por quien votar’ o ‘esperemos a ver qué pasa para decidir’”, afirmó el experto.

Y añadió que esta situación no está focalizada en un solo lugar del país, sino que en varios departamentos y ciudades hay una fuerte presencia de ciudadanos que no han resuelto todavía cuál es el candidato de su predilección.



Precisamente uno de los lugares en los que la presencia de indecisos es más alta es Bogotá, donde ocupan el segundo lugar en el orden de la encuesta. En la capital del país, Petro obtiene el 37,82 por ciento de la intención de voto y después se encuentra esta franja con el 18,49 por ciento. Posteriormente está Fico con 15,62 por ciento.



Y una situación igual se presenta en Cauca, donde los indecisos se ubican de segundos con 18,76 por ciento en la medición.



El alto número de indecisos también puede ser una oportunidad para algunas campañas presidenciales que todavía tendrían un margen para crecer en la actual competencia por la jefatura del Estado y quedarse con parte de ese 14,39 por ciento de ciudadanos que todavía no tienen claro quién será su candidato para ocupar la Casa de Nariño.



Ficha Técnica

Empresa contratante: TYSE tecnología y servicios electorales. Empresa que realizó la encuesta: TYSE Tecnología Y Servicios Electorales. Financiación: recursos propios. Técnica de recolección: encuestas telefónicas. Fecha de recolección: 23 de abril 2022 al 08 de mayo 20226. Universo: población mayor de 18 años con intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022. Diseño muestral: muestreo estratificado, polietápico con afijación proporcional por: Género, rango de edad y nivel socioeconómico. Tamaño de la muestra: 8.000. Nivel de confianza: 97.3%. Margen de error: inferior al 2.7%. Preguntas del formulario: ver cuestionario (anexo 1). Estadístico: César Augusto González.

