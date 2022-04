Usted comenzó su vida militando en el partido Verde...



Ingresé a la política con Sergio Fajardo con Compromiso Ciudadano. Estuve entonces en la campaña de Antanas Mockus con Sergio y en la ‘ola verde’, y fui coordinador en el departamento del Huila- Posteriormente me lancé a la alcaldía de Neiva. La primera vez perdí; la segunda, con la fortaleza de que la gente ya me conocía, ganamos con la votación más alta que no se ha repetido en Neiva.

¿Pero, bajo las batutas de cuál de todos los líderes ‘verdes’? Porque ahí había muchos que hoy no la van. Estaban, claro, Mockus, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Lucho Garzón...

Pues estaban comandados por Antanas Mockus y Sergio Fajardo, pero también por Enrique Peñalosa, cuando hizo esa campaña tan bonita contra Juan Manuel Santos. Peñalosa fue mi jefe cuando le coordiné también la campaña en el Huila.

Mire cómo pasan las épocas. Hoy no está con el partido Verde, sino con Federico Gutiérrez. ¿A qué horas dio ese paso?

Cuando me retiré de la alcaldía no volví a participar en política.

¿Por qué?

No tengo ningún negocio, vivo de mi profesión. Cuando dejé de ser alcalde regresé a su ejercicio. Volví a ser médico cirujano, decano de una facultad de salud, y eso me alejó de la participación política. Uno en la vida tiene que asumir el papel en el que está, no puede estar en dos al tiempo, y por eso entendí que era un momento de retirarme de la política y regresar a otros temas que me han fascinado, como la medicina, la educación, la docencia, enseñar cirugía a estudiantes, es mi fascinación.

¿Y estando en esas, le cae la propuesta de Fico para la vicepresidencia?

Sorpresa muy grande. Ni siquiera esperaba volver tan rápido a la política. En el Huila los amigos me hablaban de ir a la gobernación, pero yo quería esperar a ver qué pasaba en estas elecciones. También estaba desintoxicándome de ese mundo tan duro que es la política.

¿Qué lo hizo decidir, de un día para otro, volverse a intoxicar de ese mundo político?

(Risas). Vi un momento político muy crucial del país. Y la manera de poder contrarrestar un movimiento que genera división era buscar una opción que integrara y que fuera más allá de un espectro político.

¿Quién llamó a quién?

Yo llamé en un comienzo a Federico para decirle: ¿qué hay que hacer? Aquí estoy.

¿Por qué no llamó a Sergio Fajardo?

Porque ellos escogieron un camino de estar solos, y yo no veo que esa sea la solución del país. Me atraía que esto fuera algo más amplio y como eso no parecía posible, me alejó de participar allá. Cuando estuvo Sergio Fajardo en Neiva, me llamó, y no participé. Tampoco con Fico. Pero viendo esta consulta, y todo el potencial de Fico, pensé: aquí hay que armar una propuesta más amplia, más ambiciosa, para que sea realmente una opción de llegar a la presidencia. Pero a veces a la ambición se le da una mala interpretación. Cuando yo hablo de ambición lo hago más bien como un sueño, una ilusión de poder lograr una convocación de triunfo para construir. El llamado es para que todos los espectros políticos puedan estar.

¿Pero qué le pasó con la Coalición de la Esperanza para no estar con ellos?

Lo digo con respeto: generaron todo, menos esperanza. Pelearon con personas tan buenas como Alejandro Gaviria; el uno decía que no apoyaba al otro, y ese no era el llamado para unir a una nación en un momento crítico para la democracia. Decidir quiénes son los buenos solo sobre la base de si están con nosotros, pero si no, son malos, no le juego a ello.

Descríbame a qué se refiere cuando habla de ese “momento crucial” que, según usted, lo hizo inclinarse por Fico Gutiérrez...

No vi opción en ese equipo de centro para llegar al poder. Tenemos que unirnos muchas personas de diferentes pensamientos para lograr un proyecto político real. Eso me motivó. A Fico le dije: Hermano, qué hay para hacer. ¡Pero jamás le dije que me nombrara vicepresidente! No. Eso salió después de la consulta, me dijo que lo había pensado muy seriamente, porque era lo mejor para el país.

Usted dice que en el Centro Esperanza se peleaban mucho. Uno de los motivos de disociación fue Ingrid Betancourt, quien hasta hoy está en acercamientos con Álvaro Uribe. Eso me lleva a preguntarle: ¿cómo están sus relaciones con el expresidente Uribe?

Lo conozco porque lo he visto en algún homenaje en Neiva, no tengo más relaciones con él. Ingrid es un reflejo de lo doloroso de este conflicto armado en Colombia. Es una de las caras de las víctimas. Sobre su papel político, soy muy cuidadoso. Es una de las ocho millones de víctimas que existen en este país. No más.

Tengo que entrar en unos temas personales que son inevitables. ¿Luego de tantos años sin que lo reconociera su padre, queda algún rencor?

Nunca. Mi madre siempre me inculcó admiración y respeto por la imagen de mi papá.

¿Cuándo supo que era su papá?

Desde que tengo razón de ser.

¿Usted fue en vida, antes de que lo asesinara el narcotráfico por su heroica labor, a contarle que era su hijo?

Claro. Fui como tres veces en la vida. Una muy pequeño con un abuelo; luego fui con una amiga de Luis Carlos Galán y lo saludé entre la multitud; y antes de morir él, fui con una tía, quien me acompañó a un homenaje que le hicieron. Me abrazó, me recomendó el estudio, y chao. Siempre yo un niño. Nada más.

¿Aun así no hubo en ese entonces un reconocimiento paterno?

Vine a pensar en eso mucho tiempo después de muerto mi papá, en que ojalá la vida me hubiera dado el tiempo para

¿Pero qué va a pensar uno a los doce, trece años en eso de que mi papá me diera el apellido? Yo sabía que él tenía una familia, y normal. Vine a pensar en eso mucho tiempo después de muerto mi papá, en que ojalá la vida me hubiera dado la oportunidad, el tiempo para estar con él, porque era afectuoso y cariñoso. Le pregunté muchas veces a mi mamá si alguna vez él le había dicho que yo no era hijo suyo y me decía nunca, que por el contrario, le prometió que no me iba a faltar nada y que siempre me iba a acompañar. ¿Cómo voy yo a tener resentimiento o rencor por eso? Luego la vida nos cambió. Sencillamente, su muerte temprana me lo arrebató de las manos cuando yo estaba muy joven.

Con sus hermanos sí tuvo una buena relación…

Cuando regresaron, muchos años después, con Rodrigo, Pablo y Jorge, que murió. Ahí fue, en el año 99, cuando realicé el proceso de reconocimiento.

¿A través de una demanda?

Es que tiene que ser así, con una prueba de DNA que se realizó. Pero no fue para nada malo. No lo hice por plata, porque yo había renunciado a cualquier pretensión de reclamación económica. Tenía 29 años, ya con una carrera y una especialización en medicina. Fue una decisión personal y familiar. La vida es una sola, podemos cometer errores, pero la vida nos da posibilidad de reencontrarnos y reconciliarnos.

Todos los que lo hemos escuchado hemos quedado encantados con su bonhomía, con su historia admirable de vida, pero de ahí a que resulte un guerrero hábil para enfrentarse a esta guerra política hay un trecho. ¿Cómo piensa ese médico bonachón, dulce, buena gente, que hizo el juramento de Hipócrates para servir a su comunidad, guerrear ahora en la política nacional sin que lo vuelvan pedazos en este mundo de hienas?

No podemos confundir la decencia y el respeto con la debilidad del carácter. Soy respetuoso, respondo hasta con amabilidad si me insultan. Pero eso no significa que no tenga carácter para pararme contra los corruptos, para administrar los bienes públicos con decoro y para decir con firmeza por dónde tiene que ir el manejo de este país. Jamás me han faltado para eso el valor y el decoro. Y con altivez, hay que tener muy claros los valores y poderlos expresar. Pero creo que el camino no es el del odio, el de hablar mal del otro. Soy respetuoso de la justicia, la gente tendrá su propio concepto sobre cómo ha sido este gobierno, y respeto todas las opiniones.

¿Se siente ya en segunda vuelta?

Este es un movimiento muy amplio, pero es de la gente, y eso nos da alegría de que cada día va a crecer más. Yo noto tanto acompañamiento que a veces siento que se puede definir en primera vuelta. Sería una gran oportunidad para este país.

¿Va a seguir ejerciendo la medicina mientras se define si va a la casa de los vicepresidentes o vuelve al consultorio?

No. Salí de Neiva como cirujano y me tocó regresar como candidato. Ya no puedo tocar un paciente, pero mi admiración por esta profesión tan bonita que ejercí durante tantos años se mantiene intacta.

¿Y si le toca a la fuerza atender a un último paciente en una emergencia y le sale un contrincante, qué hace?

Por supuesto, se atiende. Mire, yo atendí a Pedro Suárez, mi contendor a la alcaldía de Neiva, le hice una colecistectomía y ahí está. Quedó tan bien que pudo hacer la campaña y ganarme. Primero la ética y el respeto por la profesión. Y eso nada tiene que ver con si es paramilitar o guerrillero, este país lo tenemos que construir todos con tolerancia hacia la diferencia.

¿Y por qué se hizo médico? Si su papá era político...

Él era abogado. Pues no, de ningún lado. Alcancé a estudiar tres semestres de ingeniería de petróleo. Me aburrí, vi que no era lo mío, me faltaba lo social, y me pasé a medicina.

Pero será médico hasta el día que se muera...

Así será.

Inquieta, sin embargo, que, siendo médico, y conociendo en carne propia los problemas del sector, no esté entre sus planes encargarse de la salud en un eventual gobierno de Fico...

Pienso que para eso existe el ministro de Salud, que debe ser una persona con mucha mayor capacidad y experiencia en el manejo del tema. Este país vive un momento crucial con las largas filas, la demora en los procedimientos, la falta de flujo hacia los hospitales que los tienen en riesgo financiero. Esa persona que debe dedicarse exclusivamente al tema de la salud no soy yo. Yo seré un garante en esos temas de salud, de educación, de lucha contra la corrupción. Seré el intermediario de las regiones. Mi papel estará centrado en acercar las regiones al Gobierno central y así lo tengo decidido, como lo hemos conversado con Fico.

¿Vivirá en Bogotá o en Neiva?

Pues acá tendré que vivir para estar en el Gobierno, pero pasaré más tiempo por fuera que en Bogotá, porque, le insisto, mi trabajo será en las regiones.

Hablando otra vez de las encuestas, que por primera vez acercan mucho a dos finalistas, ¿no le da un poco de atortole que lo que hasta hace semanas se veía muy lejos, hoy se vea muy cerca?

No, estoy muy tranquilo. Tengo mucha fe en este país, en su gente, en que vamos a rodearnos de los mejores, para lograr que Colombia encuentre ese diálogo que después de estos dos años de pandemia y del estallido social se necesita que sea más certero que efectivo.

¿Y usted sí les da la garantía a los colombianos de que entiende claramente que su vocación como candidato a vicepresidente es reemplazar al Presidente, de llegar a necesitarse, y de que se siente perfectamente capaz de hacer eso?

Por supuesto. Fue lo primero que pensé: en la responsabilidad que se asume al aceptar ese ofrecimiento que me hizo Fico. En un país convulsionado y difícil, si uno acepta algo semejante tiene que tener esa seguridad. Es como cuando un piloto se sienta al lado del copiloto y le pregunta: ¿usted se siente capaz de manejar este avión? Por supuesto. Y tiene que hacerlo igual al comandante de la nave. Así lo pensé y ojalá nunca llegue a suceder, pero estoy seguro de que tengo la capacidad.

¡Pero no hay ningún copiloto al que le pregunte el piloto que si puede manejar el avión y conteste que no!

(Risas). Por eso. Tengo que poder. Si no, ¿cómo voy a estar acá? Pero si usted me pregunta que si puedo hacer una neurocirugía, me toca contestarle que no puedo. ¿Cómo la voy a hacer si tengo que estudiar cinco años más para ser neurocirujano?

¿Y de dónde se saca el curso para ser vicepresidente?

Ah, eso sí es la vida, el carácter, el servicio en lo público, en mi caso haber sido alcalde de Neiva, el haber estado construyendo este país desde Asocapitales, fui su vicepresidente, y conocer esta tierra desde lo rural hasta lo urbano, incluyendo las tierras más olvidadas; y entender el papel de un gobernante de construir desde las regiones.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO