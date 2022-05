Durante El Debate Definitivo de EL TIEMPO, en alianza con la revista Semana, con transmisión simultánea por Citytv, al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se le preguntó qué haría si cree que hay un fraude o un error en los conteos de los comicios de este domingo, 29 de mayo.



Petro comenzó su respuesta señalando que “el proceso electoral tiene un preconteo que no debería existir en Colombia, porque no tiene vinculación jurídica”.



“El preconteo tiene muchas irregularidades, nosotros logramos detectar entre el preconteo y el escrutinio, que es el que tiene validez jurídica, que nos habían invisibilizado 700 mil votos y yo creo que más”, aseguró el ex alcalde de Bogotá.



Así mismo, agregó que si el preconteo que se conozca ese domingo “es diferente a lo que nuestros testigos electorales indican, entonces, igual que hicimos el 13 de marzo, lo haremos público y le pediremos a los jueces en el escrutinio que restablezcan la verdad”.

‘Colombia va a ser un polvorín’

Los otros dos candidatos presentes en el debate fueron invitados a pronunciarse sobre la respuesta de Petro. Federico Gutiérrez decidió no hacer ningún comentario, pero Sergio Fajardo sí opinó.



“Yo quiero aprovechar para profundizar en un tema que he señalado y es en toda esta confrontación que estamos viendo, todo este ambiente que se ha venido dando en estas elecciones, se está aumentado la tensión, los agravios y esta Colombia que estamos viendo no es la Colombia que nosotros queremos”, indicó.



El candidato de la coalición Centro Esperanza aseguró también que si llegan a ganar las elecciones Gustavo Petro o Federico Gutiérrez “Colombia va a ser un polvorín, ese ambiente que se ha venido generando de crispación, de insultos, de agresiones, con una pequeña chispa puede convertirse en una hecatombe para nosotros”.

