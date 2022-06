Un asunto que no ha escapado al debate político es el papel de la mujer en el país y sus diferentes garantías sociales. Este tema se mantiene en el foco de la discusión, y más, cuando se han conocido diferentes pronunciamientos de los dos candidatos que se disputan por ocupar la Casa de Nariño.



“¿Mujeres a la casa o mujeres al poder y la libertad? Usted decide”, dijo Gustavo Petro, luego de que se conociera de su victoria en primera vuelta, esto, en clara alusión a las afirmaciones que realizó su contrincante y que algunos han catalogado como machistas.



Durante una entrevista con la emisora Bésame, Rodolfo Hernández opinó sobre qué creía del rol de la mujer en el gobierno y este respondió: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”.



Estas posturas han generado toda clase de comentarios y cuestionamientos sobre las vulneraciones que han vivido las mujeres y las poblaciones que han llegado a sufrir discriminación de género.



Por eso, a poco más de dos semanas para la segunda vuelta, más de 30 organizaciones convocaron "El debate feminista" para conocer sobre las agendas de los aspirantes en estos asuntos. Petro acudió a la cita, pero el ingeniero Hernández no asistió en medio de su negativa a esta clase de eventos.



Durante el encuentro los organizadores plantearon como ejes temáticos: Derechos sexuales y reproductivos; violencia de género; derechos de las personas LGTBIQ+; autonomía económica y participación política; paz y migración; ambiente; jóvenes y educación.

Derechos sexuales y reproductivos

El candidato del Pacto Histórico aseguró que en el caso de que sea electo como presidente, se replicaría el modelo de la red pública hospitalaria que se instauró en el Distrito, y esta sería replicada a través de un decreto "para que la red privada lo haga" y las mujeres encuentren acompañamiento femenino en estos centros.



Petro expuso que debe haber un proceso informado que permita que las mujeres tomen decisiones propias sobre su sexualidad y reproducción, y que el Estado debe brindar garantías de asistencia psicológica y médica para los procesos de la suspensión de la vida gestante.



Además, el dirigente de izquierda se refirió sobre cómo sería tratado el tema de la despenalización del aborto en un eventual gobierno.



"El sistema educativo, los canales públicos, la publicidad de contratación del Estado en los medios masivos de comunicación debe ser una pedagogía que enseñe a la sociedad que cuando una mujer toma esa decisión libre, no es criminal. Por tanto, no debe haber una sanción social", afirmó Petro.

Violencia de género

"Nosotros creemos que el código penal hay que redactarlo de otra manera. Son las violencias, los delitos contra población discriminada en general, contra la niñez y contra la mujer lo que se tiene que volver la prioridad del código penal", dijo Petro.



El dirigente de izquierda explicó que en su consideración el código penal debe tener modificaciones en los procedimientos expeditos. Además, aseguró que la justicia debe ser efectiva cuando se tratan delitos en contra de las mujeres y las poblaciones que han sido discriminadas.

Derechos de las personas LGTBIQ+

Durante el debate se hizo mención sobre la sentencia Sergio Urrego, la cual dicta que se debe revisar y actualizar los manuales de convivencia de los colegios públicos para que tengan enfoque de género, pero esto no ha sucedido.



El candidato aseguró que durante su gobierno como alcalde de la ciudad de Bogotá, hubo una experiencia en este tema. "En los colegios se impartía clases que dedicaban a evitar el bullying contra personas con orientación sexual diferente".



En ese sentido, Petro indicó que si es presidente, el sistema nacional de educación tiene que construirse a través de la no discriminación de género ni opciones sexuales diferentes.



"Estas experiencias que tienen que ver con el empleo público con cuotas de contratación, el sistema educativo que no discrimine, los hospitales que tengan una visión diferencial para el tratamiento (...) lo implementaríamos a nivel nacional", dijo Petro.

Autonomía económica y participación política

Petro se refirió sobre el programa del sistema nacional de cuidado que plantea dentro de su plan de gobierno junto con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. El dirigente de izquierda aseguró que el trabajo en el hogar debe ser reconocido dentro de las cuentas nacionales, y también, debe computar tiempo para la pensión.



"El tiempo que hay allí que una mujer dedica en el trabajo en el hogar es tiempo computable para una pensión", señaló Petro, quien agregó que para conseguir este propósito sería necesario reformar el sistema actual de pensiones.

Paz y migración

El dirigente de izquierda aseguró que, en un eventual gobierno, se cumpliría lo establecido en el acuerdo de paz concertado con el extinto grupo guerrillero de las Farc. Además, destacó que en su programa de gobierno se agregó que "la titulación de la tierra debe ir prioritariamente a la mujer".



"Nosotros vamos a respetar los protocolos, lo cual implica que se reinician los diálogos con el Eln. Lo que pedimos es que sean lo más breves posibles, que no sean cuatro años de negociaciones, porque hay que construir el clima de la paz en Colombia.", dijo Petro.



El líder de la coalición del Pacto Histórico también habló sobre la migración de ciudadanos venezolanos y dijo que a través del Estatuto de Protección Temporal establecido desde hace un año por el Gobierno nacional, se continuaría brindando el acceso para servicios de salud, educación y derechos laborales para esta población.



"Voy a abrir la frontera y para poderla abrir hay que recomponer las relaciones diplomáticas. No hay otra forma", dijo.

Medio ambiente

"Aprobáremos el acuerdo Escazú. No se ha podido hacer. Eso no garantiza de todas maneras que no maten, lamentablemente. La conflictividad alrededor del agua en Colombia, de la selva amazónica que intentan destruir (...) hace que sectores de la sociedad maten líderes ambientales", indicó Petro.



El candidato agregó que su propuesta está orientada a cambiar la economía extractivismo a una que esté enfocada en la productividad del agro colombiano, que, según dijo, permitiría que se disminuyan los asesinatos de líderes sociales y ambientales en diferentes regiones del país.

Jóvenes y educación

El aspirante a la Casa de Nariño explicó que en su gobierno contempla que el sistema educativo esté integrado por las diferentes instituciones universitarias. Como punto a destacar mencionó que el acceso gratuito es fundamental, porque "la primera barrera es la condición económica".



"La universidad tiene que tener un sistema de bienestar estudiantil, porque el joven llega con hambre a la universidad y no estudia. O la joven es madre cabeza de familia y choca el tiempo del estudio con el tiempo de cuidado de la niñez. La universidad debería tener un sistema de guarderías de tal manera que las jóvenes que sena madres no tengan una barrera en el ingreso", concluyó, diciendo que la educación debe ser un derecho universal.

REDACCIÓN POLÍTICA